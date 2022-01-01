В главных ролях – на тот момент еще не совсем известная американская актриса Мила Кунис, а также музыкант, фотомодель, актер из Америки Марк Уолберг. Стоит отметить, что второй части медиафраншизы тоже достались лавры успеха, но уже не настолько восторженные. А место Кунис во втором фильме заняла другая актриса.

Интересен тот факт, что изначально популярность в широких кругах Сет Вудбери Макфарлейн получил благодаря созданию знаменитого анимационного сериала под названием «Гриффины».

В каком порядке смотреть все части фильма «Третий лишний»?

Сюжет первой киноистории начинается в 1985 году на Рождество, когда мальчик Джон Беннетт загадывает заветное желание. Восьмилетний ребенок мечтает, чтобы подаренный ему плюшевый мишка ожил. Случается рождественское чудо: падает звезда, а желание Джона воплощается в реальность. Оживший Тед становится лучшим другом мальчишки. А новости о произошедшем нонсенсе распространяются со скоростью света…

Продолжение первой кинокартины рассказывает о трудностях и радостях взрослой жизни, с которыми сталкиваются главные персонажи. Например, Джон уже успел развестись. А вот Тед, наоборот, становится верным супругом и даже соглашается стать отцом. Предлагаем окунуться в мир комических и трогательных событий, чтобы пережить их вместе с главными героями. Для этого стоит посмотреть все части «Третьего лишнего» в правильном порядке.

2012, «Третий лишний»

Итак, давным-давно детское желание Джонни стало явью. Прошли годы, Беннетт повзрослел и в принципе смог отыскать неплохое местечко под солнцем. Чего не скажешь о его плюшевом друге. Тед изменился до неузнаваемости: теперь это не прелестный мягкий медвежонок, а самый настоящий бунтарь из плюша. Непредсказуемый медведь балуется травкой, увлекается алкоголем, частенько обращается к девочкам по вызову. Джон старался игнорировать неподобающее поведение медведя. Но однажды между закадычными друзьями встает красивая девушка по имени Лори. Ей не по нраву медвежьи выходки, а Беннетт влюблен на всю голову.

В один не самый прекрасный день на пути и без того странной компании возникает некий Донни, намеревающийся украсть плюшевого беспредельщика. Чего только ни сделаешь ради капризного сына! Джону приходится спасать давнишнего товарища. А еще он должен выбрать между обаятельной красоткой Лори и огромным забиякой медведем. Страшно представить, что из этого всего может выйти…

2015, «Третий лишний 2»

Хамоватый буян из плюша намерен завязать с неблагополучным прошлым навсегда. Да-да, теперь медведь собирается создать счастливую семью. Им с женой нужен донор спермы. Но вдруг выясняется, что его брак ненастоящий, да и сам Тед вовсе не является личностью! Теперь Беннетт собирается помочь несчастному другу. Они ищут профессионального адвоката, а это задача не из простых.

Старинный неприятель медведя по имени Донни тоже доставляет дополнительные проблемы. Джону приходится искать управу и на него. Параллельно главный герой Беннетт влюбляется в адвоката Саманту Джэксон. К этому времени Тед разочаровывается во всем и хочет бросить друга, затею стать папашей, чтобы вернуться к прежнему образу жизни. Восторжествует ли справедливость? Будет ли харизматичный нагловатый бунтарь признан личностью?