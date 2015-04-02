В «Королевстве полной луны» Уэс Андерсон вел зрителя из кукольного домика через любовные перипетии к Всемирному потопу, то есть через всю историю: от сотворения мира до апокалипсиса. В «Отеле “Гранд Будапешт”» Андерсон перепридумывает – в духе магического реализма, ставшего феерией, – Европу XX века. Ту Европу, которой, разумеется, никогда не было и которая именно поэтому гораздо ближе к реальности, нежели конструкции и реконструкции из учебников…
Надо сказать, что таким хороших, тонких и ироничных фильмов давно не попадалось. Настроение просто запредельно высоко подняли. Обязательно возьму в коллекцию.
Райн Файнс один из моих любимейших актеров, как и Броуди, и Нортон.
Но именно Файнс взорвал мне мозг! Вот кого в подобной роли я увидеть не ожидала, так это его! Вот это талантище! Вот это мастерство перевоплощения!
10/10
12/10
12/12
Да полно вам. До Советского комедийного кино, ооочень далеко. Андерсон, это Ералаш примерно, в сравнении..✊
Ну я бы как то не назвал это чистой комедией, это скорее сатира. Немного рефлексия. Может какие то личные воспоминания. Просто, это очень сложный жанр, как бы смеяться в грустной ситуации. Ну тут и развал империи, смерть бабушки, полицейские а позже фашисты избивают мирных граждан, и вообще грустное повествование главного героя Джуду Лоу. А вот посмеяться над всем этим, качественно не получилось.
Все так, с диалогами просто беда!! Ну назови мне хоть одну шутку, текстовую, без кривляния, разговорную? А нет их там. Сценарий провал. Актеры слишком хороши для такого мыла. Поэтому смотреть это скучновато..✊
Не банальный. Я же говорю - очень трудно снимать сатиру, интеллектуальную. Примером в американском кино на самом деле то и нет. Нет ориентиров. До Советского им далеко, та мпри подобном таланте актеров, были тексты, которые потом становились цитатами. Здесь все по делу, только нетленкой и не пахнет.
Файнс-то как хорош, ожидаемо, впрочем.
Я сплю со всеми друзьями©
Чудный был эпизод, когда тюремщик пожалел пироженку.
А Густава не пожалели.Хотя кто ему был этот паренек? один из многих, не известно, откуда взялся...Зеро, в сущности...
8/10
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