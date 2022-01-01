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Фильмы похожие на «Новогодний корпоратив»
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Фильмы похожие на «Новогодний корпоратив»

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По году По рейтингу По названию
Очень плохие мамочки 2
Очень плохие мамочки 2
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6.0
комедия
2017, США
Новогодний корпоратив
Новогодний корпоратив
7.0
комедия
2016, США
Рождество
Рождество
6.0
комедия
2015, США
Корпоратив
Корпоратив
Смотреть за 1 рубль
3.0
комедия
2014, Россия
Горько! 2
Горько! 2
Смотреть за 1 рубль
4.0
комедия
2014, Россия
Выпускной
Выпускной
Смотреть за 1 рубль
4.0
комедия, приключения
2014, Россия
Мальчишник в Вегасе 3
Мальчишник в Вегасе 3
7.0
комедия
2013, США
Горько!
Горько!
Смотреть за 1 рубль
6.0
приключения, комедия
2013, Россия
Проект Х: Дорвались
Проект Х: Дорвались
7.0
комедия
2012, США
Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок
Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок
8.0
комедия
2011, США
Несносные боссы
Несносные боссы
7.0
комедия
2011, США
Мальчишник в Вегасе
Мальчишник в Вегасе
7.0
комедия
2009, США
Четыре Рождества
Четыре Рождества
7.0
комедия, мелодрама
2008, США
Просто друзья
Просто друзья
7.0
мелодрама, комедия
2005, Германия / США / Канада
Пережить Рождество
Пережить Рождество
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6.0
комедия
2004, США
Плохой Санта
Плохой Санта
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6.0
криминал, комедия
2003, США
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Фильмы, похожие на «Новогодний корпоратив», представлены в новой праздничной подборке от Киноафиши. Это безбашенные комедии о шумных компаниях, старых друзьях, офисных коллективах и вечеринках, вышедших из-под контроля организаторов. Фильмы из списка прекрасно дополнят зимний вечер, позволят от души посмеяться и отвлекут от повседневной рутины. «Новогодний корпоратив» – это классическая американская комедия на тему «рождественской лихорадки». По сюжету, сестра Кэрол и ее младший брат Клэй оказываются во главе крупной семейной компании после гибели отца. Девушка относится к возложенной на нее задаче очень серьезно и берет все руководство на себя. А парень оставляет за собой только один захудалый филиал фирмы. Но однажды, в самый канун зимних праздников, Кэрол решает закрыть этот филиал из-за убытков и нерентабельности. Спасти положение Клэй решает крайне необычным способом – с помощью грандиозной рождественской вечеринки для всех коллег. Только вот последствия оказываются неожиданными даже для него самого.

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