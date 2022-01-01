Фильмы, похожие на «Новогодний корпоратив», представлены в новой праздничной подборке от Киноафиши. Это безбашенные комедии о шумных компаниях, старых друзьях, офисных коллективах и вечеринках, вышедших из-под контроля организаторов. Фильмы из списка прекрасно дополнят зимний вечер, позволят от души посмеяться и отвлекут от повседневной рутины. «Новогодний корпоратив» – это классическая американская комедия на тему «рождественской лихорадки». По сюжету, сестра Кэрол и ее младший брат Клэй оказываются во главе крупной семейной компании после гибели отца. Девушка относится к возложенной на нее задаче очень серьезно и берет все руководство на себя. А парень оставляет за собой только один захудалый филиал фирмы. Но однажды, в самый канун зимних праздников, Кэрол решает закрыть этот филиал из-за убытков и нерентабельности. Спасти положение Клэй решает крайне необычным способом – с помощью грандиозной рождественской вечеринки для всех коллег. Только вот последствия оказываются неожиданными даже для него самого.