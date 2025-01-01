Меню
Customer Привет.
Ted Здравствуйте.
Customer Мне нужно... Мне нужно задать несколько вопросов насчёт этих хлопьев.
Ted Эээ... Да, да. Коробка Трикс.
Customer Да, верно. Мне сказали, что Трикс — это исключительно для детей. Это так?
Ted Ну... В рекламе же говорят «Трикс — для детей»...
Customer Ага, ага. А это по закону запрещено?
Ted Ну, насколько я знаю, нет.
Customer Значит, если я куплю эти Трикс, проблем не будет?
Ted Нет, нет. Всё будет нормально.
Customer Вы понимаете, что я сам не ребёнок?
Ted Я это сразу учуял, да.
Customer Хорошо, я отнесу это к себе в квартиру.
Ted Да, да. Всё будет в порядке.
Customer И... за мной не будут следить?
Ted Нет, эээ... у нас на это бюджета не заложено.
Customer Эй, я не забуду, что ты для меня сегодня сделал.
Ted Лучше не забывай. Чёрт возьми.
Ted Как твоё второе имя?
Samantha Jackson Лесли.
Ted О Боже! Ты — Сэм Л. Джексон!
John Круто! То есть прямо как Сэм Л. Джексон.
Samantha Jackson Кто это?
Ted Ты хоть один фильм видел? Он — чёрный чувак.
[библиотека, полная образцов спермы, падает на Джона, рассыпая всё]
John Ой, извините! Очень извиняюсь!
Ted Мы тоже очень извиняемся!
Female Nurse Ну, наверное, ничего страшного — это же отбраковка по серповидноклеточной болезни.
Ted Ты слышал, Джонни? Ты весь в отбраковке от чернокожих, выглядишь как Кардашьян.
Comic Итак, сначала нам нужно историческое событие. У кого есть событие?
Ted 11 сентября!
Comic О-о, ладно. Ладно, может что-то другое. Эээ, давайте начнем с человека.
John Робин Уильямс!
Comic Хорошо, ну серьезно, ребята, серьезно. У кого есть человек?
Ted Робин Уильямс на 11 сентября!
Comic Ладно, мы услышали этих ребят, эээ, давайте дадим шанс кому-то другому. Как насчёт места? Давайте выберем место.
Ted Офисы Charlie Hebdo!
Comic Хорошо, серьёзно, сэр, мне просто нужно место.
John Фергюсон, Миссури!
Ted Кабина пилотов Germanwings!
Comic Ладно, я слышал Старбакс!
Ted Нет, не слышал!
John Никто не говорил про Старбакс.
Comic Ладно, Старбакс! А кто в Старбаксе?
Ted Билл Косби!
Comic Вы, ребята, монстры.
John Мы даём тебе инструменты, дружище! Давай, сделай какую-нибудь ё#аную комедию!
Ted О боже, Джон, ты видел это? Она тебе прям "посылает глаза".
John Нет, не посылала.
Ted Она тебе прям "посылает глаза".
Samantha Jackson Что значит "посылает глаза"?
Ted Да, это когда у некоторых женщин такие "посылающие глаза".
Samantha Jackson А у меня есть такие "посылающие глаза"?
Ted Нет, у тебя глаза такие — "дай кольцо, моя прелесть".
Ted Что за х##ня!
John Ё-моё, чувак! Что случилось? Что происходит?
Ted Тут столько порно!
John Что, блин, ты делаешь, смотришь мои личные дела?
Ted О чём ты говоришь, «личные дела»? Джонни, они были нараспашку! Тут буквально тысячи файлов!
John Ну, я как раз собирался это всё почистить!
Ted Чёрт возьми — посмотри на эту организацию! «Часовой обход д**и»? «Против часовой стрелки обход д**и»?
John Да, ну, иногда нам нравится, когда язык идёт в другую сторону!
Ted Ты больной извращенец! Посмотри сюда! «Девки с ху##ми»!
