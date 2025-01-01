Comic
Итак, сначала нам нужно историческое событие. У кого есть событие?
Comic
О-о, ладно. Ладно, может что-то другое. Эээ, давайте начнем с человека.
Comic
Хорошо, ну серьезно, ребята, серьезно. У кого есть человек?
Ted
Робин Уильямс на 11 сентября!
Comic
Ладно, мы услышали этих ребят, эээ, давайте дадим шанс кому-то другому. Как насчёт места? Давайте выберем место.
Comic
Хорошо, серьёзно, сэр, мне просто нужно место.
Ted
Кабина пилотов Germanwings!
Comic
Ладно, я слышал Старбакс!
John
Никто не говорил про Старбакс.
Comic
Ладно, Старбакс! А кто в Старбаксе?
Comic
Вы, ребята, монстры.
John
Мы даём тебе инструменты, дружище! Давай, сделай какую-нибудь ё#аную комедию!