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Смурфики: Затерянная деревня Смурфики: Затерянная деревня
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Смурфики: Затерянная деревня, 2017

2017 / США
6.3 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

В 2017 году у зрителей появится уникальная возможность увидеть совершенно новое творение о всемирно известных Смурфиках. Мультфильм «Смурфики: Затерянная деревня» снял Келли Эсбёри, подаривший зрителям «Шрека 2» и «Гномео и Джульетту». Свои голоса в оригинальной версии персонажам в этот раз подарили Джо Манганьелло («Настоящая кровь»), певица Деми Ловато («Рок в летнем лагере»), Рэй Уилсон («Офис»), Мэнди Пэтинкин («Родина», «Мыслить, как преступник») и другие.

Сюжет фильм «Смурфики: Затерянная деревня» расскажет о том, как очаровательная Смурфетта нашла в зачарованном лесу неизвестное существо. Встреча с ним запустит цепочку удивительных приключений героини и её друзей.

- Мультфильм «Смурфики: Затерянная деревня» является перезапуском истории о Смурфиках и никак не связан с анимированными игровыми фильмами «Смурфики» и «Смурфики 2» 

- В основе мультфильма лежат популярные комиксы бельгийского художника Пьера Кюллифора

- Папу Смурфа мог озвучить Джон Гудман

- Релиз фильма изначально был назначен на август 2015 года, но был отодвинут практически на 2 года

- В обеих картинах «Смурфики» Смурфетта разговаривала голосом популярной певицы Кэти Перри, в перезапуске она говорит голосом другой известной исполнительницы Деми Ловато

Смурфетта однажды понимает, что у всех ее крошечных братиков, кроме нее, есть свое предназначение: Папа-Смурф – прирожденный лидер, Пекарь – кулинар, даже у Ворчуна есть занятие – он с утра до вечера ворчит. Так в чем же тогда состоит миссия единственной в деревне девочки- смурфика? Чтобы понять это, она пускается в путешествие, во время которого встречает на своем пути загадочное существо, которое скрывается в Зачарованном Лесу, путь в который смурфикам строго- настрого запрещен. Смурфетта в компании с Благоразумником, Крепышом и Растяпой, а также злым Волшебником Гаргамелем, который неотступно следует за синими гномиками, отправляется в опасное путешествие, полное приключений, загадок и удивительных открытий. Вместе им предстоит раскрыть величайшую тайну смурфиков.

 

6.3 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 23 марта 2017
Премьера онлайн 28 июня 2017
Премьера в мире 23 марта 2017
Возраст 6+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Келли Эсбери
Келли Эсбери
В ролях
Мэнди Пэтинкин
Мэнди Пэтинкин
Джек МакБрайер
Джек МакБрайер
Дэнни Пуди
Дэнни Пуди
Джо Манганьелло
Джо Манганьелло
Деми Ловато
Деми Ловато
Все актеры и съемочная группа
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Смурфики: Затерянная деревня
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33 года. Ровно столько потребовалось бельгийскому художнику Пейо, чтобы создать бесконечную саморазвивающуюся графическую вселенную про маленький народ синих человечков, живущих где-то на закромах человеческой цивилизации. В целом, их быт довольно безоблачен и прямолинеен. Каждому воздаётся по заслугам его: умеешь ворчать, например — ворчи так, чтобы равных тебе не было, и звать тебя теперь будут Ворчун. Так и набралась целая деревня высококвалифицированных профессионалов, каждый в своей…
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Ирина 31 марта 2017, 14:20
Очень милый!
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29 голосов
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