John О Боже! О Боже, у меня болезнь! Мне нужна помощь!
Ted Нет никаких девок с ху##ми, Джонни! Есть только парни с титьками!
[из трейлера]
Samantha Jackson Ладно, я задам тебе тестовые вопросы. Готов?
Ted Да, давай.
Samantha Jackson Считаешь себя человеком?
Ted Возражаю!
John Принято!
Samantha Jackson Знаешь, свидетель не может возражать.
John Отклонено.
Ted Переговоры в приват.
John Виновен!
Ted Догадки.
John Слухи!
Ted Судебный пристав.
John Портфель.
Ted Не обращайте внимания.
John В мой кабинет.
Ted Перестань пилить свидетеля.
John Я закончил.
Ted Мы бы отлично подошли на роль адвокатов.
Samantha Jackson Ладно, у меня есть «Дред Скотт против Сэндфорда», «Плесси против Фергюсона» и «Браун против Совета по образованию».
John У меня «Креймер против Креймера», «Чужой против Хищника» и «Фредди против Джейсона».
Ted У меня, эм, «Эрнест едет в лагерь», «Эрнест в тюрьме» и «Важность быть Эрнестом», что было очень разочаровывающе.
[промокший спермой]
Джон Чёрт! Я моргаю, а оно в глаз попало! Боже, оно у меня во рту!
Тед Погоди-погоди, надо это в Фейсбук запостить.
Джон НЕТ!
Тед ...#хештегГррПонедельники.
John Мы только что вломились в дом Тома Брэди и пытались ему подр#чить — а ты уже готов стать отцом.
Samantha Jackson Привет, вы не видели говорящего плюшевого медведя, он...
Comic-Con Fan [перебивает] Тсс! Сейчас объявят нового Супермена.
Film Executive Новый Супермен — Джона Хилл!
John Чёрт!
John [Тому Брэди] Ты не жульничаешь. Ну, я считаю, у тебя всё с яйцами в полном порядке.
Ted Думаю, пора сыграть карту Жука-Жука.
John Что?
Ted То есть, сказать его имя три раза, чтобы он появился.
John Ты что, с ума сш#лся? Нам этот тип тут не нужен!
Ted Нет, всё будет нормально! Он на нашей стороне! Жук-Жук, Жук-Жук, Жук...
John Ты играешь с силами, которых не понимаешь, понял? Хватит ерундой заниматься!
Judge Мисс Джексон, пожалуйста, возьмите вашего клиента под контроль, иначе я вынуждена буду объявить вас обеих виновными в неуважении к суду.
Ted Да пошл##те вы! Поняли? Я за себя стою, и за гомосексуалистов тоже! Мы заслуживаем уважения!
Samantha Jackson Тед, заткнись!
Ted Ладно!
[Тед начинает играть в Angry Birds на своём iPhone]
[после того, как они разбили машину]
Ted Прости, этот сарай просто выскочил из ниоткуда.
Ted Так ты называешь это Аризонским государственным университетом или просто HPVU?
Тед [Последние реплики] Хэштег. Бывает.
[Тед курит травку из бонга в форме пениса Сэма. Джон достаёт смартфон и фотографирует]
Ted О, что за хрень? Что ты творишь?
John [печатает сообщение] Хэштег: Мое офигенное лето.
Ted Чёрт побери, что с тобой не так?
John Ох, я тебе ещё приплачу, ублюдок.
Ted Что ты имеешь в виду? Я просто дурачился.
John Да замолчи ты и засоси этот х##.
Ted Иди на х##.
