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Горько!
Отзывы о фильме «Горько!»
Горько!
2013 / Россия
Трейлер
6.5
Оцените
94
голоса
Рейтинг IMDb: 5.6
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Tatjana
2 апреля 2015, 12:51
Посмотрела сегодня фильм. Жутко не понравился! Пошлые шутки и выражения! Светлаков упал в моих глазах после этой роли!! Фильм для дебилов!✊
2 апреля 2015, 12:51
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Oberon
2 апреля 2015, 12:51
8 из 10
Хороший фильм, не жалею что сходил. Концовку можно было сделать чуть лучше(-1), и в целом есть желаие увидеть ещё какую-то изюминку(-1). Сам фильм действительно смешной, веселый, игра актеров радует. ✊ На трейлере сильно зацикливаться не стоит, фильм намного лучше трейлера!
✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Mari_L
2 апреля 2015, 12:51
Сходила, и ни капли не жалею))) Отличная, добрая комедия, настроение создала на весь день. давно в русском кинематографе такой не видела. Смеялась от души, как и весь зал и на нашем сеансе, кстати, зрители апплодировали, это тоже не малый показатель!!
2 апреля 2015, 12:51
0
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Афоня
2 апреля 2015, 12:51
Наверное хороший фильм, раз сразу несколько человек на эмоциях зарегились(не поленились) и оставили свои восхищённые комменты.=)
2 апреля 2015, 12:51
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Lil
2 апреля 2015, 12:51
Нифига! Это теперь стоящей комедией считается?✊ Совсем изжил себя кинематограф. Такое гАмно клепают. И "ахтёры" все одни и те же
2 апреля 2015, 12:51
0
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OldMovieRat
2 апреля 2015, 12:51
Особенности национальной свадьбы. Фильм вполне вписывается в эту серию, причем скорее ближе к первоисточнику, чем к последующим поделкам. Интересно, что Жора Крыжовников дальше снимет.
2 апреля 2015, 12:51
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Swi4e1
2 апреля 2015, 12:51
хаха Фига столько СПАМЕРОМ не известных появилось , которым фильм мега-поравился
А вот у меня друг вчера ходил на него и сказал ,что ЧУШЬ РЕДКОСТНАЯ =)))
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Bbbugl
2 апреля 2015, 12:51
Такую хрень снимали в 90-е
Сначала зрители немного хихикали,но через полчаса в зале воцарилась гробовая тишина,которая так и продержалась до конца сеанса,видимо люди поняли,что их надули
ЛАЖА ПОЛНЕЙШАЯ!✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Lil
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение bubaruba от 30/10/2013 - 13:17:32
Интересно, почему те, кто не восторгается подобного рода "шедеврами" априори сухари?✌️
Светлаков-то еще не устал фигурировать в каждом рассейском фильме?
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Elrow
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Не знаю откуда люди взяли, но пошлых шуток там, по сути, нет.
Фильм позитивный, фильм-треш, но это и прикольно. Потому что всё доведено до такого абсурда, что интересно - чем же всё это закончится
7/10
2 апреля 2015, 12:51
0
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Bbbugl
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Elrow, 31/10/2013 - 13:17:37):
что интересно - чем же всё это закончится
И так было понятно,чем это все кончится
Про это очень хорошо сказано в фильме Свадьба
с Маратом Башаровым и Марией Мироновой:"Сначала напьются,потом песни орать будут,потом морду друг другу бить......"
И все безумство русской свадьбы уже было показано в вышеупомянутом фильме
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Alessia
2 апреля 2015, 12:51
Фильм отвратительный, не тратьте время и деньги зря.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Lil
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (FOX, 04/11/2013 - 15:14:47):
любая вещь, доведенная до абсурда это грустно ) что ж теперь, из мира валить? )
+100000000000000000000
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Swi4e1
2 апреля 2015, 12:51
Фильм ничего такой , жизненный =) Мне почти понравился =)
Но весь фильм испортило , два персонажа. Это НЕВЕСТА и ЖЕНИХ.
ППц , как режисёру взбрело в голову взять , таких ТУПЫХ актёров. Или написать им такой ТУПОЙ СЦЕНАРИЙ ??????
Невеста , просто какая то дура. Таких в жизни я уверен не бывает. КОторые на родителей забивают.
А ЖЕНИХ это вообще АД !!! Такого ТУПОГО сыграл ✊ ✊ , весь фильм МОЛЧИТ !!! Ппц как так можно ??? Жених должен наоборот играть роль главного , с него свадьба. А он тупит и рожой своей дибильной тока улыбвается.
