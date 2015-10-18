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Пятьдесят оттенков серого
Отзывы о фильме «Пятьдесят оттенков серого»
Fifty Shades of Grey
Пятьдесят оттенков серого
2015 / США
Трейлер
4.3
Оцените
134
голоса
Рейтинг IMDb: 4.2
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Отзывы о фильме «Пятьдесят оттенков серого»
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Мари
18 октября 2015, 00:48
Впечатлило меня, насколько публика в оценке этого фильмеца единодушна. Так что не буду тратить деньги и портить вечер любимому)
Хотя изначально хотела на Дорнана посмотреть - он отлично сыграл маньяка-некрофила в детективе The Fall, там с режиссурой и игрой актеров было все в порядке.
В общем, наивно чего-то достойного ожидать от попсовой экранизации фантазий пожилой фанатки "Сумерек"✊
18 октября 2015, 00:48
0
0
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Crimson
18 октября 2015, 00:48
Ну что за жизнь у трудящегося: пошел в киношку после смены, а там и ни тебе поржать, ни тебе катарсиса, ни тебе сисек. Одно сплошное уныние. Поспать разве что можно. Одним словом - "скучно и бездарно, некрасивые зажатые актеры", а самое главное - "никакого порно в фильме и близко нет". Возмутительно! Хорошо хоть есть еще 666 фильмов в текущем прокате. Они то уж точно поизощреннее будут, к тому же более достоверные и духовные. В конце концов можно просто насладиться игрой Гоши Куценко или там Анастасии Заворотнюк..
18 октября 2015, 00:48
0
0
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Alessia
19 октября 2015, 00:55
Книгу читать, конечно, намного интереснее потому что людям с богатым воображением (типа меня) легко представить всё написанное в красках))
А фильм, честно говоря, разочаровал. В нем всё как-то скучно и бездарно, и некрасивые зажатые актеры, которые играют главных героев, и скучные серые сцены секса. Никакого порно в фильме и близко нет! А я так рассчитывала наконец увидеть что же представляет собой БДСМ))
Дорнан совершенно не подходит на роль коварного соблазнителя Грея, у него нет ни красоты, ни харизмы.
Я думаю, что парочка Мэтт Бомер и Алексис Бледел (которых предлагали фанаты) были бы в этом фильме намного горячее и органичнее.
19 октября 2015, 00:55
0
0
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Дженни_Кодес
19 октября 2015, 00:57
Ответ на сообщение Sanek4747 от 15/02/2015 - 13:36:44
Вы проявили чудовищную снисходительность, выдавая желаемое за действительное! ))) Я даже соглашусь с вашими выводами, но это - ВАШИ личные мысли, которые не были переданы на экране!
"Зритель видит только то, что он ВИДИТ!" - кричал нам мастер по режиссуре....
19 октября 2015, 00:57
0
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Lil
19 октября 2015, 00:57
Господа, если вы не сумели глубже вникнуть в фильм, это ВАШИ проблемы, а отнюдь не проблема фильма.
Я, видимо, первый день на свете живу. Во что там вникать? ✊
19 октября 2015, 00:57
0
0
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Оля
20 октября 2015, 01:34
Спасибо всем отзывы ... Не будем тратить деньги✊
20 октября 2015, 01:34
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0
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Данкина
20 октября 2015, 01:34
Нормальный фильм. Мне понравился. Господа, если вы не сумели глубже вникнуть в фильм, это ВАШИ проблемы, а отнюдь не проблема фильма.
Ответ на сообщение Кинодеятель от 17/02/2015 - 23:32:54
не стоит делать таких категорических заявлений об аудитории, которой может понравиться этот фильм.
Ответ на сообщение olga2407 от 18/02/2015 - 15:52:09
ну и зря... иногда вкусы не совпадают со вкусом большинства. Если не хотите рисковать, посмотрите потом в интернете )
20 октября 2015, 01:34
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Кинодеятель
22 октября 2015, 02:04
Оценка
Цитата (Sanek4747, 15/02/2015 - 13:36:44):
А кто там меняется, простите? Есть какие-то вялые сомнения, и все. Самое главное, что должно нести произведение искусства - КАТАРСИС. А здесь - унылое повествование. Без финала.
