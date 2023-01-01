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Лего Фильм: Бэтмен
Лего Фильм: Бэтмен, 2017: актеры и роли
The Lego Batman Movie
Лего Фильм: Бэтмен
2017 / США / Австралия / Дания
Трейлер
7.5
Оцените
34
голоса
Рейтинг IMDb: 7.3
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Лего Фильм: Бэтмен, 2017: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Крис МакКэй
Chris McKay
В ролях
Розарио Доусон
Rosario Dawson
Зак Галифианакис
Zach Galifianakis
Роли озвучивали
Рэйф Файнс
Ralph Fiennes
Дженни Слейт
Jenny Slate
Майкл Сера
Michael Cera
Уилл Арнетт
Will Arnett
Мэрайя Кэри
Mariah Carey
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