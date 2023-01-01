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Пятьдесят оттенков серого Пятьдесят оттенков серого
Киноафиша Фильмы Пятьдесят оттенков серого Награды и номинации фильма Пятьдесят оттенков серого
Fifty Shades of Grey Пятьдесят оттенков серого 2015 / США
4.3 Оцените
135 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
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Награды и номинации фильма Пятьдесят оттенков серого

Вся информация о фильме
Золотая малина 2016 Золотая малина 2016
Худший фильм
Победитель
Худший сценарий
Победитель
Худшая мужская роль
Победитель
Худшая женская роль
Победитель
Худший ансамбль
Победитель
Худшая режиссура
Номинант
Золотой глобус 2016 Золотой глобус 2016
Лучшая песня
Номинант
MTV Movie Awards 2016 MTV Movie Awards 2016
Лучший поцелуй
Номинант
Прорыв года
Номинант
Оскар 2016 Оскар 2016
Лучшая песня
Номинант
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