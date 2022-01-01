Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Отель Отель
Киноафиша Фильмы Отель "Гранд Будапешт" Отель "Гранд Будапешт", 2014: актеры и роли
The Grand Budapest Hotel Отель "Гранд Будапешт" 2014 / США / Германия
7.5 Оцените
65 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отель "Гранд Будапешт", 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Уэс Андерсон Уэс Андерсон Wes Anderson
В ролях
Сирша Ронан Сирша Ронан Saoirse Ronan Эдвард Нортон Эдвард Нортон Edward Norton Джуд Лоу Джуд Лоу Jude Law Рэйф Файнс Рэйф Файнс Ralph Fiennes Уиллем Дефо Уиллем Дефо Willem Dafoe Оуэн Уилсон Оуэн Уилсон Owen Wilson Леа Сейду Леа Сейду Léa Seydoux Тильда Суинтон Тильда Суинтон Tilda Swinton Билл Мюррей Билл Мюррей Bill Murray Эдриан Броуди Эдриан Броуди Adrien Brody Джефф Голдблюм Джефф Голдблюм Jeff Goldblum Джейсон Шварцман Джейсон Шварцман Jason Schwartzman Харви Кейтель Харви Кейтель Harvey Keitel Том Уилкинсон Том Уилкинсон Tom Wilkinson Матье Амальрик Матье Амальрик Mathieu Amalric Тони Револори Тони Револори Tony Revolori
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
Одной свадьбы мало: подробности о бракосочетании Дженнифер Лопес слили в Сеть
Брыльска прилюдно унизила Пугачеву: хватило одной короткой фразы
Ахнете: вот как выглядит изнутри роскошный особняк Киркорова
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
Тест на знание кино СССР: насколько хорошо вы помните «Кавказская пленница»?
Вот сколько лет суждено прожить разным знакам Зодиака
Кравченко осудили за предательство: «Ушел в самый трудный момент»
«Просто пошутил»: жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду
Кабаева назвала имя близкой подруги: никто и подумать не мог
Блондинку Свету Букину знала вся страна: вот что с ней стало
Приложение киноафиши