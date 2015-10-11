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Третий лишний 2 Третий лишний 2
Киноафиша Фильмы Третий лишний 2 Отзывы о фильме «Третий лишний 2»
Ted 2 Третий лишний 2 2015 / США
5.6 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «Третий лишний 2»

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Swi4e 11 октября 2015, 23:34
Фильм просто улётный !!!!! Многие говорили , что им не понравился. Но блин вторая часть реально круче первой. Шуток ОЧЕНЬ много и они безумно смешные. Не знаю кому там не понравилась эта комедия , но у нас зал был бидком и все ржали до слёз =))))



Ставлю высокую оценку т.к. поржал от души )))



10\10
11 октября 2015, 23:34 Ответить
Саша 11 октября 2015, 23:34
Фильм на столько классный, что я первый раз в жизни зашел написать отзыв.

Лучше первой части. Больше пошлых шуток, отличная подача абсурдного юмора гарантирует отличное настроение.

Аманда Сайфред прекрасна, очень удивили драматические эпизоды в ее исполнении.

Всем любителям абсурда и стеба над реальностью рекомендую! Моя оценка 10 из 10
11 октября 2015, 23:34 Ответить
Лена 11 октября 2015, 23:34
Мне интересно кто пишет про это нечно "ВАУ!СУПЕРФИЛЬМ!КЛАСС!"?????????Я конечно, понимаю, что в фильме есть пошловатые шуточки и всё такое.Но чтоб вот такая блевота!!!!Ну правда.Прям фууу.Не стану лукавить в фильме есть несколько смешных моментов.Может быть это я слишком многого ожидала от фильма после первой части.Вообщем вывод!Не тратьте деньги на сие зрелище.Посмотрите дома.✊
11 октября 2015, 23:34 Ответить
June 11 октября 2015, 23:36
Полный бред, тупые шутки. Было несколько смешных моментов в первой половине, дальше стало совсем скучно.
11 октября 2015, 23:36 Ответить
Шпион 11 октября 2015, 23:36
Фильм огонь!)) намного смешнее первого! Кто любит комедии - идти однозначно!) Весь зал ржал! Мне кажется, что когда тип лежит, залитый спермой - это не очень по-семейному и по-девчачьи!))) так что не слушайте даунов, и идите смотреть.
11 октября 2015, 23:36 Ответить
Пышка 11 октября 2015, 23:36
Бекишььььь здавайся подлый трус
11 октября 2015, 23:36 Ответить
пукс 11 октября 2015, 23:36
✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊
11 октября 2015, 23:36 Ответить
Вова 11 октября 2015, 23:36
Друзья, решил написать развернутый комент по фильму, только сходил и не могу с Вами не поделиться.

В общем моя оценка фильма 3 из 5, это именно тот классический варик когда первая часть в разы лучше второй, давайте я немного отойду от сюжета чтобы не сполить.

Что я называю хорошей комедией: когда минимум раз в 15 минут из 2х часового фильма я смеюсь+ если есть скрытый юмор (задний плане или узкоспециализированный юмор по картинам, которые выходили ранее, но это юмор именно 2го плана).

Я не скажу что фильм полное говно так как есть смешные сцены (их мало но они присутствуют) и смешные сцены которые по моему мнению должны быть на втором плане они присутствуют на первом и в принципе чувствуется уход от комедий российского производства.

Картина получилась слабая, как не пытался её украсить медведь своею хорошей игрой, в кинотеатре помимо меня было еще 2 человека (пара) при выходе с середины фильма она сказала «какую концовку можно ждать от отстойного фильма? Конечно отстойную» и на этом они ушли, конечно, парень-тряпка поплелся за ней.

Так во предостерегу тех кто не смотрел первую часть и собирается идти на этот фильм в свое первое свидание НЕНАДО ЭТОГО ДЕЛАТЬ, ЭТО ФЕЙЛ!!!

В общем, дождитесь торрента и смотрите дома с друзьями и бухлом чтобы особо не думать и ржать смотря такие комедии хотя бы над друзьями.
11 октября 2015, 23:36 Ответить
Ал 11 октября 2015, 23:36
Тупой фильм с тупым юмором. Сюжет отсутствует. По сравнению с первой частью намного хуже. Не советую
11 октября 2015, 23:36 Ответить
Серый 11 октября 2015, 23:36
Тоже не советую. Сюжет конечно есть, но стрёмный. По сравнению с первой частью этот - какой-то девчачий получился и семейный. Юмор действительно по качеству упал на несколько уровней.
11 октября 2015, 23:36 Ответить
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