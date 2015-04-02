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Киноафиша Фильмы Отель "Гранд Будапешт" Отзывы о фильме «Отель "Гранд Будапешт"»
The Grand Budapest Hotel Отель "Гранд Будапешт" 2014 / США / Германия
7.5 Оцените
67 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Отзывы о фильме «Отель "Гранд Будапешт"»

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Наша рецензия

В «Королевстве полной луны» Уэс Андерсон вел зрителя из кукольного домика через любовные перипетии к Всемирному потопу, то есть через всю историю: от сотворения мира до апокалипсиса. В «Отеле “Гранд Будапешт”» Андерсон перепридумывает – в духе магического реализма, ставшего феерией, – Европу XX века. Ту Европу, которой, разумеется, никогда не было и которая именно поэтому гораздо ближе к реальности, нежели конструкции и реконструкции из учебников…

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Lil 2 апреля 2015, 12:51
Трейлер понравился. Актеры классные. В выходные заценю✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
https://intrade.bar/68731 2 апреля 2015, 12:51
Много лет читаю отзывы на этом сайте, но только ЭТОТ ФИЛЬМ сподвиг меня зарегистрироваться и оставить свой отзыв.



Надо сказать, что таким хороших, тонких и ироничных фильмов давно не попадалось. Настроение просто запредельно высоко подняли. Обязательно возьму в коллекцию.



Райн Файнс один из моих любимейших актеров, как и Броуди, и Нортон.

Но именно Файнс взорвал мне мозг! Вот кого в подобной роли я увидеть не ожидала, так это его! Вот это талантище! Вот это мастерство перевоплощения!



10/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
BliK 2 апреля 2015, 12:51
Мне весь фильм даже подпрыгнуть на кресле хотелось от восторга. Он великолепен! Настолько тонко продуманные геометрически-приятные кадры с неподражаемой игрой актеров, что хочется пересматривать снова и снова. Или даже купить диск с этим фильмом, что в наше время, наверное, уже стало пережитком прошлого.

12/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
СУПЕР ФИЛЬМ !!! Очень интересный . Афигенно снят !!!!!!



12/12
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Это походу самый трудный жанр, снимать некую трагикомедию для интеллектуалов. Потрясающий актерский состав, хороший сценарий, в целом так себе. Как и Королевство Полной Луны, весьма редко проскальзывает юмор. Двоякое впечатление, на мой взгляд режиссер не дотягивает до уроня актеров, а сценарий не дотягивает до поставленной цели. В итоге "недоделка". Но дадим бал за сложность и в итоге 6\10. ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Swi4e1, 20/03/2014 - 20:41:36):СУПЕР ФИЛЬМ !!!

Да полно вам. До Советского комедийного кино, ооочень далеко. Андерсон, это Ералаш примерно, в сравнении..✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (AVVA, 21/03/2014 - 13:32:58): А здесь-то чего?

Ну я бы как то не назвал это чистой комедией, это скорее сатира. Немного рефлексия. Может какие то личные воспоминания. Просто, это очень сложный жанр, как бы смеяться в грустной ситуации. Ну тут и развал империи, смерть бабушки, полицейские а позже фашисты избивают мирных граждан, и вообще грустное повествование главного героя Джуду Лоу. А вот посмеяться над всем этим, качественно не получилось.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Сибирский Шрек, 22/03/2014 - 06:55:29): чего стоит-Файнс,Дефо, Кейтел.

Все так, с диалогами просто беда!! Ну назови мне хоть одну шутку, текстовую, без кривляния, разговорную? А нет их там. Сценарий провал. Актеры слишком хороши для такого мыла. Поэтому смотреть это скучновато..✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Сибирский Шрек, 22/03/2014 - 20:31:48):Короче, ну ведь не хрена небанальный фильм,да?



Не банальный. Я же говорю - очень трудно снимать сатиру, интеллектуальную. Примером в американском кино на самом деле то и нет. Нет ориентиров. До Советского им далеко, та мпри подобном таланте актеров, были тексты, которые потом становились цитатами. Здесь все по делу, только нетленкой и не пахнет.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Восторги разделяю, такое удовольствие редко случается.

Файнс-то как хорош, ожидаемо, впрочем.

Я сплю со всеми друзьями©



Чудный был эпизод, когда тюремщик пожалел пироженку.

А Густава не пожалели.Хотя кто ему был этот паренек? один из многих, не известно, откуда взялся...Зеро, в сущности...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Bladevita 2 апреля 2015, 12:51
Милый, забавный фильм, особая андерсоновская атмосфера оставляет легкое приятное послевкусие, которое, впрочем, быстро рассеивается. Одноразово, но душевно.

8/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Энки 2 апреля 2015, 12:51
9.1/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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