ВОт Батька невесты , крутой мужик , круто сыграл =))))
НУ и Светлаков красавчик ✊
5/10
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Swi4e1
2 апреля 2015, 12:51
yamamoto - вот именно =) , раздрожали пипец как ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Ktoto
2 апреля 2015, 12:51
Отличныйесь фильм! и зал ржал весь фильм....
2 апреля 2015, 12:51
0
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ilpo86
2 апреля 2015, 12:51
«Горько!» – фильм странный. Его рекламный «фасад» почти полностью слеплен из развесистой свадебной «клюквы» трейлера и постеров с помятым ликом Сергея Светлакова. Но не стоит думать, что этим все исчерпывается. Фильм словно прикидывается простачком, пытаясь показаться глупее и бессмысленнее, чем он есть на самом деле. После первых пяти минут просмотра ощущение, что перед нами «типичная русская комедия», слегка развеивается. Оказывается, даже смешно. После десяти – очень смешно. А после окончания – странно.
В центре «Горько!» – русская свадьба, бессмысленная и беспощадная. Небогатый жених. Невеста «с приданым». Одиозный отчим. Брат-уголовник. Столичный тамада. Друзья-десантники. Дядя Толя. Налицо джентельменский набор всевозможных конфликтов: отцы и дети, богатые и бедные, город и деревня. По законам жанра все должны перепиться, подраться и помириться. В общем-то, так все и происходит. Но фильм снимал не Кустурица. Дебютная работа режиссера Жоры Крыжовникова оставляет после просмотра не буйное балканское жизнелюбие, а глубокую, по-настоящему русскую задумчивость. Само название, казалось бы, очевидно праздничное, под конец теряет эту свою очевидность, заставляя вспомнить о другом смысле слова «Горько». Фильм оказывается куда сложнее, чем дежурное «комедия, приключения», выписанное в графе «жанр» на официальном сайте фильма.
Сюжет кинокартины действительно соответствует классической форме комедии положений: герои сталкиваются безжалостной волей режиссера, и в грохоте этих столкновений рождается смех. Фабула проста, но все же не банальна. Сын геленджикских пролетариев женится на приемной дочери преуспевающего бизнесмена. Отчим невесты, сразу же берущий организационные вопросы в свои руки, руководствуется типично мещанским набором ценностей: «не ударить в грязь лицом» и «чтобы все как у людей». Он не способен понять падчерицу, выросшую на диснеевской «Русалочке». Для него романтическая идея сыграть свадьбу на берегу закатного моря даже не чужда – с позиций его мировоззрения, ее просто нельзя воспринимать всерьез. Удрученные авторитарным подходом к организации их совместного счастья, молодые люди решают сыграть две свадьбы: одну «для людей», а другую для себя. По случайному стечению обстоятельств оба события намечаются на один день. Столкновение двух миров становится неизбежным.
Поверх образовавшейся ситуации наслаиваются все новые и новые курьезы. Кадр сменяет кадр, приближая фильм к хронологически неизбежному занавесу. Но странное ощущение, о котором говорилось ранее, остается. Ощущение, что важна не сама интрига, вызывающая к жизни одну россыпь анекдотических моментов за другой, а что-то другое, пробивающееся сквозь шум работы ее сюжетообразующих лопастей: целый мир, картографированный своими собственными сущностными принципами и расстановками сил. Такой смешной. Такой грустный. И такой близкий.
Мир этот построен на противопоставлении понимания и душевной слепоты. В фильме представлены три основных антропологических группы, отказывающиеся понимать друг друга, но понукаемые к этому важностью события. Эти группы прописаны с достаточной долей схематизма, чтобы исключить всякие пересечения между ними на культурно-мировоззренческом уровне. Будучи «условными» сообществами, они слишком лубочны, чтобы отсылать к реальным общностям людей. Потому и описать их можно условно. Эти группы – «Мещане», «Колхоз» и «Молодежь». Каждая из них не приемлет ни экстерьера, ни ценностей другой группы. Каждая по-своему слепа к чужим ценностям и не стремится идти на контакт.
