Киноафиша Фильмы В поисках Дори Цитаты из мультфильма В поисках Дори

Цитаты из мультфильма В поисках Дори

Dory Для парня с тремя сердцами ты не очень милый.
Dory Что такого классного в планах? У меня никогда не было плана! Я же не планировала потерять родителей? Нет. Я не планировала найти Марлина? Нет. А мы с тобой планировали встретиться? Подожди. Планировали?
Hank Ты почти закончил?
Dory Ну, я думаю, что нет. Потому что самые лучшие вещи случаются случайно. Потому что такова жизнь. И это ты со мной в океане, а не в каком-то глупом стеклянном аквариуме.
Young Dory Мне нравится песок. Песок такой мягкий.
[из трейлера]
Дори Не плачь, мамочка... Не плачь...
Dory Одна моя знакомая, зовут её Сигурни, как-то сказала мне, что всё сводится к трём простым шагам: спасение, реабилитация и... эм... ещё кое-что?
Group of Cheering Fish Отпускаем!
[радостный крик]
Young Dory Что если я забуду тебя? Ты когда-нибудь забудешь меня?
Jenny Ладно, ладно. Теперь будем притворяться, что мы другие дети. Привет, Дори!
Charlie Агой! Хочешь поиграть в прятки?
Young Dory Ладно. Я люблю... ладно.
Charlie Мы спрячемся, а ты посчитаешь и найдёшь нас.
Young Dory Хорошо, папочка.
Charlie Нет, нет. Не папочка. Я — хороший рыбка, которая хочет стать твоим другом, хорошо?
Young Dory Хорошо, папочка.
[из трейлера]
Дори Я кое-что вспомнила!
Марлин Кое-что? Что именно?
Дори Что-то про моллюска или…?
Марлин Нет.
Дори Нет, про устрицу.
Марлин Нет.
Дори Моллюск?
Марлин Нет.
Дори Что-то?
Марлин Нет.
Дори Я не… помню…
Марлин Никаких моллюсков.
Дори [к куче дохлых рыб в ведре] Извини. Мне надо моргнуть. А как ты умудряешься не закрывать глаза так долго?
Дори Сигурни Уивер поможет нам!
Hank Знаешь что? Я вообще не понимаю, зачем ты это делаешь.
Dory Что ты имеешь в виду?
Hank Это же целая морока — искать ещё рыб. Если бы у меня была потеря памяти, я бы просто уплыл в синеву и всё забыл.
Dory Я не хочу так. Я-Я хочу свою семью.
Hank Не я, малыш, я никого не хочу, чтобы волновались из-за меня. Тебе повезло. Нет воспоминаний — нет проблем.
Marlin Круть просто!
Crush Знаю. Круто же?
Marlin НЕТ! Мне реально плохо будет!
[последние реплики]
Морлин Да, вид просто потрясающий.
Дори Ага. Незабываемо.
Jenny Это значит, что ты можешь добиться всего, чего захочешь, Дори.
Marlin Ей просто надо выбрать двоих, и поехали.
Nemo Папа.
Marlin Что? Я шучу.
[первые реплики]
Молодая Дори Привет. Я Дори. У меня проблемы с кратковременной памятью.
Dory Помню это, как будто было вчера. Хотя, если честно, вчера я помню не очень хорошо.
Hank Заткнитесь, двуногое говно!
Маленькая Дори [видит фиолетовые ракушки, решительно] Мама любит фиолетовые ракушки.
Hank Я просто хочу жить в стеклянной коробке в одиночестве. Вот и всё, чего я хочу.
Dory Пожалуйста, помогите мне найти мою семью.
Nemo Пап, ты ведь сможешь провести нас через весь океан, да?
Marlin Нет... Но я знаю одного парня.
Хэнк Святая карась.
Марлин [дорий] Иди, подожди там и забудь. Это у тебя лучше всего получается.
Bailey Поверь, я не дам тебе врезаться ни во что. Стена!
Дори [Чтение с карты] Детская зона!
Хэнк Нет! Никаких детей! Дети всё хватают! И я не потеряю ради вас ещё один щупальце.
Дори Ты потерял щупальце? Тогда ты не осьминог, а септомог. Я могу не помнить, но считать умею.
Немо Я доверяю Бекки.
Марлин Ты доверяешь Бекки? Она же ест стакан!
Bailey Это твоя судьба, Судьба.
[финальная сцена после титров]
Fluke Флук, Руддер: [Джеральд пытается забраться на камень, но снова пугается и отскакивает] Отвали! Отвали! Отвали! Отвали! Отвали! Отвали! Отвали! Отвали! Отвали! Отвали!
