В каком порядке смотреть все части фильма «Пятьдесят оттенков серого»

«Пятьдесят оттенков серого», 2015

Главные роли в экранизации трилогии исполняют Джейми Дорнан и Дакота Джонсон. Невинная студентка колледжа Анастейша Стил по просьбе заболевшей подруги-журналистки проводит интервью с миллиардером. Разговор с мистером Греем получается не слишком удачным, и девушка уверена, что больше никогда не встретится с этим молодым человеком. Но Кристиан, у которого есть абсолютно все, проявляет интерес к студентке. Мужчина ведет себя странно: внезапно появляется, неожиданно исчезает, чтобы снова появиться. После встречи, на которой Ана говорит о своей романтической натуре, Кристиан резко уходит, но позже присылает девушке дорогой подарок: редкий экземпляр книг. К романам приложена записка с цитатой из последнего, говорящая об опасности отношений. Грей интересен Анастейше, но у него слишком много тайн. Возможно ли построить отношения с человеком, помешанным на контроле, или это случай, когда остается довольствоваться чувственными наслаждениями? Ана сближается с Кристианом и узнает о нем много интересного.

«На пятьдесят оттенков темнее», 2017

Вторая экранизация скандальной серии романов начинается с описания событий после расставания Анастейши и Кристиана. Девушка страдает, но и Грею жизнь становится не мила. Он появляется на выставке друга Аны, покупает все фотографии с ее изображением и просит ее о разговоре. Миллиардер выглядит нетипично растерянным, и Стил соглашается провести с ним вечер. Пара мирится, но на этот раз Анастейша требует честного отношения и романтики. Грей, опытный доминант, согласен и на это: девушка для него важнее, чем БДСМ-утехи. Но прошлое молодого человека не дает ему жить спокойно. Ане придется узнать о грустной детской истории своего возлюбленного, выяснить, почему он не дает к себе прикасаться, а также познакомиться с завистницами и бывшими пассиями. Девушка еще не знает, справится ли она с этими событиями и сможет ли любить Грея с его внутренними демонами.

«Пятьдесят оттенков свободы», 2018

Кристиан и Анастейша стали семьей и проводят медовый месяц. Неожиданно паре приходится спешно вернуться в город: в офис миллиардера проникли злоумышленника. С компьютера похищены некоторые файлы. Видеокамеры зафиксировали преступника, в котором узнается Джек Хайд, бывшего начальника Аны. Босса со скандалом уволили после домогательств с его стороны. Стил приходится передвигаться под охраной для безопасности. Тем временем Кристиан покупает дом и нанимает архитектора, чтобы создать жилье мечты для новоиспеченной семьи. Джиа Маттео без стеснения флиртует с миллиардером, несмотря на его новый статус, заставляя Ану нервничать. Кристиан давит на нее излишним контролем. Она нарушает правила, уходит от службы безопасности, подвергая свою жизнь опасности. Новое потрясение ждет семью молодоженов после новости о том, что Анастейша беременна. Кристиан не готов к такому стремительному развитию отношений. Хайд похищает Мию, сестру Грея, и Анастейше предстоит спасти девушку, но для этого нужно пойти на крайние меры. Перед миссис Грей стоит сложная задача: одновременно спасти себя, ребенка, любовь и семью.