Чтобы различать что-то в фильме, до отказа наполненном слепотой (что, в общем, характерно для комедий), чтобы видеть саму слепоту, зрению и пониманию нужна какая-то подоснова. Ее функцию берет на себя камера. Камера в фильме «Горько!» – это инструмент правды. Но не отстраненной метафизической истины, а гинекологически-суровой правды-матки. Потому как камера в «Горько!» не только видит и делает видимым, но еще и физически, материально присутствует в кадре. Этот стиль эпилептически дергающейся и прыгающей камеры, стилизация под любительскую съемку, называется «мокьюментари». Зрителю он должен быть знаком по таким картинам, как «Монстро» и «Ведьма из Блэр». Забавно, что лента о русской свадьбе сумела втиснутся в эту линейку хоррор-фильмов.
О режиссере-постановщике и операторе «свадебного видео» стоит упомянуть отдельно. Брат жениха – вовсе не обличитель-зубоскал и не олицетворяющий автора правдоруб-«резонер». «Горько!» возвращает к жизни давно забытую фигуру юродивого. Об операторе и сказать-то толком нечего. Интересная внешность, застывшая где-то на полпути между красотой и вырождением, странные глаза. Его присутствие по большей части остается незамеченным. Редкие комментарии со стороны, нападки братьев и отчима невесты. Он единственный персонаж, который не принадлежит ни к одному из миров и при этом не пытающийся создать свой собственный – в отличие от главных героев, Наташи и Ромы. Как юродивый, он все видит, и платит за возможность видеть страшную плату. Если кто-то может с горечью произнести «мы лишние здесь», и пойти к своим, то он и этого не может. У него нет «своих». Он лишний везде. Как юродивый, он сочетает в себе взгляд, показывающий правду такой, какая она есть, с готовностью беззлобно стерпеть любые обиды.
Сюжетный конфликт, как кажется поначалу, разворачивается между старшим поколением и молодым: отцы «слепы» и ничего не понимают, молодые же, в лице жениха и невесты, понимают все – в том числе и бесполезность сопротивления. Однако, сбежав с одного «шоу уродов», они попадают на другое, теперь уже мажорно-тусовочное, сверкающее едва прикрытыми филейными частями тела и «очками аквалангиста» на пол-лица. Поэтому «молодость» в киноленте – всего лишь еще одна сторона, не менее несуразная и уродливая, чем остальные.
Что до несуразностей и уродств, то они все же слишком «вещны», слишком близки по статусу к атрибутам – а потому и не дотягивают по силе и глубине до «пороков», которых искали Фонвизин или Грибоедов. Здесь дает о себе знать глубокий гуманизм фильма «Горько!». В его основе лежит своеобразная идеология «шелухи и ядра». Атрибуты, ценностные артефакты каждой из групп – люстры из Дубая, окрошки, блесны, десантные рюкзаки, даже средства от глистов – все это шелуха. «Ядро» же у всех людей одно. Значит, непонимание разворачивается только на уровне «очисток», от которых нужно избавиться, чтобы люди стали лучше, искренней, были открыты друг другу.
«Горько» показывает один из путей, которым можно избавиться от «очисток». Это путь совместного свадебного застолья, которое должно сблизить за вечер не просто незнакомых – абсолютно разных людей. Прямым указанием на то, что не последнюю роль в фильме будут играть алкогольные напитки, был еще полный кокетливой бравады слоган: «Главное не нажраться». Наверное, если бы в фильме про русскую свадьбу не было бы спиртного, люди бы попросту не смогли поверить в реалистичность происходящего на экране. В конце концов, хмельные напитки всегда занимали привилегированную роль медиатора на свадебных торжествах – переводчика, наводящего мосты между взаимоисключающими жизненными принципами и картинами мира.
Однако все не так просто. Если бы можно было бы добиться взаимопонимания, поставив бутылку на стол, то все войны прекратились бы. Фильм наглядно демонстрирует, как неумелое или неумное обращение с алкоголем не только не убавляет слепоты, но и провоцирует ее. Примерами тому – чуть не ставший трагическим эпизод с пистолетом. Пистолет дает в распоряжение хороший образ водки как оружия, инструмента в той же степени действенного и эстетически прекрасного, в какой и опасного – даже для того, кто его применяет. Оружие может быть пристрелянным или нет, может быть хорошего качества, а может быть плохого. Но какой бы удачной конструкцией и компоновкой оно не обладало, от него не будет толку в руках человека, не умеющего им пользоваться. Он, скорее всего, прострелит ногу себе или еще кому – что буквально и происходит в одном из самых напряженных моментов фильма.