Возможно, в совокупности со следующими 3-5 частями эта, первая, будет выглядеть как неплохой пролог. Но как фильм сам по себе - нет.
Кратко: ФИЛЬМ-ПУСТЫШКА. Аудитория - одинокие женщины, которые НИКОГДА не знакомились, не встречались, и даже не целовались. Остальным увиденное будет либо смешно, либо уныло.
Давайте по порядку. Фабула фильма понятна - он предлагает ей встречаться, она соглашается, и они начинают заниматься сексом, со временем делая игру "типа интереснее".
Сюжет фильма. А вот тут начинаются сложности. "-Я хочу секса с тобой -Я не против. -Но у меня есть условия. -Ладно. -Заходи в комнату. -Ок". Нет конфликта. Нет режиссуры. Нет страстей. У каждого, кто хоть раз был влюблен, захватывает дух от чувств, и ради этого волшебного чувства зрители и смотрят кино - чтобы пережить это приятное волнение снова. А В ЭТОМ ФИЛЬМЕ НЕТ ЛЮБВИ в принципе!
О порнухе. Тема сисек я бы сказал НЕ РАСКРЫТА. По каналу fashion-tv можно больше увидеть. Половые акты показаны безвкусно. Бесстрастно. Просто скучно.
Есть много неплохих фильмов - уже упоминавшаяся здесь "Нимфоманка" с весьма условной, студенческой режиссурой, но она там есть! А здесь?
Основной инстинкт, Горькая луна, 9 1/2 недель, Автокатастрофа, 9 песен... - есть много РАЗНЫХ, но ДОБРОТНО и ВКУСНО сделанных фильмов на тему интимной близости. И в них есть любовь. ЗДЕСЬ - НЕТ.
Я не читал книгу, но, полагаю, что данное кино - только лишь иллюстрация текста. Те, кому хочется сравнить книгу с текстом, можно посмотреть. Однако в кинотеатр идти для этого совсем необязательно.
22 октября 2015, 02:04
0
0
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Yelena
22 октября 2015, 02:04
Ходили на фильм с мужем.Я книгу читала, муж - нет, фильм понравился обоим.Фильм не претендует на звание "шедевр", но как красивое кино о чувствах, которые бывают разными - вполне.На продолжение фильма сходим с удовольствием.
22 октября 2015, 02:04
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Sanek4747
23 октября 2015, 00:48
Уважаемая liluya так ведь никто и не претендует на реальность. Если уж продолжать в таком ключе, то сюжет красотки и многих других замечательных фильмов тоже нереален. Вопрос в понимании того что хотел показать режиссер, а не то, что каждый из нас хотел увидеть. Пожалуй соглашусь, что на данном этапе взаимопонимания не достигнуто. Но ведь впереди еще две части и, возможно, через пару лет нам все станет понятно и негатив сменится восторгом. "Сумерки" и "Ночной дозор" ведь тоже начали слабо, а потом раскрутились. Кстати саундтрек к фильму просто бомба.
23 октября 2015, 00:48
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ЕленаЕлена
23 октября 2015, 00:48
Оценка
Нормальное такое девчачье кино. Мужчин своих мы специально не брали, тк понимали, что для них это будет просто пытка. Посмеялись местами, как выше уже сказали скорее над неправдоподобностью показанного, но в общем с удовольствием пойдем на продолжение. Книгу не читали. Хочется какой-то определенности и завершенности, пока ничего не понятно. А снято очень даже неплохо.
23 октября 2015, 00:48
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um007
23 октября 2015, 00:48
Потратил время воскресное и деньги. Сказать нечего. Просто г-но.
23 октября 2015, 00:48
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PiroJok
23 октября 2015, 00:48
Порнушка такая :) несмотря на это кино для девочек подростков, главный герой мечта всех восьмиклассниц, идеальный донельзя.. Кстати, для справки, это фанфик на Сумерки, только версия с сексом, сюжет тот же, только упрощенный и намазанный соплями.
Мы, чтоб совсем не заскучать, смешили сами себя, иначе уснуть можно, долго, разговоры, сопли, разговоры, трах.. Насчет актеров, вроде оба симпатичные, играют нормально, обычно. Но в принципе фильм чисто поржать :) Два года назад читала книгу, и теперь вот удивляюсь как же я ее читала??
