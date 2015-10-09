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В прокате – пятая часть всемирно известной франшизы «Ледниковый период» от режиссеров Майка Тёрмайера и Галена Чу, занимавшихся предыдущими фильмами. «Столкновение неизбежно», – гласит подзаголовок. В чем же дело на этот раз? Казалось, что жизнь всех персонажей уже устроена, и придумать что-то еще означало погубить историю. Что едва не сделали создатели. Кадр из фильма «Ледниковый период: столкновение неизбежно» В семействе Мэнни и Элли…