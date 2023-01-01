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Пятьдесят оттенков серого Пятьдесят оттенков серого
Киноафиша Фильмы Пятьдесят оттенков серого Пятьдесят оттенков серого, 2015: актеры и роли
Fifty Shades of Grey Пятьдесят оттенков серого 2015 / США
4.3 Оцените
134 голоса Рейтинг IMDb: 4.2
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Пятьдесят оттенков серого, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сэм Тейлор-Джонсон Сэм Тейлор-Джонсон Sam Taylor-Johnson
В ролях
Джейми Дорнан Джейми Дорнан Jamie Dornan Дакота Джонсон Дакота Джонсон Dakota Johnson Люк Граймс Люк Граймс Luke Grimes Виктор Расук Виктор Расук Victor Rasuk Элоиза Мамфорд Eloise Mumford Марша Гей Харден Марша Гей Харден Marcia Gay Harden Рита Ора Рита Ора Rita Ora Макс Мартини Макс Мартини Max Martini Каллум Кит Ренни Callum Keith Rennie Эмили Фонда Emily Fonda Дженнифер Эль Дженнифер Эль Jennifer Ehle
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