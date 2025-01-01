[финальная сцена после титров]
Fluke
Флук, Руддер: [Джеральд пытается забраться на камень, но снова пугается и отскакивает] Отвали! Отвали! Отвали! Отвали! Отвали! Отвали! Отвали! Отвали! Отвали! Отвали!
[Флук и Руддер снова засыпают, слышен голос банды из аквариума]
Bloat
Крути, крути. Вот так, быстрее. Вот так. Просто крути.
Peach
Эй, ребята, подождите!
[Банда из аквариума плывёт в своих мешках, покрытых водорослями, а Жак в своём чистом мешке]
Gill
Чуть-чуть осталось. Вот так.
[Банда из аквариума наконец перестаёт плыть и облегчённо вздыхает]
Jacques
Вуаля!
[Гилл, Блоут, Пич, Гёргл, Бабблз и Деб вытирают водоросли со своих мешков]
Gill
Отлично, ребята, молодцы.
[аплодисменты, Блоут смеётся от радости]
Deb (& Flo)
О, смотри, Фло. Мы сделали это!
Gill
Больше никаких проблем!
[банда из аквариума начинает радоваться, пока их не "спасает" Морской институт]
Marine Life Institute Female Rescuer
[когда она кладёт банду из аквариума в холодильник] Никакого уважения к морской жизни.
[закрывает холодильник]
[плот уходит]
Bloat
[Флук и Руддер снова засыпают, а Джеральду удаётся подкрасться к камню сзади и он тихо смеётся, завершая фильм]