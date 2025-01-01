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Фильмография
Майкл Дорн
Michael Dorn
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Персоны
Майкл Дорн
Майкл Дорн
Michael Dorn
Дата рождения
9 декабря 1952
Возраст
72 года
Знак зодиака
Стрелец
Популярные фильмы
7.6
Звездный путь: Первый контакт
(1996)
6.0
Третий лишний 2
(2015)
5.4
Звездная битва: Сквозь пространство и время
(2005)
Фильмография Майкл Дорн
Жанр
Все
Анимация
Боевик
Комедия
Приключения
Триллер
Фантастика
Год
Все
2021
2015
2009
2005
2001
1996
1993
Все
7
Фильмы
5
Сериалы
2
Актер
5
Режиссер
2
3.5
Агент Апокалипсиса
Agent Revelation
боевик, фантастика, триллер
2021, США
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6
Третий лишний 2
Ted 2
комедия
2015, США
Смотреть трейлер
5.2
Бионикл: Легенда возрождается
Bionicle: The Legend Reborn
боевик, приключения, анимация
2009, США
5.4
Звездная битва: Сквозь пространство и время
Thru the Moebius Strip
анимация, приключения
2005, США / Китай
Звездный путь: Энтерпрайз
боевик, приключения, фантастика
2001, США
7.6
Звездный путь: Первый контакт
Star Trek: First Contact
боевик, приключения, фантастика, триллер
1996, США
Звездный путь: Дальний Космос 9
боевик, приключения, фантастика
1993, США
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