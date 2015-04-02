«Судную ночь» вполне можно зачислить в разряд антиутопий, сравнить с «Голодными играми», с которыми у нее и впрямь немало общего, охарактеризовать еще несколькими десятками способов, – и все это будет абсолютно верно и справедливо. Однако главный смысл того, что совершил в 2013 году сценарист «Переговорщика» и новой версии «Нападения на 13-й участок» Джеймс ДеМонако, – в другом. «Судная ночь», которая на самом деле…
Кинг на самом деле и не отрицает, что он попсовый писака, наркоман и распиз..й. И вобще не понимает что люди нашли в его книгах✊ . Шекли - мастер.
Да хорош. Вполне себе достойный фильм. Хоук уж точно на голову выше многих последних супергероев из блокбастеров. Кино заставляет задуматься о многом. Вопросы после фильма - это хорошо. Малобюджетно, талантливо, конечно не без косяков. Рекомендую все кому надоело "тупая пидорастия супергеройская". 7\10
Забавные игры смотрел, не плохой триллер. Он более реалистичный что ли. Тут же все таки жанр, социальной фантастики, антиутопии если хотите. То есть ситуация, после: закона, катаклизма, эпидемии, войны, бюрократии и всяких других факторов, влияющих "катком" на социум. Который сначала живет внутри этих новых правил, даже согласен с ними, но потом возникает "бунт", точка кипения, где переосмысливается текущая ситуация. Вопросы да, те что ты написал. Может еще парочку, типа : так ли важно твое спокойное благосостояние, в обмен на чьи то жизни. может ли решать государство в пользу богатых, ведь на кону жизнь и смерть. Если представить сегодняшний день в Москве, в подобной ситуации, я бы наверное как Итан Хоук, согласился бы с семьей закрыться с кучей оружия дома, в обмен на год умиротворения и достатка, но потом бы наверное осознал "не правильность" ситуации.
Цитата (Comon, 23/06/2013 - 03:24:51):все эти думы бестолку
Да. Парнишка вот снял защиту практически не задумываясь. Так и должно быть, наверное. Всякие мысли "спасать-не спасать" это уже от лукавого.
Фильм понравился, симпатичный, хоть и вторичный. Печально, но буквально все герои слегка бесили, что положительные (мы одна команда, хороший год - получим бонус, прекрасный ужин - ни единого углевода и тепе), что супостаты (ужимки, маски и белые платьица, вприпрыжку по дому), что соседи-обыватели. Эх, классно Лена тетку шмякнула фейсом об тейбл. Хороший финал.
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