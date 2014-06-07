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Hot Wheels: Начало приключений
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Team Hot Wheels: The Origin of Awesome!

Hot Wheels: Начало приключений, 2014

2014 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 7 июня 2014
Возраст 18+
Бюджет $3 000 000
В ролях
Бен Дискин
Бен Дискин
Грант Джордж
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Hot Wheels: Начало приключений 2 постера
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