Наша рецензия

В «Королевстве полной луны» Уэс Андерсон вел зрителя из кукольного домика через любовные перипетии к Всемирному потопу, то есть через всю историю: от сотворения мира до апокалипсиса. В «Отеле “Гранд Будапешт”» Андерсон перепридумывает – в духе магического реализма, ставшего феерией, – Европу XX века. Ту Европу, которой, разумеется, никогда не было и которая именно поэтому гораздо ближе к реальности, нежели конструкции и реконструкции из учебников…