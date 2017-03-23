Смурфики: Затерянная деревня, 2017

В 2017 году у зрителей появится уникальная возможность увидеть совершенно новое творение о всемирно известных Смурфиках. Мультфильм «Смурфики: Затерянная деревня» снял Келли Эсбёри, подаривший зрителям «Шрека 2» и «Гномео и Джульетту». Свои голоса в оригинальной версии персонажам в этот раз подарили Джо Манганьелло («Настоящая кровь»), певица Деми Ловато («Рок в летнем лагере»), Рэй Уилсон («Офис»), Мэнди Пэтинкин («Родина», «Мыслить, как преступник») и другие.

Сюжет фильм «Смурфики: Затерянная деревня» расскажет о том, как очаровательная Смурфетта нашла в зачарованном лесу неизвестное существо. Встреча с ним запустит цепочку удивительных приключений героини и её друзей.