23 октября 2015, 00:48
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PiroJok
23 октября 2015, 00:48
5/10
23 октября 2015, 00:48
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Дженни_Кодес
23 октября 2015, 00:48
Мдааа((( Уж коли охота смотреть фильм про интимное и сокровенное, то лучше уж "Нимфоманка" Ларса Фон Триера. Там хоть режиссура есть. И играют отменно.
А тут - да, и я услышала лично, как весь зал угорал и занимался своими делами. Мы с парнем тут же болтали и обсуждали фильм, хотя никогда себе такого не позволяем в кино.
Линии героев не выстроены, так до конца ничьи мотивы не ясны. Никто в процессе никак не меняется (потеря девственности не в счёт). Зритель ржёт, потому что проще поверить в пришельцев, чем в те предлагаемые обстоятельства, что он видит на экране. Нет веры - нет сопереживания - ну просто НОЛЬ! А если всё так идиотично в плане сценария, то остаётся один подходящий жанр - комедия! В точку! Все ржут, а ведь заявлено, как драма...
В конце концов я понадеялась, что этот фильм не создан для ума, а только лишь для пробуждения чувственных желаний. И тут мимо. Нам даже целоваться не хотелось. Не тронуло. Потому что в голове были одни вопросы и недоумение.
Я вообще поражаюсь, КАК такой физиологичный примитив дали снимать в кино? Это же до какой степени надо испытывать кризис идей! На свете миллион талантливых сценаристов, так нет же - надо экранизировать эту ересь!
А уж коли экранизировать, то будьте добры, уважаемый режиссёр, проявить чудеса режиссуры! И дать зрителю повод к размышлению: ЧТО вы хотели сказать этим фильмом? Любое искусство, в т.ч. и киноискусство - это прежде всего донесение СМЫСЛА. А сюжет - это только повод поговорить о какой-либо душевной,духовной проблеме. Я не увидела тут ничего. Выходя из зала, было чувство, что со мной проделали тот самый анальный фистинг, от которого отказалась героиня))) Только я сама же за это и заплатила)
Пары, идущие рядом, были единого со мной мнения. Вообще - весь зал выходил и как минимум вздыхал о том, как тупо они провели эти 2 часа.
И это меня радует. Что русский зритель в целом - это умный зритель.
23 октября 2015, 00:48
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Bbbugl
23 октября 2015, 00:48
По поводу постоянного смеха в зале
black11nike предположил,что это из-за того,что зрители знают первоисточник,но,по-моему,здесь нет никакой связи
Ржут из-за того,что это просто напросто БЕЗДАРНО
Бездарно во всем:сценарий,диалоги,игра актеров,операторская работа✊
23 октября 2015, 00:48
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Дженни_Кодес
23 октября 2015, 00:48
Ответ на сообщение Bbbugl от 15/02/2015 - 09:05:17
Больше склонюсь к вашему мнению)
Сомневаюсь, что большинство зрителей читали книгу. И я, кстати, не из их числа.
23 октября 2015, 00:48
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Sanek4747
23 октября 2015, 00:48
Уважаемые зрители-критики. Почитав негативные комментарии на премьерный показ решил сам сходить на 50 оттенков серого вместе с супругой.
Первое что бросается в глаза – это настрой зрителей. Ребята – если Вы хотите посмотреть порно – вам на специализированные сайты, магазины для тех, кому больше 18-ти. 50 оттенков серого - это фильм не про секс, это фильм про любовь, про то, насколько Вы готовы измениться ради любви, насколько Вы готовы открыться любимому. Приятно было наблюдать за тем, как умудренный порносайтами российский зритель хихикал во время сцены потери девственности, как непорочные русские девочки удивлялись волосатому лобку главной героини, которая еще раз напомним – девствнница. Просто интересно, что они хотели увидеть?..
Ксати о сюжетной линии. Как мне представляется на данном этапе главный герой достаточно показал чем он готов пожертвовать ради отношений, ради того чтобы завоевать внимание героини. Напомним он – миллиардер, он привык подчинять людей своей воле, привык к взаимоотношениям, подразумевающим наличие контракта где все расписано и предсказуемо. В конце фильма уже видно, что он борется с собой, но ему трудно изменить своим принципам, корни которых лежат в глубоком детстве. Ему уже трудно причинить боль Анастейше, кажется, что он уже начал в нее влюбляться. Да и Ана хочет понять, на что она готова, какую боль она готова перенести ради того, чтобы любимый ею человек открылся перед ней.
