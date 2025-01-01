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Майкл Дорн
Майкл Дорн Michael Dorn
Киноафиша Персоны Майкл Дорн

Майкл Дорн

Michael Dorn

Дата рождения
9 декабря 1952
Возраст
72 года
Знак зодиака
Стрелец

Популярные фильмы

Звездный путь: Первый контакт 7.6
Звездный путь: Первый контакт (1996)
Третий лишний 2 6.0
Третий лишний 2 (2015)
Звездная битва: Сквозь пространство и время 5.4
Звездная битва: Сквозь пространство и время (2005)

Фильмография Майкл Дорн

Жанр
Год
Все 7 Фильмы 5 Сериалы 2 Актер 5 Режиссер 2
Агент Апокалипсиса 3.5
Агент Апокалипсиса Agent Revelation
боевик, фантастика, триллер 2021, США
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Третий лишний 2 6
Третий лишний 2 Ted 2
комедия 2015, США
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Бионикл: Легенда возрождается 5.2
Бионикл: Легенда возрождается Bionicle: The Legend Reborn
боевик, приключения, анимация 2009, США
Звездная битва: Сквозь пространство и время 5.4
Звездная битва: Сквозь пространство и время Thru the Moebius Strip
анимация, приключения 2005, США / Китай
Звездный путь: Энтерпрайз
Звездный путь: Энтерпрайз
боевик, приключения, фантастика 2001, США
Звездный путь: Первый контакт 7.6
Звездный путь: Первый контакт Star Trek: First Contact
боевик, приключения, фантастика, триллер 1996, США
Звездный путь: Дальний Космос 9
Звездный путь: Дальний Космос 9
боевик, приключения, фантастика 1993, США
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