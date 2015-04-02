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Судная ночь Судная ночь
Киноафиша Фильмы Судная ночь Отзывы о фильме «Судная ночь»
Purge Судная ночь 2013 / США
7.2 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Отзывы о фильме «Судная ночь»

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Наша рецензия

«Судную ночь» вполне можно зачислить в разряд антиутопий, сравнить с «Голодными играми», с которыми у нее и впрямь немало общего, охарактеризовать еще несколькими десятками способов, – и все это будет абсолютно верно и справедливо. Однако главный смысл того, что совершил в 2013 году сценарист «Переговорщика» и новой версии «Нападения на 13-й участок» Джеймс ДеМонако, – в другом. «Судная ночь», которая на самом деле…

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Toporock 2 апреля 2015, 12:51
в Америке народу нравится фильм, уже обнадеживает не много..
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
аннотация полного бреда...ну есть у Шекли несколько рассказов, посвященных легализованной охоте на людей, (вполне неплохой цикл Жертва) почему бы не экранизировать...нет изобретают в 100 раз велосипед, и хорошо еще если получится как с бегущим человеком (которого Кинг кстати слизал у того же Шекли), но что-то верится с трудом - уж больно жанр сложный, хорошие триллеры редко появляются...а то что американцам нравится, для русского человека вообще не показатель - слишком образ мыслей и культуры разные
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Foggy, 05/06/2013 - 05:19:59):

Кинг на самом деле и не отрицает, что он попсовый писака, наркоман и распиз..й. И вобще не понимает что люди нашли в его книгах✊ . Шекли - мастер.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Kirill86 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Бред сивой кобылы. 3/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Comon, 18/06/2013 - 21:03:19):

Да хорош. Вполне себе достойный фильм. Хоук уж точно на голову выше многих последних супергероев из блокбастеров. Кино заставляет задуматься о многом. Вопросы после фильма - это хорошо. Малобюджетно, талантливо, конечно не без косяков. Рекомендую все кому надоело "тупая пидорастия супергеройская". 7\10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Comon, 23/06/2013 - 03:24:51):

Забавные игры смотрел, не плохой триллер. Он более реалистичный что ли. Тут же все таки жанр, социальной фантастики, антиутопии если хотите. То есть ситуация, после: закона, катаклизма, эпидемии, войны, бюрократии и всяких других факторов, влияющих "катком" на социум. Который сначала живет внутри этих новых правил, даже согласен с ними, но потом возникает "бунт", точка кипения, где переосмысливается текущая ситуация. Вопросы да, те что ты написал. Может еще парочку, типа : так ли важно твое спокойное благосостояние, в обмен на чьи то жизни. может ли решать государство в пользу богатых, ведь на кону жизнь и смерть. Если представить сегодняшний день в Москве, в подобной ситуации, я бы наверное как Итан Хоук, согласился бы с семьей закрыться с кучей оружия дома, в обмен на год умиротворения и достатка, но потом бы наверное осознал "не правильность" ситуации.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Не, а чо такая странная идеология: раз в год всё можно, типа жертва во имя всеобщего благоденствия, а почему тогда системы безопасности разрешены? какая это жертва тогда, если ей разрешено обороняться и защищаться... Преступности же нет практически, стало быть то, что впаривал Хоук обывателям, использоваться будет единожды в год, в Судную ночь. Фикция получается, у кого нет денег на дом с хоуковской системой безопасности, тот и жертва✊ .



Цитата (Comon, 23/06/2013 - 03:24:51):все эти думы бестолку



Да. Парнишка вот снял защиту практически не задумываясь. Так и должно быть, наверное. Всякие мысли "спасать-не спасать" это уже от лукавого.



Фильм понравился, симпатичный, хоть и вторичный. Печально, но буквально все герои слегка бесили, что положительные (мы одна команда, хороший год - получим бонус, прекрасный ужин - ни единого углевода и тепе), что супостаты (ужимки, маски и белые платьица, вприпрыжку по дому), что соседи-обыватели. Эх, классно Лена тетку шмякнула фейсом об тейбл. Хороший финал.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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