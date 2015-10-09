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Ледниковый период: Столкновение неизбежно Ледниковый период: Столкновение неизбежно
Киноафиша Фильмы Ледниковый период: Столкновение неизбежно Отзывы о мультфильме «Ледниковый период: Столкновение неизбежно»
Ice Age: Collision course Ледниковый период: Столкновение неизбежно 2016 / США
7.2 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 5.6
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Отзывы о мультфильме «Ледниковый период: Столкновение неизбежно»

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В прокате – пятая часть всемирно известной франшизы «Ледниковый период» от режиссеров Майка Тёрмайера и Галена Чу, занимавшихся предыдущими фильмами. «Столкновение неизбежно», – гласит подзаголовок. В чем же дело на этот раз? Казалось, что жизнь всех персонажей уже устроена, и придумать что-то еще означало погубить историю. Что едва не сделали создатели. Кадр из фильма «Ледниковый период: столкновение неизбежно» В семействе Мэнни и Элли…

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лалка 9 октября 2015, 16:47
✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊
9 октября 2015, 16:47 Ответить
SKY 22 июля 2016, 21:21
Оценка
Пока самая ниочемная часть :(
4 балла из 10
22 июля 2016, 21:21 Ответить
alex 7 августа 2016, 23:51
не 6+[Obstinate] для 76+
для тех, кто знаком с первыми частями, наверное, интересно. но если только предстоит знакомство с экзотическими героями, то шестилетним не понятно будет вовсе, к чему сие творение. да и скабрезные шутки ниже пояса с первых секунд фильма не покажутся удачными. [cry]
не ходите. не смотрите. не пожалеете о сэкономленном времени. [Yes]

пс. не ясно, кто же устроил фейерверк по поводу годовщины свадьбы героев в начале мультика.[facepalm]
7 августа 2016, 23:51 Ответить
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