Лично мне, и моей супруге фильм очень понравился.Ставлю 8 из 10-ти С нетерпением ждем продолжения.
23 октября 2015, 00:48
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Lil
23 октября 2015, 00:48
Ни в коем случае не смотрите этот бред! Жалко денег и потраченного времени. Если хочется острых ощущений - просто найдите видос с качественным порно. Надо признать, что трейлер сварганен весьма неплохо. Но по факту это безумно нудное и тупое кино, затянутые диалоги, нелепая и непрофессиональная игра актеров. Им не веришь и не сопереживаешь. Я почему-то больше, чем уверена, что книга не плохая, но экранизация. Нулевая передача атмосферы и "0" интриги, до боли избитые сценки, как будто смотришь сериал Беверли Хиллз 90210.
С самого начала всё просто не сходится. Во-первых, где вы видели таких миллиардеров, которые имея власть и огромные средства ведут себя как нерешительные и наивные идиоты?)) Просто школота какая-то. 2 часа одних и тех же диалогов, одинаковых лиц, маньяческого пристального взгляда недоделанного героя-любовника и такой же концовки. Контракт? А как же контракт? К чёрту контракт!
Нет, но у нас же контракт! Ах, да, контракт................ Куча противоречий в диалогах и в сюжете, полная непоследовательность во всём
Концовка-просто Агонь!✊ Красный!
В голове до сих пор крутится вопрос - а о чём был фильм? Чего хотел этот мужик?
Люди в зале просто ржали, муж спал (14 февраля не удалось). Почему-то мне было стыдно. Невозможно поверить, как такой посредственный и унылый фильмец удалось так грамотно и успешно раскрутить? И зачем его было позиционировать как нечто уникальное, будоражущее кровь со сценами насилия? Короче, кино о двух мозгоЁ..ах
З.Ы: перечитала комменты, предсказуемая реакция - у всех в зале ржали
2/10
23 октября 2015, 00:48
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Lil
23 октября 2015, 00:48
Sanek4747, ну вы, видимо, просто романтик. Ржали в основном из-за неправдоподобности показанного на экране и реальной жизнью.
Может, идея и хорошая, просто какая-то недоделанная и фильм снят коряво. На девственницу главная героиня уж никак не тянет, а прожженные
миллиардеры
, которые имели опыт многолетних сексуальных отношений со взрослой женщиной и минимум 15 штук в постели, увлекающиеся тяжелыми видами садо-мазо, не встречаются со студентками. Там должен быть другой характер и такие не тянут кота за яйца. Они ходят с охраной и не позволяют себе такого вольного образа жизни, с ними, как правило, люди из своего круга. Даже если допустить факт сильной влюбленности в главную героиню, его дальнейшее поведение настолько не логично, что больше напоминает издевательство над ней. Вечные запугивания Анастейши и бравирование из серии - я не такой, я другой. Я не занимаюсь любовью, я жестко трахаюсь. Я не люблю свидания, это скучно. Я сплю один. Потом всё делает наоборот. Ужин и знакомство с родителями еще один провал. Серьезность намерений, позиционирование новой подруги (продавщицы магазина) как постоянной девушки, спутницы жизни и очередное напоминание того, что она всего лишь одна из "контрактниц" и не имеет права чего-то там требовать. Мужики так не поступают, а особенно известные люди, которые дорожат своей репутацией ✊ Невозможно прочувствовать его силу характера, силу духа, выдержку, понять, чем он раньше дышал. Его прошлые увлечения и характер сильно резонируют с нынешним поведением этакого тюфяка, который вечно не может сделать то, чем он по жизни обожает наслаждаться и что ему во всех смыслах позволительно, и это вызывает недоверие у зрителя
Ну ок, если они хотели показать слабого нерешительного закомплексованного мужика, то у режиссера это получилось, но это опять-таки не соответствует его характеру в связи с его достижениями и социальным статусом. Я, кстати, люблю смотреть кино из серии "розовых соплей", тот же "Дневник памяти" или намного менее шедевральное, можно и с банальным сюжетом, но когда снято качественно и есть логика в действиях, передача идеи, в этом фильме нет вообще ничего...
