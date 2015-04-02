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Дивергент Дивергент
Киноафиша Фильмы Дивергент Отзывы о фильме «Дивергент»
Divergent Дивергент 2014 / США
7.3 Оцените
53 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
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Отзывы о фильме «Дивергент»

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Наша рецензия

Триумф «Голодных игр» повлек за собой немедленную череду проектов, алчущих собрать второй, третий и четвертый урожай с той же самой нивы. Не успела еще целиком выйти на экран трилогия Сьюзен Коллинз, как вослед устремилась трилогия Вероники Рот, тоже посвященная нелегкой жизни подростков в постапокалиптическом будущем. Вероника Рот, прилежная студентка филологического факультета (роман «Дивергент» вышел в 2011-м, а его автор родилась в 1988-м), тщательно, временами даже…

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Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Блин фильм вообще ни о чём. Начало было интересное , завязка все дела. Но концовка нудная. Экшена вообще нету. =(



1\10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Я смотрю, на эту хрень, никто принципиально не пошел✊ Я вот тоже не пойду✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Питерская 2 апреля 2015, 12:51
Фильм просто супер. Смотрели вчера. Начитавшись отрицательных отзывов я ожидала увидеть лажу в духе Ноя и Франкенштейна.

Но была приятно удивлена.

Сюжет не замыленный. Главная героина, а главной герой Фор – настоящий красавец, я прямо влюбилась.

Да и старушка Кейт Уинслет очень даже хороша.

Немного затянули в середине. Но съемки симуляций на уровне (похожи на Голодные игры), а сам фильм напомнил мне любимые Сумерки.

В общем рекомендую, особенно девочкам.:))

Давно не видела столь качественной картины, хотя часто ходим в кинотеатр на премьеры.

Поставлю 9 из 10.

И еще приятно удивило отсутствие американского патриотизма, а наоборот его высмеивание, желание противоборствовать системе, как и в Голодных играх – обожаю их.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
епоаоп 9 октября 2015, 16:49
✊ ✊
9 октября 2015, 16:49 Ответить
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