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Пятьдесят оттенков серого
Награды и номинации фильма Пятьдесят оттенков серого
Fifty Shades of Grey
Пятьдесят оттенков серого
2015 / США
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4.3
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135
голосов
Рейтинг IMDb: 4.2
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Награды и номинации фильма Пятьдесят оттенков серого
Вся информация о фильме
Золотая малина 2016
Худший фильм
Победитель
Худший сценарий
Победитель
Худшая мужская роль
Победитель
Худшая женская роль
Победитель
Худший ансамбль
Победитель
Худшая режиссура
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