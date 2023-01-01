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Отель "Гранд Будапешт"
Награды и номинации фильма Отель "Гранд Будапешт"
The Grand Budapest Hotel
Отель "Гранд Будапешт"
2014 / США / Германия
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7.8
Оцените
67
голосов
Рейтинг IMDb: 8.1
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Награды и номинации фильма Отель "Гранд Будапешт"
Вся информация о фильме
BAFTA 2015
Лучший грим/прически
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучшая музыка к фильму
Победитель
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Награда Дэвида Лина за лучшую режиссуру
Номинант
Оскар 2015
Лучшая музыка к фильму
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Лучший грим
Победитель
Лучший фильм года
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Берлинале 2014
«Серебряный медведь» - Гран-при жюри
Победитель
Золотой глобус 2015
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Лучший актёрский состав в игровом кино
Номинант
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