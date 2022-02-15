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Назанин Бониади
Назанин Бониади
Nazanin Boniadi
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Назанин Бониади
Nazanin Boniadi
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Дата рождения
22 мая 1980
Возраст
42 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Назанин Бониади
Родилась 22 мая 1980 года. Тегеран, Иран.
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Фильмография Назанин Бониади
Отель Мумбаи: Противостояние
триллер, драма, криминал
2018, Австрия
8.0
Танцующий в пустыне
биография, драма
2014, Великобритания / Россия
7.0
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