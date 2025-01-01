Mary SandinМы собираемся провести остаток этой ночи в чертовом мире. Кто-нибудь возражает?
Polite LeaderВот ты где. Спасибо, что принял моё приглашение. Теперь скажи мне, почему ты ещё не привёл мне эту грязную сволочь? Ты его защищаешь? Надеюсь, что нет, мистер Сандин.
James SandinНет, конечно нет. Я просто не могу его найти. Видите ли, это недоразумение. Мой сын впустил его. Он ещё мальчишка, он не понимает... но я полностью поддерживаю то, что здесь происходит сегодня ночью, я продаю охранное оборудование. Понимаете, я никогда не откажу ни вам, ни кому-то ещё в праве на очищение. Вы очень...
Freak InterruptingПросто отдайте нам этого бездомного свин...
[получает выстрел в голову]
Polite LeaderИзвините за это. Я не одобряю такое поведение. Просто имейте в виду, мистер Сандин, он был моим другом, а вы — нет. Наше оборудование скоро прибудет, и мы его найдём. Отдайте его, иначе это будете вы.
Mary Sandin[горькая улыбка]Хорошо. Рада, что вам всем понравилось.
[Мэри бросает взгляд на мёртвое тело мужа, глаза её полны слёз. Вдруг Грейс пытается схватить дробовик. Чужой наводит пистолет на Грейс. Мэри вырывает дробовик обратно и бьёт прикладом по лицу Грейс, затем хватает её за волосы и врезает лицо в стеклянный стол так сильно, что стекло разбивается]
Mr. Halverson[кричит, слёзы текут из глаз]ТЫ НЕ СЛЫШАЛА, ЧТО Я СКАЗАЛ? НИКАКИХ УБИЙСТВ СЕГОДНЯ! ТАК СЛОЖНО ПОНЯТЬ?
[Лицо Грейс залито кровью из носа и рта. Она держится за сломанный нос и плюётся кровью и выбитыми зубами. Наконец звучат сирены, сигнализирующие об окончании Прайда]
Polite Leader[С сожалением, после того как заколол Джеймса]Тсс. Всё в порядке. Твоя душа очищена, мистер Сандин. Ты провёл очищение. Только один вопрос: стоила ли его жизнь твоей? Твоей семьи? Спасибо за это незабываемое очищение, мистер Сандин.
[целует его в лоб]
Polite LeaderНаша цель в этой чистке прячется у вас дома. У вас есть час, чтобы найти его и выдать нам, иначе мы убьём всех вас. Мы войдём.
James SandinПочему ты впустил его в наш дом? Мы понятия не имеем, кто за ним охотится
NewscasterДекриминализированное убийство. Способ выплеснуть американский гнев.
Mary SandinПросто помни обо всём хорошем, что приносит чистка.
James Sandin[готовятся защищаться от Пюрджеров]Я хочу, чтобы ты взял и этот, понял? Предохранитель снят. Патронов уйдёт много.