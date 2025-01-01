Меню
Цитаты из фильма Судная ночь

Цитаты из фильма Судная ночь

Mary Sandin Мы собираемся провести остаток этой ночи в чертовом мире. Кто-нибудь возражает?
Polite Leader Вот ты где. Спасибо, что принял моё приглашение. Теперь скажи мне, почему ты ещё не привёл мне эту грязную сволочь? Ты его защищаешь? Надеюсь, что нет, мистер Сандин.
James Sandin Нет, конечно нет. Я просто не могу его найти. Видите ли, это недоразумение. Мой сын впустил его. Он ещё мальчишка, он не понимает... но я полностью поддерживаю то, что здесь происходит сегодня ночью, я продаю охранное оборудование. Понимаете, я никогда не откажу ни вам, ни кому-то ещё в праве на очищение. Вы очень...
Freak Interrupting Просто отдайте нам этого бездомного свин...
[получает выстрел в голову]
Polite Leader Извините за это. Я не одобряю такое поведение. Просто имейте в виду, мистер Сандин, он был моим другом, а вы — нет. Наше оборудование скоро прибудет, и мы его найдём. Отдайте его, иначе это будете вы.
James Sandin Я пойду за ним.
Polite Leader Вам стоит это сделать.
Mary Sandin [сирена, означающая конец Чистки] Вали к чертям из моего дома.
Newscaster Поступают сообщения, что сегодняшний День Суда стал самым успешным за всю историю — зафиксировано рекордное количество убийств.
[финальная сцена: после того, как они с чужаком справились с соседями Сэндинов, Мэри сидит с ними, ожидая окончания Прайда. Чужой внимательно наблюдает за соседями. Мэри смотрит на них с презрением]
Mary Sandin [горько] Вам понравилась вечеринка по случаю Прайда у Грейс, мистер Халверсон?
Mr. Halverson [тихо] Пошёл н#х.
Mary Sandin Что? Я не слышу.
Mr. Halverson [с кислинкой] Очень мило.
Mary Sandin [горькая улыбка] Хорошо. Рада, что вам всем понравилось.
[Мэри бросает взгляд на мёртвое тело мужа, глаза её полны слёз. Вдруг Грейс пытается схватить дробовик. Чужой наводит пистолет на Грейс. Мэри вырывает дробовик обратно и бьёт прикладом по лицу Грейс, затем хватает её за волосы и врезает лицо в стеклянный стол так сильно, что стекло разбивается]
Mr. Halverson [кричит, слёзы текут из глаз] ТЫ НЕ СЛЫШАЛА, ЧТО Я СКАЗАЛ? НИКАКИХ УБИЙСТВ СЕГОДНЯ! ТАК СЛОЖНО ПОНЯТЬ?
[Лицо Грейс залито кровью из носа и рта. Она держится за сломанный нос и плюётся кровью и выбитыми зубами. Наконец звучат сирены, сигнализирующие об окончании Прайда]
Mary Sandin Теперь убирайтесь из моего дома.
[соседи уходят. Чужой кладёт пистолет на стол и начинает уходить]
Mary Sandin Подожди...
[чужой останавливается]
Mary Sandin Ты в порядке?
[чужой кивает]
Mary Sandin Спасибо.
Bloody Stranger Удачи.
[чужой уходит]
James Sandin Мы справимся сегодня ночью, и всё будет хорошо.
Zoey Sandin Ничего больше никогда не будет хорошо, пап.
Mary Sandin Ты только что дала нашему сыну оружие. Хочешь сказать, что, чёрт возьми, мы вообще делаем?
James Sandin Мы будем драться.
[Чарли рассказывает о мужчине, который вырезал сердце для своей возлюбленной]
Zoey Sandin Почему он просто не отрезал себе член?
Mary Sandin Мы ужинаем! Ни одного чл###!
James Sandin Сегодняшняя ночь даёт людям возможность выпустить всю ненависть и жестокость, что они держат в себе.
Charlie Sandin Почему бы вам сегодня кого-нибудь не убить?
James Sandin Потому что нам это не нужно, Чарли.
Polite Leader [С сожалением, после того как заколол Джеймса] Тсс. Всё в порядке. Твоя душа очищена, мистер Сандин. Ты провёл очищение. Только один вопрос: стоила ли его жизнь твоей? Твоей семьи? Спасибо за это незабываемое очищение, мистер Сандин.
[целует его в лоб]
Polite Leader Наша цель в этой чистке прячется у вас дома. У вас есть час, чтобы найти его и выдать нам, иначе мы убьём всех вас. Мы войдём.
James Sandin Почему ты впустил его в наш дом? Мы понятия не имеем, кто за ним охотится
Newscaster Декриминализированное убийство. Способ выплеснуть американский гнев.
Mary Sandin Просто помни обо всём хорошем, что приносит чистка.
James Sandin [готовятся защищаться от Пюрджеров] Я хочу, чтобы ты взял и этот, понял? Предохранитель снят. Патронов уйдёт много.
Mary Sandin Что мне делать?
James Sandin Ты будешь прикрывать другую сторону дома. Понятно? Это наш дом. Наши дети здесь живут. Кто попытается войти — стреляй сразу. Без колебаний.
Если наберете в тесте 5/5, вы точно знаток кино СССР: вспомните культовые фильмы по кадрам с яблоками
