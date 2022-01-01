Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Третий лишний 2
Третий лишний 2, 2015: актеры и роли
Ted 2
Третий лишний 2
2015 / США
Трейлер
5.6
Оцените
26
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
Смотреть за 1 рубль
Смотреть за 1 рубль
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Трейлеры
Третий лишний 2, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Сет МакФарлейн
Seth MacFarlane
В ролях
Марк Уолберг
Mark Wahlberg
Сет МакФарлейн
Seth MacFarlane
Джессика Барт
Jessica Barth
Аманда Сайфрид
Amanda Seyfried
Лиам Нисон
Liam Neeson
Морган Фриман
Morgan Freeman
Патрик Варбертон
Patrick Warburton
Майкл Дорн
Michael Dorn
Мартин Клебба
Martin Klebba
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Написать отзыв
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Related video
Кабаева назвала имя близкой подруги: никто и подумать не мог
Тест на знание кино СССР: насколько хорошо вы помните «Кавказская пленница»?
Брыльска прилюдно унизила Пугачеву: хватило одной короткой фразы
Блондинку Свету Букину знала вся страна: вот что с ней стало
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
Вот сколько лет суждено прожить разным знакам Зодиака
Ахнете: вот как выглядит изнутри роскошный особняк Киркорова
«Просто пошутил»: жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду
Кравченко осудили за предательство: «Ушел в самый трудный момент»
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
Одной свадьбы мало: подробности о бракосочетании Дженнифер Лопес слили в Сеть