[Только в версии без цензуры, Джон быстро перебирает длинный список вымышленных фамилий для Теда]
John Скайуокер, Соло, Вейдер, Кеноби, Палпатин, Калриссиан, Бальбоа, Рэмбо, Грисволд, Степфорд, Бикл, Гамп, Корлеоне, Вонка, Лебовски, Венкман, Спенглер, Стэнц, Риццо, Зуко, Голайтли, Хиггинс, Дулитл, Поппинс, Бонд, Блофелд, Блутарски, Созе, О'Хара, Батлер, МакФлай, Плисскен, Вентура, Бургунди, Рукожоп, Дребин, Бьюлер, Лектер, Дамблдор, Спэрроу, Даутфайр, Борн, фон Трапп, Зулендер, Кирк, Спок, Маккой...
Ted Клаббер Лэнг!
John Ч**вово...
Ted Хахаха!
Joy Посмотри на них! Видишь этих двух белых уродов там?
Ted Да, что?
Joy Посмотри на них! Они такие счастливые, потому что у них есть этот малыш, который их держит вместе. Если бы не было малыша, они были бы просто двумя грустными белыми уродами, ждущими, когда начнётся «Аббатство Даунтон».
[Тед бежит от Донни по всему Нью-Йоркскому Комик-Кону, затем прячется среди стенда с похожими плюшевыми мишками. Донни видит стенд]
Donny Знаешь, я реально обожаю этого Нила Даймонда. Особенно ту песню, что поют на играх "Ред Сокс". Она просто заразительная. Невозможно не подпевать.
Donny [поёт] Руки касаются рук, тянутся, касаются меня, касаются тебя, Милая Кэролайн...
[Тед резко реагирует на песню, выдавая себя среди мишек]
Ted Бах, бах, бах!
[Донни рвётся на него]
Ted Чёрт! Сумасшедший у#/н с###!
[Тед пытается вырваться, нанося удары Донни, но Донни отвечает ударом]
Vendor Эй! Что ты творишь с этим мишкой?
Donny Извини, я, эээ,
Vendor Лучше собирайся его покупать!
Donny Он просто напоминает мне, каким я был ребёнком.
Vendor Ну, отлично. 40 баксов.
Donny Хорошо. У меня тут 40 долларов.
[Донни отдаёт деньги продавцу и уходит с Тедом]
[Тед заходит на New York Comic-Con и сталкивается с Гаем, который одет как Перекати-поле]
Guy Эй, Тед!
Ted Гай?
Guy Думал, это ты. Как дела, чувак? Эй, Рик! Это Тед.
[Появляется Рик, одетый как лейтенант Ворф]
Rick Эй, как ты?
Ted Эй, что происходит?
Guy Что вы здесь делаете?
Ted [вздыхает] Знаешь, я чувствую себя как дома среди этих изгоев. А вы что здесь делаете?
Guy Ну, понимаешь, мы с Риком просто для прикола сюда пришли.
Rick Да. Нарядились, будто нам это интересно, и троллим этих задротов.
[Гай останавливает проходящего гостя]
Ted Эй, придурок. Пойдёшь мне принесёшь Big League Chew? Как тебе такой расклад?
[Гай делает гостю засадный приём. Он и Рик смеются, пока гость убегает]
Ted Ха-ха. Ладно, удачи с твоим х##ом.
[замечая выпуклость на костюме Гая, уходит]
Guy Держись. Тебе тоже, братан.
[Гай смотрит на свои руки]
Guy Чёрт побери, эти трусы были в дерьме!
Samantha Jackson Кто-нибудь из вас может сказать, кто написал "Великого Гэтсби"?
John Джуди Блюм?
Ted Гитлер?
Samantha Jackson Фрэнсис Скотт Фицджеральд.
John Кто это?
Samantha Jackson Автор.
John А почему ты сказал "п#зда ему"?
Samantha Jackson [Сэм в замешательстве] Что?
Ted Ты только что сказал "Эф Скотт Фицджеральд". То есть, что Скотт Фицджеральд мог бы сделать с тобой?
John Да.
Samantha Jackson Нет, это его имя.
Ted Его зовут П#зда Скотт Фицджеральд?