Пардон за спойлер)
23 октября 2015, 00:48
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Bbbugl
23 октября 2015, 00:51
-Генитальные зажимы?
-Вычеркиваем✊
Прочитал,что на Берлинском фестивале зрители ржали
Постоянно хихикали и у нас в зале
Очередной пример,как америкосы при помощи рекламы могут раскрутить что угодно
Наиглупейший фильм
А ведь нас,судя по всему,ждут вторая и третья части✊
23 октября 2015, 00:51
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Swi4e1
23 октября 2015, 00:51
ПОРНУХА ПОРНУХОЙ ! ✊ . Как этот фильм ещё пустили в широкий прокат ? ИЗВРАЩЕНЦЫ фу фу фу.
✊ О таком там говорят , что аж уши вянут =))))
1/10
23 октября 2015, 00:51
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Kirill86
24 октября 2015, 01:35
Сегодня ходил с жено! Осталось очень смешенное чувство от фильма. Тема сисек раскрыта полностью))) задумка хорошая фильма, но чего-то не хватает! 5/10! Девушкам должно очень понравится!
24 октября 2015, 01:35
0
0
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Хотя изначально хотела на Дорнана посмотреть - он отлично сыграл маньяка-некрофила в детективе The Fall, там с режиссурой и игрой актеров было все в порядке.
В общем, наивно чего-то достойного ожидать от попсовой экранизации фантазий пожилой фанатки "Сумерек"✊
А фильм, честно говоря, разочаровал. В нем всё как-то скучно и бездарно, и некрасивые зажатые актеры, которые играют главных героев, и скучные серые сцены секса. Никакого порно в фильме и близко нет! А я так рассчитывала наконец увидеть что же представляет собой БДСМ))
Дорнан совершенно не подходит на роль коварного соблазнителя Грея, у него нет ни красоты, ни харизмы.
Я думаю, что парочка Мэтт Бомер и Алексис Бледел (которых предлагали фанаты) были бы в этом фильме намного горячее и органичнее.
Вы проявили чудовищную снисходительность, выдавая желаемое за действительное! ))) Я даже соглашусь с вашими выводами, но это - ВАШИ личные мысли, которые не были переданы на экране!
"Зритель видит только то, что он ВИДИТ!" - кричал нам мастер по режиссуре....
Я, видимо, первый день на свете живу. Во что там вникать? ✊
Ответ на сообщение Кинодеятель от 17/02/2015 - 23:32:54
не стоит делать таких категорических заявлений об аудитории, которой может понравиться этот фильм.
Ответ на сообщение olga2407 от 18/02/2015 - 15:52:09
ну и зря... иногда вкусы не совпадают со вкусом большинства. Если не хотите рисковать, посмотрите потом в интернете )
А кто там меняется, простите? Есть какие-то вялые сомнения, и все. Самое главное, что должно нести произведение искусства - КАТАРСИС. А здесь - унылое повествование. Без финала.
Возможно, в совокупности со следующими 3-5 частями эта, первая, будет выглядеть как неплохой пролог. Но как фильм сам по себе - нет.
Кратко: ФИЛЬМ-ПУСТЫШКА. Аудитория - одинокие женщины, которые НИКОГДА не знакомились, не встречались, и даже не целовались. Остальным увиденное будет либо смешно, либо уныло.
Давайте по порядку. Фабула фильма понятна - он предлагает ей встречаться, она соглашается, и они начинают заниматься сексом, со временем делая игру "типа интереснее".
Сюжет фильма. А вот тут начинаются сложности. "-Я хочу секса с тобой -Я не против. -Но у меня есть условия. -Ладно. -Заходи в комнату. -Ок". Нет конфликта. Нет режиссуры. Нет страстей. У каждого, кто хоть раз был влюблен, захватывает дух от чувств, и ради этого волшебного чувства зрители и смотрят кино - чтобы пережить это приятное волнение снова. А В ЭТОМ ФИЛЬМЕ НЕТ ЛЮБВИ в принципе!