Семье невесты подходит «Русский Бриллиант» – это их средство. Ужасному снаружи, но доброму внутри брату жениха созвучна «Белочка», это его стиль. Молодежь предпочитает лоск «Brillante» и статусность виски «Double Tower». Но «Горько!» хорошо дает понять: алкоголю, каким бы хорошим он не был, не выполнить за человека ту работу, которую он должен проделать над собой сам. Задорный юмор и веселость киноленты под конец сменяются трагикомическими мотивами. Радоваться особенно нечему, но нет и ничего непоправимого. Свадьба удалась; такую свадьбу – с омоном, с драками, с арестами и простреленными ногами, с пьяной столичной знаменитостью – такую свадьбу люди не забудут. Оканчиваясь не слишком весело, «Горько!» все же оставляет вполне себе светлую надежду на новую жизнь; на то, что когда-нибудь русскому человеку не будет нужды ни в драках, ни в огнестрельных ранах, ни в омоне, чтобы открыться друг другу.
2 апреля 2015, 12:51
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alice1804
2 апреля 2015, 12:51
редкостное г... как вообще можно выразить какие то эмоции восторга после просмотра этого фильма..поначалу просто было смешно,пока не начал развиваться "сюжет"...в конце фильма все сидели с лицами,полными отвращения,потому что реально - всё ЖУТКО ОТВРАТИТЕЛЬНО и снято,и по сюжету,и по актерам, в основном РЖАЛО только БЫДЛО,сидящее в зале. повторюсь еще раз, фильм - ДЕРЬМО. для быдло населения потянет. нормальным людям смотреть просто отвратительно. невольно вздрагиваешь,видя такую свадьбу,и очень жаль что в нашей стране это норма,хоть и преувеличенно.
2 апреля 2015, 12:51
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khaos11
16 февраля 2016, 02:26
Цитата (FOX, 26/08/2014 - 15:21:49):
Я смотрела фильм Свадьба.. вот это был трэш. Я так понимаю, тут примерно то же, но с новыми лицами?
✊
Если имеется ввиду "Свадьба" Лунгина, то значит вы ее не смотрели, раз сравниваете с этой гопнической "Горько".
16 февраля 2016, 02:26
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Toporock
16 февраля 2016, 02:27
Тоже не ожидал, стоит отписаться, хоть и по телеку смотрел тоже, хорошо получилось. Светлаков даже и не нужен наверное был, может для фона. 9\10✊
16 февраля 2016, 02:27
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Хороший фильм, не жалею что сходил. Концовку можно было сделать чуть лучше(-1), и в целом есть желаие увидеть ещё какую-то изюминку(-1). Сам фильм действительно смешной, веселый, игра актеров радует. ✊ На трейлере сильно зацикливаться не стоит, фильм намного лучше трейлера!
✊
А вот у меня друг вчера ходил на него и сказал ,что ЧУШЬ РЕДКОСТНАЯ =)))
Сначала зрители немного хихикали,но через полчаса в зале воцарилась гробовая тишина,которая так и продержалась до конца сеанса,видимо люди поняли,что их надули
ЛАЖА ПОЛНЕЙШАЯ!✊
Интересно, почему те, кто не восторгается подобного рода "шедеврами" априори сухари?✌️
Светлаков-то еще не устал фигурировать в каждом рассейском фильме?
Фильм позитивный, фильм-треш, но это и прикольно. Потому что всё доведено до такого абсурда, что интересно - чем же всё это закончится
7/10
И так было понятно,чем это все кончится
Про это очень хорошо сказано в фильме Свадьба с Маратом Башаровым и Марией Мироновой:"Сначала напьются,потом песни орать будут,потом морду друг другу бить......"
И все безумство русской свадьбы уже было показано в вышеупомянутом фильме
любая вещь, доведенная до абсурда это грустно ) что ж теперь, из мира валить? )
+100000000000000000000
Но весь фильм испортило , два персонажа. Это НЕВЕСТА и ЖЕНИХ.
ППц , как режисёру взбрело в голову взять , таких ТУПЫХ актёров. Или написать им такой ТУПОЙ СЦЕНАРИЙ ??????
Невеста , просто какая то дура. Таких в жизни я уверен не бывает. КОторые на родителей забивают.
А ЖЕНИХ это вообще АД !!! Такого ТУПОГО сыграл ✊ ✊ , весь фильм МОЛЧИТ !!! Ппц как так можно ??? Жених должен наоборот играть роль главного , с него свадьба. А он тупит и рожой своей дибильной тока улыбвается.