Samantha Jackson Что? Нет!
John Ну, а что значит буква F?
Samantha Jackson Фрэнсис.
Ted Нет, это точно П#зда. Это точно П#зда.
John Обязательно П#зда. Обязательно П#зда.
Samantha Jackson Почему, черт возьми, это должно быть "П#зда"?
John Потому что иначе, почему бы он просто не сказал это?
Ted Да, он что-то скрывает. Это П#зда. Это П#зда. Это П#зда.
John Это П#зда. Это П#зда.
Samantha Jackson Это полный бред. Вы, ребята, идиоты.
Ted Да ну, как хотите. Тед Клабберланг, привыкай.
Фрэнк [Только в нецензурной версии] Ты трахался на куче сырого фарша, который мы должны были продавать людям для их барбекю на Четвёртое июля.
Тед Я е#н#л её с жвачкой Freedent. Потом положил обратно на полку, и старушка это купила.
Фрэнк Вот это смелость. Нам нужна смелость. Я назову магазин в твою честь.
Frank [Теду в его офисе] Извиняюсь, но мне придётся тебя уволить.
Ted [Ошарашен] Что? Почему? Я три года пашу на этой работе, как проклятый!
Frank Мне только что позвонили из трудовой инспекции. Я не могу тебя официально держать в штате... потому что мне сообщили, что ты технически...
Ted [Заканчивает фразу] Технически не человек. Да уж, блин.
Frank Извини. Но с сегодняшнего дня ты уволен.
Samantha Jackson Тед, ты любишь свою жену?
Shep Wild Возражаю. Она не его жена. Брак был аннулирован.
Samantha Jackson Переформулирую. Ты любишь Тэми-Линн?
Ted Я люблю свою *жену*. Ладно, жену. Больше всего на свете. Мы женаты, мне плевать, что кто-то говорит.
Ted Это травка просто огонь. Напоминает мне сорт, который я курил прошлым летом, назывался "Вот и аутизм."
John Да, я как раз хотел сказать, что она похожа на другую партию, которую мы брали, называлась... "Сколько уже этот фургон тут стоит?"
Samantha Jackson Нет, это новый сорт, который мне дилер подсунул, называется "Помоги мне добраться домой."
Ted [На панели Q&A «Knight Rider», нецензурной версии] У меня вопрос. Точно сколько пива ты выпил перед тем, как обнажиться с тем гамбургером?
David Hasselhoff Знаешь, приятель, мы все совершаем ошибки. Это было давно, и сейчас я другой человек.
KITT Знаешь что, могу я вставить своё слово на секунду? Ты настоящий подлец за то, что задаешь этот вопрос.
Ted Что? Это справедливый вопрос.
KITT Нет, знаешь что? Знаешь что? Дай-ка скажу тебе кое-что об этом человеке...
David Hasselhoff КИТТ, всё в порядке, просто отпусти.
KITT Это не был тот момент, который я имел в виду, и этот человек, сидящий рядом со мной, в этот самый низкий момент моей жизни выписал мне чек.
David Hasselhoff Ох, да ладно, приятель.
KITT Нет, нет! Я хочу, чтобы все это услышали, потому что ты хороший человек, Дэвид Хассельхофф! Ты хороший человек. Ты спас меня своей щедростью. Ты самый—
[KITT's wiper fluid and windshield wipers start up]
KITT Мне очень жаль. Я пообещал себе не расплакаться. Я просто люблю тебя, дружище. Я люблю тебя так сильно.
David Hasselhoff Я тоже тебя люблю, дружище, правда. Я тебя люблю.
Ted Так, примерно двадцать пять кружек пива, да?
KITT [прибежав к Теду] Ты s###! Убирайся отсюда!
Ted Ох, чувак! Что за f######?
KITT Тебе не место дышать тем же воздухом, что и этот человек!
David Hasselhoff КИТТ, он того не стоит!
KITT Убирайся отсюда!
