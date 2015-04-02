Триумф «Голодных игр» повлек за собой немедленную череду проектов, алчущих собрать второй, третий и четвертый урожай с той же самой нивы. Не успела еще целиком выйти на экран трилогия Сьюзен Коллинз, как вослед устремилась трилогия Вероники Рот, тоже посвященная нелегкой жизни подростков в постапокалиптическом будущем. Вероника Рот, прилежная студентка филологического факультета (роман «Дивергент» вышел в 2011-м, а его автор родилась в 1988-м), тщательно, временами даже…
1\10
Но была приятно удивлена.
Сюжет не замыленный. Главная героина, а главной герой Фор – настоящий красавец, я прямо влюбилась.
Да и старушка Кейт Уинслет очень даже хороша.
Немного затянули в середине. Но съемки симуляций на уровне (похожи на Голодные игры), а сам фильм напомнил мне любимые Сумерки.
В общем рекомендую, особенно девочкам.:))
Давно не видела столь качественной картины, хотя часто ходим в кинотеатр на премьеры.
Поставлю 9 из 10.
И еще приятно удивило отсутствие американского патриотизма, а наоборот его высмеивание, желание противоборствовать системе, как и в Голодных играх – обожаю их.
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