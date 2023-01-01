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Лего Фильм: Бэтмен Лего Фильм: Бэтмен
Киноафиша Фильмы Лего Фильм: Бэтмен Лего Фильм: Бэтмен, 2017: актеры и роли
The Lego Batman Movie Лего Фильм: Бэтмен 2017 / США / Австралия / Дания
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34 голоса Рейтинг IMDb: 7.3
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Лего Фильм: Бэтмен, 2017: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Крис МакКэй Крис МакКэй Chris McKay
В ролях
Розарио Доусон Розарио Доусон Rosario Dawson Зак Галифианакис Зак Галифианакис Zach Galifianakis
Роли озвучивали
Рэйф Файнс Рэйф Файнс Ralph Fiennes Дженни Слейт Дженни Слейт Jenny Slate Майкл Сера Майкл Сера Michael Cera Уилл Арнетт Уилл Арнетт Will Arnett Мэрайя Кэри Мэрайя Кэри Mariah Carey
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