Ted Что? Он знаменитость. Его личная жизнь — наше дело.
KITT Убирайся к чёрту, f######! Я догоню тебя и раздавлю как дорожный труп!
Ted Мне не обязательно терпеть эту s### от какого-нибудь f###### Понтиак.
KITT Убирайся! Убирайся, f######!
Ted Ты псих, чувак. Серьёзно. Ты псих. Пойди к психотерапевту.
KITT Убирайся!
Ted [Тед выходит из комнаты] Безумный сукин сын. Иисус Христос.
Samantha Jackson [Версия без цензуры] Я обожаю Нью-Йорк.
John Да тут без всякой х#ни с этими ребятами.
Ted Да, в Нью-Йорке всегда понятно, с кем имеешь дело.
[Из окна машины, группе людей]
Ted Привет, евреи!
[группа отвечает приветствием]
[Парень бросает свою колу в чёрного гостя в очках]
Guy Жажда, Уркл?
[смотрит на Рика]
Guy Я блин обожаю это место.
[Саманта курит травку из бонга в форме пениса]
John Пожалуйста, скажи, что это не единственный бонг, который ты взяла в поездку.
Ted Да, Сэм. Это ставит нас в неловкое положение. Я имею в виду, нам тоже хочется кайфануть.
John У меня нет ни бумаги, ничего.
Samantha Jackson Это смешно? Я взяла его на девичнике.
[хихикает]
Samantha Jackson Это так глупо. Попробуй.
John Э-э, нет.
Samantha Jackson Почему?
John Я не хочу засовывать себе в рот большой стеклянный х##р.
Samantha Jackson О, ты думаешь, что это большой?
Ted [смеётся] Джонни, ты прямо в эту ловушку попался, приятель.
John Он не моя собственность. Он человек. И намного более человек, чем многие другие. То есть, этот чёртов Стивен Тайлер? Что это за хрень, какой-то странный монстр из "Один дома" в образе футбольной мамаши?
Shep Wild Ваша честь!
Judge Разрешаю.
John Ты, кусок г##на. Убить его на Фенуэй-Парке тебе показалось мало, да? ЧТО ТЫ ХОЧЕШЬ СДЕЛАТЬ СЕЙЧАС?
Donny Ты его не заслуживаешь, Джон. Никогда не заслуживал. НИКОГДА!
John Я давно хотел это сделать.
Ted Ага! Я же чёрт возьми знал!
Samantha Jackson [Альтернативная сцена] Кто-нибудь из вас может рассказать, что произошло в Первой мировой войне?
John Да. Вся планета воевала.
Ted Много злости. Очень много злости.
Samantha Jackson Какие-нибудь подробности?
John Много людей погибло.
Ted Слишком много, если спросить меня.
Samantha Jackson Где это происходило?
John По всему миру.
Ted Вот почему её и назвали Первой мировой.
John И это была первая.
Ted Не последняя.
Samantha Jackson Вам нужно, чёрт побери, образовываться!
[Только для версии без цензуры]
Ted Внимание, всем. Прошу внимания! Джонни и я приготовили для вас кое-что особенное. Поехали, ребята.
Ted Когда слышишь гром, не надо бояться.
John Просто возьми своего друга от грома и скажи эти волшебные слова.
Ted Да пошёл ты, гром! Можешь пососать мой х###!
John Да пошёл ты, гром! Можешь пососать мой х###!
Ted Ты меня не возьмёшь, гром, ты — просто бздюхи бога. Ага!
John Ты меня не возьмёшь, гром, ты — просто бздюхи бога. Ага!
Tami-Lynn [Версия без возрастных ограничений] Тедди, у меня очень хорошее предчувствие насчёт этого.
Ted Я знаю. И я тоже. В смысле, усыновление — это здорово, да?
Tami-Lynn О, да. Знаешь, Стив Джобс тоже был усыновлён.
