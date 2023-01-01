Отсидел за изнасилование: трагическая судьба Васи из «Огонь, вода… и медные трубы»

Добронравов ни при чем: у Пахмутовой все-таки есть сын с необычным именем

Самое нелепое название «Ивана Васильевича»: европейцы звонко сели в лужу

Этуша называли самым добрым актером СССР: воры обходили его дом стороной

Спилберг пересматривает этот советский фильм раз в год: в России его почти забыли, а зря

И умная и красивая: вот под каким знаком рождаются идеальные женщины

Скрыть не вышло: Навка показала округлившийся животик

Малинин вынужден расплачиваться за грехи прошлого: Зарубина озвучила, в чем его вина

Тест: кто вы из героев "Скуби Ду"?

Невыносимая боль: раздавленная Гурцкая разрыдалась в прямом эфире

Пьяная Лена из «Счастливы вместе» устроила дебош на похоронах подполковника Староконя: вот что случилось