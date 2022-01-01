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Крис Малки
Крис Малки
Chris Mulkey
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Крис Малки
Chris Mulkey
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Дата рождения
3 мая 1948
Возраст
74 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Крис Малки
Родился 3 мая 1948 года. Вироква, Висконсин, США.
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Фильмография Крис Малки
Одни дома
комедия, криминал
2020, США
8.0
Кодекс Готти
биография, драма, криминал
2017, США
4.0
Смерть по прибытии
криминал, мистика, триллер
2017, США
5.0
Последний уик-энд
драма, комедия
2014, США
5.0
Записи Левенджера
ужасы, триллер
2013, США
4.0
Капитан Филлипс
драма
2013, США
7.0
Роковая связь
криминал, мистика, драма
2008, США / Канада
0.0
Пастырь: Битва за души (Старше Америки)
драма
2008, США
5.0
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