[финальная сцена: после того, как они с чужаком справились с соседями Сэндинов, Мэри сидит с ними, ожидая окончания Прайда. Чужой внимательно наблюдает за соседями. Мэри смотрит на них с презрением]

Mary Sandin [горько] Вам понравилась вечеринка по случаю Прайда у Грейс, мистер Халверсон?

Mary Sandin Что? Я не слышу.

Mary Sandin [горькая улыбка] Хорошо. Рада, что вам всем понравилось.

[Мэри бросает взгляд на мёртвое тело мужа, глаза её полны слёз. Вдруг Грейс пытается схватить дробовик. Чужой наводит пистолет на Грейс. Мэри вырывает дробовик обратно и бьёт прикладом по лицу Грейс, затем хватает её за волосы и врезает лицо в стеклянный стол так сильно, что стекло разбивается]

Mr. Halverson [кричит, слёзы текут из глаз] ТЫ НЕ СЛЫШАЛА, ЧТО Я СКАЗАЛ? НИКАКИХ УБИЙСТВ СЕГОДНЯ! ТАК СЛОЖНО ПОНЯТЬ?

[Лицо Грейс залито кровью из носа и рта. Она держится за сломанный нос и плюётся кровью и выбитыми зубами. Наконец звучат сирены, сигнализирующие об окончании Прайда]

Mary Sandin Теперь убирайтесь из моего дома.

[соседи уходят. Чужой кладёт пистолет на стол и начинает уходить]

[чужой останавливается]

Mary Sandin Ты в порядке?

[чужой кивает]