ВОт Батька невесты , крутой мужик , круто сыграл =))))
НУ и Светлаков красавчик ✊
5/10
В центре «Горько!» – русская свадьба, бессмысленная и беспощадная. Небогатый жених. Невеста «с приданым». Одиозный отчим. Брат-уголовник. Столичный тамада. Друзья-десантники. Дядя Толя. Налицо джентельменский набор всевозможных конфликтов: отцы и дети, богатые и бедные, город и деревня. По законам жанра все должны перепиться, подраться и помириться. В общем-то, так все и происходит. Но фильм снимал не Кустурица. Дебютная работа режиссера Жоры Крыжовникова оставляет после просмотра не буйное балканское жизнелюбие, а глубокую, по-настоящему русскую задумчивость. Само название, казалось бы, очевидно праздничное, под конец теряет эту свою очевидность, заставляя вспомнить о другом смысле слова «Горько». Фильм оказывается куда сложнее, чем дежурное «комедия, приключения», выписанное в графе «жанр» на официальном сайте фильма.
Сюжет кинокартины действительно соответствует классической форме комедии положений: герои сталкиваются безжалостной волей режиссера, и в грохоте этих столкновений рождается смех. Фабула проста, но все же не банальна. Сын геленджикских пролетариев женится на приемной дочери преуспевающего бизнесмена. Отчим невесты, сразу же берущий организационные вопросы в свои руки, руководствуется типично мещанским набором ценностей: «не ударить в грязь лицом» и «чтобы все как у людей». Он не способен понять падчерицу, выросшую на диснеевской «Русалочке». Для него романтическая идея сыграть свадьбу на берегу закатного моря даже не чужда – с позиций его мировоззрения, ее просто нельзя воспринимать всерьез. Удрученные авторитарным подходом к организации их совместного счастья, молодые люди решают сыграть две свадьбы: одну «для людей», а другую для себя. По случайному стечению обстоятельств оба события намечаются на один день. Столкновение двух миров становится неизбежным.
Поверх образовавшейся ситуации наслаиваются все новые и новые курьезы. Кадр сменяет кадр, приближая фильм к хронологически неизбежному занавесу. Но странное ощущение, о котором говорилось ранее, остается. Ощущение, что важна не сама интрига, вызывающая к жизни одну россыпь анекдотических моментов за другой, а что-то другое, пробивающееся сквозь шум работы ее сюжетообразующих лопастей: целый мир, картографированный своими собственными сущностными принципами и расстановками сил. Такой смешной. Такой грустный. И такой близкий.
Мир этот построен на противопоставлении понимания и душевной слепоты. В фильме представлены три основных антропологических группы, отказывающиеся понимать друг друга, но понукаемые к этому важностью события. Эти группы прописаны с достаточной долей схематизма, чтобы исключить всякие пересечения между ними на культурно-мировоззренческом уровне. Будучи «условными» сообществами, они слишком лубочны, чтобы отсылать к реальным общностям людей. Потому и описать их можно условно. Эти группы – «Мещане», «Колхоз» и «Молодежь». Каждая из них не приемлет ни экстерьера, ни ценностей другой группы. Каждая по-своему слепа к чужим ценностям и не стремится идти на контакт.
Чтобы различать что-то в фильме, до отказа наполненном слепотой (что, в общем, характерно для комедий), чтобы видеть саму слепоту, зрению и пониманию нужна какая-то подоснова. Ее функцию берет на себя камера. Камера в фильме «Горько!» – это инструмент правды. Но не отстраненной метафизической истины, а гинекологически-суровой правды-матки. Потому как камера в «Горько!» не только видит и делает видимым, но еще и физически, материально присутствует в кадре. Этот стиль эпилептически дергающейся и прыгающей камеры, стилизация под любительскую съемку, называется «мокьюментари». Зрителю он должен быть знаком по таким картинам, как «Монстро» и «Ведьма из Блэр». Забавно, что лента о русской свадьбе сумела втиснутся в эту линейку хоррор-фильмов.
