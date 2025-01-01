Comic Итак, сначала нам нужно историческое событие. У кого есть событие?

Ted 11 сентября!

Comic О-о, ладно. Ладно, может что-то другое. Эээ, давайте начнем с человека.

John Робин Уильямс!

Comic Хорошо, ну серьезно, ребята, серьезно. У кого есть человек?

Ted Робин Уильямс на 11 сентября!

Comic Ладно, мы услышали этих ребят, эээ, давайте дадим шанс кому-то другому. Как насчёт места? Давайте выберем место.

Ted Офисы Charlie Hebdo!

Comic Хорошо, серьёзно, сэр, мне просто нужно место.

Ted Кабина пилотов Germanwings!

Comic Ладно, я слышал Старбакс!

Ted Нет, не слышал!

John Никто не говорил про Старбакс.

Comic Ладно, Старбакс! А кто в Старбаксе?

Ted Билл Косби!

Comic Вы, ребята, монстры.