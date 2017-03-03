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Мелисса Рауш
Мелисса Рауш
Melissa Rauch
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Мелисса Рауш
Melissa Rauch
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Дата рождения
23 июня 1980
Возраст
42 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса, Продюсер
Личные связи
Джим Парсонс
коллеги по сериалу "Теория большого взрыва"
Биография Мелисса Рауш
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Фильмография Мелисса Рауш
Ландромат
драма
2019, США
6.0
Ода радости
комедия
2019, США
6.0
Бронза
комедия, спорт, драма
2016, США
6.0
Ледниковый период: Столкновение неизбежно
комедия, анимация
2016, США
7.0
Ты здесь
комедия
2013, США
6.0
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Как мы уже сообщали ранее, сериал «Теория большого взрыва» был продлен еще на два сезона. Некоторое время создатели сериала и актеры, исполняющие главные роли, не могли договориться о
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3 марта 2017 13:42
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Джим Парсонс
Jim Parsons
коллеги по сериалу "Теория большого взрыва"
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