Ted Да! Да. И ещё миллион детей, которые ни на что не годятся.
Tami-Lynn Знаешь, Тедди, это было здорово — делать это вместе. Как будто у нас общая цель или что-то такое. Правда?
Ted Обожаю слышать, как ты это говоришь, потому что я чувствую то же самое.
Tami-Lynn И мы уже, типа, неделю не ссорились.
Ted Я знаю! Не ссорились! Слушай, если с ребёнком всё получится, нужно завести собаку.
Tami-Lynn О боже. Немецкую овчарку.
Ted Немецкая овчарка и ребёнок вместе.
Tami-Lynn Это, типа, идеальная семья.
Ted И пистолет, чтобы всех защищать!
Tami-Lynn Да! Ладно, как только появится ребёнок — возьмём пистолет.
Ted Обожаю нашу семью: пистолет, собака и ребёнок!
Ведущий Comic-Con Новый Супермен — Джона Хилл.
Джон ЧЁРТ!
Guy Слушай, смотри. Ученые в драке.
Jimmy Fallon [Версия без цензуры] Итак, главный новостной повод из Бостона — Тед, медведь, подаёт в суд, чтобы доказать, что он — человек. Юристы внимательно следят за этим делом. Говорят, если Тед выиграет, то волосы Дональда Трампа быстро подадут похожий иск.
Ted [Патрику Мейгану] Мне кажется, я хочу лечь спать на кровать из твоего голоса.
Bill Maher [Версия без рейтинга] Звучит как глупое дело, но на самом деле это очень серьёзное дело. Последний раз, когда кто-то по имени Тед устроил такой переполох в Массачусетсе, он загнал девушку в озеро.
[Сэм Дж. Джонс, одетый как Флэш Гордон, видит Джона и Саманту на Comic-Con]
Sam J. Jones Эй, Беннет!
John [смотрит на Флэша Гордона] О, блин.
Sam J. Jones Ты испортил мою машину! Что с тобой не так?
John Слушай, Сэм. Сейчас очень плохое время, понял? С Тедом что-то случилось.
Sam J. Jones О! Но для тебя самое время изуродовать мой Крайслер!
John Да пошёл ты с твоим Крайслером!
[Сэм Джонс начал драться с Джоном и всеми на Comic-Con]
[Донни и Джессап уходят с панели Hasbro с без сознания Тедом]
Donny Пошли, внизу есть пустая кладовка.
Tom Jessup Это он?
Donny Да, были проблемы, теперь он без сознания. Вот он.
Tom Jessup Чёрт! Зачем ты его сюда притащил?
Donny Я за ним сижу с вчерашнего дня. Это был единственный шанс остаться с ним наедине. Нужно было действовать быстро.
[За ними появляются Гай и Рик]
Guy Эй, Тед!
[Донни и Джессап оборачиваются]
Guy Это ты?
Donny Да, он перебрал. Выложил целую кучу ваты на маленькую девчушку в коляске, так что мы его обратно отнесём и протрезвеет.
Guy [показывая на них] Круто, Тед.
Donny [показывая в ответ] Чёрт да.
[Донни и Джессап идут по коридору]
Rick Ребята, осторожно там. Какой-то ботан пролил обед.
[Гай спотыкается о косплеера из Starfleet Redshirt]
Guy Эй, смотри под ноги. Быстро выскакивает, чувак.
Shep Wild Откуда они его взяли?
[Тед]
John [Бормочет] Детский мир, магазин игрушек.
Shep Wild Извините, я не расслышал, не могли бы вы повторить?
John В «Детском мире», чёрт подери, ты меня слышал!
Ted Ладно. Видишь ли, дело в том, что мы не хотим рисковать, потому что ставки слишком высоки.
John Нельзя торопиться. Надо быть уверенными, что принимаем правильное решение.
Ted Мы очень ценим ваше время, но, скорее всего, мы...