О режиссере-постановщике и операторе «свадебного видео» стоит упомянуть отдельно. Брат жениха – вовсе не обличитель-зубоскал и не олицетворяющий автора правдоруб-«резонер». «Горько!» возвращает к жизни давно забытую фигуру юродивого. Об операторе и сказать-то толком нечего. Интересная внешность, застывшая где-то на полпути между красотой и вырождением, странные глаза. Его присутствие по большей части остается незамеченным. Редкие комментарии со стороны, нападки братьев и отчима невесты. Он единственный персонаж, который не принадлежит ни к одному из миров и при этом не пытающийся создать свой собственный – в отличие от главных героев, Наташи и Ромы. Как юродивый, он все видит, и платит за возможность видеть страшную плату. Если кто-то может с горечью произнести «мы лишние здесь», и пойти к своим, то он и этого не может. У него нет «своих». Он лишний везде. Как юродивый, он сочетает в себе взгляд, показывающий правду такой, какая она есть, с готовностью беззлобно стерпеть любые обиды.
Сюжетный конфликт, как кажется поначалу, разворачивается между старшим поколением и молодым: отцы «слепы» и ничего не понимают, молодые же, в лице жениха и невесты, понимают все – в том числе и бесполезность сопротивления. Однако, сбежав с одного «шоу уродов», они попадают на другое, теперь уже мажорно-тусовочное, сверкающее едва прикрытыми филейными частями тела и «очками аквалангиста» на пол-лица. Поэтому «молодость» в киноленте – всего лишь еще одна сторона, не менее несуразная и уродливая, чем остальные.
Что до несуразностей и уродств, то они все же слишком «вещны», слишком близки по статусу к атрибутам – а потому и не дотягивают по силе и глубине до «пороков», которых искали Фонвизин или Грибоедов. Здесь дает о себе знать глубокий гуманизм фильма «Горько!». В его основе лежит своеобразная идеология «шелухи и ядра». Атрибуты, ценностные артефакты каждой из групп – люстры из Дубая, окрошки, блесны, десантные рюкзаки, даже средства от глистов – все это шелуха. «Ядро» же у всех людей одно. Значит, непонимание разворачивается только на уровне «очисток», от которых нужно избавиться, чтобы люди стали лучше, искренней, были открыты друг другу.
«Горько» показывает один из путей, которым можно избавиться от «очисток». Это путь совместного свадебного застолья, которое должно сблизить за вечер не просто незнакомых – абсолютно разных людей. Прямым указанием на то, что не последнюю роль в фильме будут играть алкогольные напитки, был еще полный кокетливой бравады слоган: «Главное не нажраться». Наверное, если бы в фильме про русскую свадьбу не было бы спиртного, люди бы попросту не смогли поверить в реалистичность происходящего на экране. В конце концов, хмельные напитки всегда занимали привилегированную роль медиатора на свадебных торжествах – переводчика, наводящего мосты между взаимоисключающими жизненными принципами и картинами мира.
Однако все не так просто. Если бы можно было бы добиться взаимопонимания, поставив бутылку на стол, то все войны прекратились бы. Фильм наглядно демонстрирует, как неумелое или неумное обращение с алкоголем не только не убавляет слепоты, но и провоцирует ее. Примерами тому – чуть не ставший трагическим эпизод с пистолетом. Пистолет дает в распоряжение хороший образ водки как оружия, инструмента в той же степени действенного и эстетически прекрасного, в какой и опасного – даже для того, кто его применяет. Оружие может быть пристрелянным или нет, может быть хорошего качества, а может быть плохого. Но какой бы удачной конструкцией и компоновкой оно не обладало, от него не будет толку в руках человека, не умеющего им пользоваться. Он, скорее всего, прострелит ногу себе или еще кому – что буквально и происходит в одном из самых напряженных моментов фильма.
Семье невесты подходит «Русский Бриллиант» – это их средство. Ужасному снаружи, но доброму внутри брату жениха созвучна «Белочка», это его стиль. Молодежь предпочитает лоск «Brillante» и статусность виски «Double Tower». Но «Горько!» хорошо дает понять: алкоголю, каким бы хорошим он не был, не выполнить за человека ту работу, которую он должен проделать над собой сам. Задорный юмор и веселость киноленты под конец сменяются трагикомическими мотивами. Радоваться особенно нечему, но нет и ничего непоправимого. Свадьба удалась; такую свадьбу – с омоном, с драками, с арестами и простреленными ногами, с пьяной столичной знаменитостью – такую свадьбу люди не забудут. Оканчиваясь не слишком весело, «Горько!» все же оставляет вполне себе светлую надежду на новую жизнь; на то, что когда-нибудь русскому человеку не будет нужды ни в драках, ни в огнестрельных ранах, ни в омоне, чтобы открыться друг другу.
✊
Если имеется ввиду "Свадьба" Лунгина, то значит вы ее не смотрели, раз сравниваете с этой гопнической "Горько".
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