[Флук и Руддер снова засыпают, слышен голос банды из аквариума]
Bubbles Давай!
Bloat Крути, крути. Вот так, быстрее. Вот так. Просто крути.
Peach Эй, ребята, подождите!
Gill Давай, Пич!
Peach Я за тобой!
Gill Ты справишься!
[Банда из аквариума плывёт в своих мешках, покрытых водорослями, а Жак в своём чистом мешке]
Gill Чуть-чуть осталось. Вот так.
Gurgle Меня сейчас стошнит!
[Банда из аквариума наконец перестаёт плыть и облегчённо вздыхает]
Jacques Вуаля!
[Гилл, Блоут, Пич, Гёргл, Бабблз и Деб вытирают водоросли со своих мешков]
Gill Отлично, ребята, молодцы.
[аплодисменты, Блоут смеётся от радости]
Deb (& Flo) О, смотри, Фло. Мы сделали это!
Gill Больше никаких проблем!
[банда из аквариума начинает радоваться, пока их не "спасает" Морской институт]
Marine Life Institute Female Rescuer [когда она кладёт банду из аквариума в холодильник] Никакого уважения к морской жизни.
[закрывает холодильник]
Bloat Ну и что теперь?
[плот уходит]
Bloat [Флук и Руддер снова засыпают, а Джеральду удаётся подкрасться к камню сзади и он тихо смеётся, завершая фильм]
Баилі Я очень сильно ударился головой там. Видишь, как она опухла!
Дестини Твоя голова и должна быть большой! Ты же белуга!
Nemo Что бы сделала Дори?
Marlin Столько глаз, и ни одного дела.
Bailey Ты не мог бы потише там быть? Голова болит.
Dory Кто это?
Destiny [шёпотом] Это мой сосед, Бэйли. Его привезли с травмой головы.
Bailey Я знаю, что ты обо мне говоришь, Дестини.
Destiny [перекрывает взгляд Бэйли своим плавником] Он думает, что не может пользоваться эхолокацией, но я подслушала врачей.
Bailey Я здесь рядом.
Destiny С ним всё в порядке.
Bailey Слышу каждое слово, что про меня говорите.
Dory Что такое эхолокация?
Destiny Ну, голова Бэйли должна посылать сигналы, а эхо помогает ему находить предметы далеко.
[поворачивается к Бэйли]
Destiny Но, по-видимому, он ещё *выздоравливает*.
Bailey Теперь я знаю, что ты обо мне говоришь.
Bailey Все ещё не понятно. Всё ещё не понятно...
Destiny Не надо говорить, если время ещё не пришло...
Bailey Не...
Destiny Просто скажи, когда *пришло* время!
Bailey Ну, поехали. И, *стоп*!
Destiny [борется в воде] «Ну, поехали, стоп.» Ты *серьёзно*?
Bailey Ладно, на счёт три...
Destiny Не считай. Просто скажи «Вперёд».
Bailey [кричит] Вперёд! Давай, давай! Делай! Делай!
Dory Хэнк, я собираюсь попросить тебя сделать что-то сумасшедшее.
Hank Сумасшедшее — это мой конёк.
Destiny Держись, Дори! Бейли, тебе нужно использовать эхолокацию.
Bailey Ты же знаешь, что она сломана.
Destiny Прекрати и попробуй то «ууу», о чём Дори говорила, ладно?
Bailey Я не думаю, что у меня получится!
Destiny [решительно] НЕ ПОДВОДИ МЕНЯ, БЕЙЛИ!
Chickenfish [о забывчивом состоянии Дори] Как ты можешь помнить свою семью, если у тебя проблемы с кратковременной памятью?
Dory Хороший вопрос. Видишь ли, я могу помнить кое-что, потому что... ну, это имеет смысл. Например, у меня есть семья. Я знаю это, потому что я... я, наверное, откуда-то родом. Верно? У всех есть семья. Я могу не помнить их имён и как они выглядят. И возможно, я никогда их снова не найду, но, эм... о чём мы говорили?
Nemo Мамы и папы.
Dory Мамы и папы. Верно. Почему мы говорим о мамах и папах? Ой. Ой! Этот урок. О-оу. Почему я? Ладно. Вы, ребята, кажетесь немного мелкими, но, эм, хорошо. Видите ли, дети, когда две рыбки любят друг друга...
Mr. Ray На этом остановимся. Залезайте, исследователи. Чувствую, сейчас заиграет песня миграции.
Dory [говорит во сне] Дай мне трещотку. Я смогу починить.
[ударяется головой и просыпается]
Dory Ай!
