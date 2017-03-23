Смурфики: Затерянная деревня, 2017

В 2017 году у зрителей появится уникальная возможность увидеть совершенно новое творение о всемирно известных Смурфиках. Мультфильм «Смурфики: Затерянная деревня» снял Келли Эсбёри, подаривший зрителям «Шрека 2» и «Гномео и Джульетту». Свои голоса в оригинальной версии персонажам в этот раз подарили Джо Манганьелло («Настоящая кровь»), певица Деми Ловато («Рок в летнем лагере»), Рэй Уилсон («Офис»), Мэнди Пэтинкин («Родина», «Мыслить, как преступник») и другие.
Сюжет фильм «Смурфики: Затерянная деревня» расскажет о том, как очаровательная Смурфетта нашла в зачарованном лесу неизвестное существо. Встреча с ним запустит цепочку удивительных приключений героини и её друзей.
- Мультфильм «Смурфики: Затерянная деревня» является перезапуском истории о Смурфиках и никак не связан с анимированными игровыми фильмами «Смурфики» и «Смурфики 2»
- В основе мультфильма лежат популярные комиксы бельгийского художника Пьера Кюллифора
- Папу Смурфа мог озвучить Джон Гудман
- Релиз фильма изначально был назначен на август 2015 года, но был отодвинут практически на 2 года
- В обеих картинах «Смурфики» Смурфетта разговаривала голосом популярной певицы Кэти Перри, в перезапуске она говорит голосом другой известной исполнительницы Деми Ловато
Смурфетта однажды понимает, что у всех ее крошечных братиков, кроме нее, есть свое предназначение: Папа-Смурф – прирожденный лидер, Пекарь – кулинар, даже у Ворчуна есть занятие – он с утра до вечера ворчит. Так в чем же тогда состоит миссия единственной в деревне девочки- смурфика? Чтобы понять это, она пускается в путешествие, во время которого встречает на своем пути загадочное существо, которое скрывается в Зачарованном Лесу, путь в который смурфикам строго- настрого запрещен. Смурфетта в компании с Благоразумником, Крепышом и Растяпой, а также злым Волшебником Гаргамелем, который неотступно следует за синими гномиками, отправляется в опасное путешествие, полное приключений, загадок и удивительных открытий. Вместе им предстоит раскрыть величайшую тайну смурфиков.