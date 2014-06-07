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Hot Wheels: Начало приключений
Team Hot Wheels: The Origin of Awesome!
Hot Wheels: Начало приключений, 2014
2014 / США
5.2
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.3
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Жанр:
приключения
анимация
семейный
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5.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность
1 час 20 минут
Год выпуска
2014
Премьера в мире
7 июня 2014
Возраст
18+
Бюджет
$3 000 000
В ролях
Бен Дискин
Грант Джордж
Все актеры и съемочная группа
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