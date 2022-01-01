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Ледниковый период: Столкновение неизбежно
Ледниковый период: Столкновение неизбежно, 2016: актеры и роли
Ice Age: Collision course
Ледниковый период: Столкновение неизбежно
2016 / США
Трейлер
7.2
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22
голоса
Рейтинг IMDb: 5.6
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Ледниковый период: Столкновение неизбежно, 2016: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Майк Термайер
Mike Thurmeier
Гален Т. Чу
Galen T. Chu
В ролях
Джон Легуизамо
John Leguizamo
Ник Офферман
Nick Offerman
Роли озвучивали
Кеке Палмер
Keke Palmer
Стефани Беатриз
Stephanie Beatriz
Рэй Романо
Ray Romano
Мелисса Рауш
Melissa Rauch
Дженнифер Лопес
Jennifer Lopez
Саймон Пегг
Simon Pegg
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