О порнухе. Тема сисек я бы сказал НЕ РАСКРЫТА. По каналу fashion-tv можно больше увидеть. Половые акты показаны безвкусно. Бесстрастно. Просто скучно.
Есть много неплохих фильмов - уже упоминавшаяся здесь "Нимфоманка" с весьма условной, студенческой режиссурой, но она там есть! А здесь?
Основной инстинкт, Горькая луна, 9 1/2 недель, Автокатастрофа, 9 песен... - есть много РАЗНЫХ, но ДОБРОТНО и ВКУСНО сделанных фильмов на тему интимной близости. И в них есть любовь. ЗДЕСЬ - НЕТ.
Я не читал книгу, но, полагаю, что данное кино - только лишь иллюстрация текста. Те, кому хочется сравнить книгу с текстом, можно посмотреть. Однако в кинотеатр идти для этого совсем необязательно.
Мы, чтоб совсем не заскучать, смешили сами себя, иначе уснуть можно, долго, разговоры, сопли, разговоры, трах.. Насчет актеров, вроде оба симпатичные, играют нормально, обычно. Но в принципе фильм чисто поржать :) Два года назад читала книгу, и теперь вот удивляюсь как же я ее читала??
А тут - да, и я услышала лично, как весь зал угорал и занимался своими делами. Мы с парнем тут же болтали и обсуждали фильм, хотя никогда себе такого не позволяем в кино.
Линии героев не выстроены, так до конца ничьи мотивы не ясны. Никто в процессе никак не меняется (потеря девственности не в счёт). Зритель ржёт, потому что проще поверить в пришельцев, чем в те предлагаемые обстоятельства, что он видит на экране. Нет веры - нет сопереживания - ну просто НОЛЬ! А если всё так идиотично в плане сценария, то остаётся один подходящий жанр - комедия! В точку! Все ржут, а ведь заявлено, как драма...
В конце концов я понадеялась, что этот фильм не создан для ума, а только лишь для пробуждения чувственных желаний. И тут мимо. Нам даже целоваться не хотелось. Не тронуло. Потому что в голове были одни вопросы и недоумение.
Я вообще поражаюсь, КАК такой физиологичный примитив дали снимать в кино? Это же до какой степени надо испытывать кризис идей! На свете миллион талантливых сценаристов, так нет же - надо экранизировать эту ересь!
А уж коли экранизировать, то будьте добры, уважаемый режиссёр, проявить чудеса режиссуры! И дать зрителю повод к размышлению: ЧТО вы хотели сказать этим фильмом? Любое искусство, в т.ч. и киноискусство - это прежде всего донесение СМЫСЛА. А сюжет - это только повод поговорить о какой-либо душевной,духовной проблеме. Я не увидела тут ничего. Выходя из зала, было чувство, что со мной проделали тот самый анальный фистинг, от которого отказалась героиня))) Только я сама же за это и заплатила)
Пары, идущие рядом, были единого со мной мнения. Вообще - весь зал выходил и как минимум вздыхал о том, как тупо они провели эти 2 часа.
И это меня радует. Что русский зритель в целом - это умный зритель.
black11nike предположил,что это из-за того,что зрители знают первоисточник,но,по-моему,здесь нет никакой связи
Ржут из-за того,что это просто напросто БЕЗДАРНО
Бездарно во всем:сценарий,диалоги,игра актеров,операторская работа✊
Больше склонюсь к вашему мнению)
Сомневаюсь, что большинство зрителей читали книгу. И я, кстати, не из их числа.
Первое что бросается в глаза – это настрой зрителей. Ребята – если Вы хотите посмотреть порно – вам на специализированные сайты, магазины для тех, кому больше 18-ти. 50 оттенков серого - это фильм не про секс, это фильм про любовь, про то, насколько Вы готовы измениться ради любви, насколько Вы готовы открыться любимому. Приятно было наблюдать за тем, как умудренный порносайтами российский зритель хихикал во время сцены потери девственности, как непорочные русские девочки удивлялись волосатому лобку главной героини, которая еще раз напомним – девствнница. Просто интересно, что они хотели увидеть?..
