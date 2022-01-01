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Ледниковый период: Столкновение неизбежно Ледниковый период: Столкновение неизбежно
Киноафиша Фильмы Ледниковый период: Столкновение неизбежно Ледниковый период: Столкновение неизбежно, 2016: актеры и роли
Ice Age: Collision course Ледниковый период: Столкновение неизбежно 2016 / США
7.2 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 5.6
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Ледниковый период: Столкновение неизбежно, 2016: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Майк Термайер Майк Термайер Mike Thurmeier Гален Т. Чу Гален Т. Чу Galen T. Chu
В ролях
Джон Легуизамо Джон Легуизамо John Leguizamo Ник Офферман Ник Офферман Nick Offerman
Роли озвучивали
Кеке Палмер Кеке Палмер Keke Palmer Стефани Беатриз Стефани Беатриз Stephanie Beatriz Рэй Романо Рэй Романо Ray Romano Мелисса Рауш Мелисса Рауш Melissa Rauch Дженнифер Лопес Дженнифер Лопес Jennifer Lopez Саймон Пегг Саймон Пегг Simon Pegg
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