[Саманта курит из бонга]
Ted Просто садись и начинай работать.
John Мы полностью тебе доверяем.
Ted Мы правда считаем, что у тебя много чего есть, чтобы предложить.
Samantha Jackson Надеюсь, ты не против травы? У меня мигрени.
John Конечно нет. У меня тоже.
Ted Ничего. Примерно через двадцать минут на парковке у меня разболится жёсткая мигрень.
Ted Слушай, надо спросить. Вчера только целовались? Или там ещё пальцами что-то было?
[Саманта швыряет гитару в Теда]
Ted О, новости! Бостонская шлюха увидела итальянский член.
Тед [Нерезанная версия, во время прослушивания Electric Slide на свадебной вечеринке] Нет! Нет! Я сказал, никакого Electric Slide!
[Бросает бутылку с вином в диджея]
Тед Чёрт возьми, ты не испортишь этот вечер своей навязанной белой народной забавой!
Ted [Тед и Тэми живут в крошечной квартире. Тед в майке, выглядит как агрессивный мужик. Он смотрит на счета]
[зовёт Тэми на кухне]
Ted Эй, я умираю с голоду! Что ты там, чёрт возьми, делаешь?
Tami-Lynn Я лечу рак. Я жарю твой грёбаный стейк! Вот что я делаю. Как ты думаешь, что я делаю?
Ted Что я думаю? Думаю, у тебя кровь уже высохла.
[Показывает ей счет]
Ted Посмотри на это. Посмотри. $129 в Filene's Basement! Что ты там покупаешь, Тэми? Золотые слитки?
[Тэд и Джон бродят по лесу в поисках дров, когда Джон замечает лист марихуаны]
John Что за хрень?
[Джон нюхает лист]
John Чёрт побери! Эй, Тэд! Ты знаешь, что это? Это Супер Лемон Хейз.
[Тэд разворачивается и поражённо смотрит на то, что видит, подходя к Джону]
John Это очень редкий сорт. Гибрид Lemon Skunk и Super Silver Haze. Очень мощный. Я пробовал его всего раз в жизни — это был лучший кайф, что я когда-либо испытывал. Какого х#я листок такого растения оказался посреди...
[Тэд хватает Джона за голову и заставляет посмотреть направо. Джон встаёт и поражённо смотрит на поле с марихуаной перед собой]
John Господи! Господи, на небе!
Ted Какая красота!
[рыдает]
Ted Это просто красота!
Samantha Jackson Нет слов. Нет слов. Надо было поэта послать.
Ted Они двигаются целыми стадами. Они действительно двигаются стадами.
Samantha Jackson [почти сбивает троих фанатов Звёздных войн, которые шли на Комик-Кон её машиной]
Obi-Wan Стоп! Стоп! Стоп!
Stormtrooper Стоп! Стоп!
Samantha Jackson Ё-моё! Смотри куда едешь!
Stormtrooper Это пешеходный переход, балбес! У нас тут преимущество!
John Ага.
Ted Ого!
John Эй! Что за фигня — ходить тут, одетым как из Звёздных войн?
Obi-Wan Это Комик-Кон, идиот. Мы идём в Джавитс-центр.
John Ну вы — идиоты, потому что вы трое никогда вместе не ходите!
Ted Да, ты — его начальник, а вы двое — враги!
Samantha Jackson Да, поцелуй меня, капитан Кирк!
John Эй, эй, стоп, да ладно, это же Стар Трек!
Ted Нет, это две разные вселенные.
John Да, извините, она не в курсе.
Stormtrooper Да ничего, извините, что с этим приходится иметь дело. Пошли.
Obi-Wan [Фанаты Звёздных войн продолжают идти на Комик-Кон, но парень в костюме Дарта Вейдера пытается применить Силу к ним] Нет, давай без этого, не стоит оно того, чувак. Не стоит.
Ted Его зовут «П#д#р Скотт Фицджеральд?»