Ксати о сюжетной линии. Как мне представляется на данном этапе главный герой достаточно показал чем он готов пожертвовать ради отношений, ради того чтобы завоевать внимание героини. Напомним он – миллиардер, он привык подчинять людей своей воле, привык к взаимоотношениям, подразумевающим наличие контракта где все расписано и предсказуемо. В конце фильма уже видно, что он борется с собой, но ему трудно изменить своим принципам, корни которых лежат в глубоком детстве. Ему уже трудно причинить боль Анастейше, кажется, что он уже начал в нее влюбляться. Да и Ана хочет понять, на что она готова, какую боль она готова перенести ради того, чтобы любимый ею человек открылся перед ней.
Лично мне, и моей супруге фильм очень понравился.Ставлю 8 из 10-ти С нетерпением ждем продолжения.
С самого начала всё просто не сходится. Во-первых, где вы видели таких миллиардеров, которые имея власть и огромные средства ведут себя как нерешительные и наивные идиоты?)) Просто школота какая-то. 2 часа одних и тех же диалогов, одинаковых лиц, маньяческого пристального взгляда недоделанного героя-любовника и такой же концовки. Контракт? А как же контракт? К чёрту контракт! Нет, но у нас же контракт! Ах, да, контракт................ Куча противоречий в диалогах и в сюжете, полная непоследовательность во всём
Концовка-просто Агонь!✊ Красный!
В голове до сих пор крутится вопрос - а о чём был фильм? Чего хотел этот мужик?
Люди в зале просто ржали, муж спал (14 февраля не удалось). Почему-то мне было стыдно. Невозможно поверить, как такой посредственный и унылый фильмец удалось так грамотно и успешно раскрутить? И зачем его было позиционировать как нечто уникальное, будоражущее кровь со сценами насилия? Короче, кино о двух мозгоЁ..ах
З.Ы: перечитала комменты, предсказуемая реакция - у всех в зале ржали
2/10
Может, идея и хорошая, просто какая-то недоделанная и фильм снят коряво. На девственницу главная героиня уж никак не тянет, а прожженные миллиардеры, которые имели опыт многолетних сексуальных отношений со взрослой женщиной и минимум 15 штук в постели, увлекающиеся тяжелыми видами садо-мазо, не встречаются со студентками. Там должен быть другой характер и такие не тянут кота за яйца. Они ходят с охраной и не позволяют себе такого вольного образа жизни, с ними, как правило, люди из своего круга. Даже если допустить факт сильной влюбленности в главную героиню, его дальнейшее поведение настолько не логично, что больше напоминает издевательство над ней. Вечные запугивания Анастейши и бравирование из серии - я не такой, я другой. Я не занимаюсь любовью, я жестко трахаюсь. Я не люблю свидания, это скучно. Я сплю один. Потом всё делает наоборот. Ужин и знакомство с родителями еще один провал. Серьезность намерений, позиционирование новой подруги (продавщицы магазина) как постоянной девушки, спутницы жизни и очередное напоминание того, что она всего лишь одна из "контрактниц" и не имеет права чего-то там требовать. Мужики так не поступают, а особенно известные люди, которые дорожат своей репутацией ✊ Невозможно прочувствовать его силу характера, силу духа, выдержку, понять, чем он раньше дышал. Его прошлые увлечения и характер сильно резонируют с нынешним поведением этакого тюфяка, который вечно не может сделать то, чем он по жизни обожает наслаждаться и что ему во всех смыслах позволительно, и это вызывает недоверие у зрителя
Ну ок, если они хотели показать слабого нерешительного закомплексованного мужика, то у режиссера это получилось, но это опять-таки не соответствует его характеру в связи с его достижениями и социальным статусом. Я, кстати, люблю смотреть кино из серии "розовых соплей", тот же "Дневник памяти" или намного менее шедевральное, можно и с банальным сюжетом, но когда снято качественно и есть логика в действиях, передача идеи, в этом фильме нет вообще ничего...
Пардон за спойлер)
-Вычеркиваем✊
Прочитал,что на Берлинском фестивале зрители ржали
Постоянно хихикали и у нас в зале
Очередной пример,как америкосы при помощи рекламы могут раскрутить что угодно
Наиглупейший фильм
А ведь нас,судя по всему,ждут вторая и третья части✊
✊ О таком там говорят , что аж уши вянут =))))
1/10
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