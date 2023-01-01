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Ледниковый период: Столкновение неизбежно
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Ice Age: Collision course
Ледниковый период: Столкновение неизбежно
2016 / США
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7.2
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24
голоса
Рейтинг IMDb: 5.6
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