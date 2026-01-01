Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Киноафиша
Персоны
Аделаида Кэйн
Дата рождения
9 августа 1990
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Клермонт, Австралия
Актерское амплуа
Герой триллеров, Фантастический герой, Драматический актёр
Популярные фильмы
7.4
Царство
(2013)
6.4
Судная ночь
(2013)
6.3
Громче слов
(2014)
Фильмография Аделаида Кэйн
Жанр
Все
Драма
Исторический
Комедия
Мелодрама
Семейный
Триллер
Ужасы
Фантастика
Год
Все
2023
2021
2014
2013
2012
Все
8
Фильмы
7
Сериалы
1
Актриса
8
3.7
Ярость
Outrage
триллер
2023, Франция / Швейцария / США
2.7
Звездный рубеж
Cosmic Sin
фантастика
2021, США
Смотреть трейлер
Рецензия
6.3
Громче слов
Louder Than Words
семейный, драма
2014, США
Смотреть трейлер
5.6
Рука дьявола
The Devil's Hand
триллер
2014, США
Смотреть трейлер
6.3
Кровавый пунш
Blood Punch
ужасы, триллер
2014, США
7.4
Царство
драма, мелодрама, исторический
2013, США
6.4
Судная ночь
Purge
ужасы, триллер, фантастика
2013, США
Смотреть трейлер
Рецензия
5.6
Козы
Goats
комедия
2012, США
Стивен Кинг выбрал топ самых жутких злодеев: в списке нет Пеннивайза — эти герои намного страшнее
Спин-офф «Игры престолов» все-таки отклонился от канона Мартина: неудивительно, что фандом мигом напрягся
«Это ошибка кастинга актёров!»: почему рост сына Брагиных стал главной темой обсуждения 5 сезона «Первого отдела»
«Чаплин в юбке» и «Русская Джульетта»: в ScreenRant назвали 5 советских комедий, которые должен увидеть каждый иностранец
Он вам не Лукашин: в забытой экранизации Вайнеров Мягков сыграл самую серьезную роль – зато Высоцкий от детектива отказался наотрез
Этот российский сериал о частных детективам невозможно смотреть с серьезным лицом: оценили в 3.1 из жалости
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
Лучшим фильмом в истории за последние 100 лет Collider признал советскую драму: «Величайший киношедевр» – но не «Иди и смотри»
Каверин снова в промахе, опера действуют странно, полковники бегают по улицам: что не так с полицией в «Первом отделе 5»
«Разврат и проститутки: за год до «Ландышей» Городничий снялся в детективе 18+ – зрителей во время просмотра тошнило
Продолжение «Первого отдела 5» можно не ждать: после этого детектива на 7 сезонов забыл Брагина с Шибановым, как страшный сон
Реклама 18+
