Аделаида Кэйн Adelaide Kane
Киноафиша Персоны Аделаида Кэйн

Аделаида Кэйн

Adelaide Kane

Дата рождения
9 августа 1990
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Клермонт, Австралия
Актерское амплуа
Герой триллеров, Фантастический герой, Драматический актёр

Популярные фильмы

Царство 7.4
Царство (2013)
Судная ночь 6.4
Судная ночь (2013)
Громче слов 6.3
Громче слов (2014)

Фильмография Аделаида Кэйн

Жанр
Год
Ярость 3.7
Ярость Outrage
триллер 2023, Франция / Швейцария / США
Звездный рубеж 2.7
Звездный рубеж Cosmic Sin
фантастика 2021, США
Смотреть трейлер Рецензия
Громче слов 6.3
Громче слов Louder Than Words
семейный, драма 2014, США
Смотреть трейлер
Рука дьявола 5.6
Рука дьявола The Devil's Hand
триллер 2014, США
Смотреть трейлер
Кровавый пунш 6.3
Кровавый пунш Blood Punch
ужасы, триллер 2014, США
Царство 7.4
Царство
драма, мелодрама, исторический 2013, США
Судная ночь 6.4
Судная ночь Purge
ужасы, триллер, фантастика 2013, США
Смотреть трейлер Рецензия
Козы 5.6
Козы Goats
комедия 2012, США
