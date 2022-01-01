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Дивергент Дивергент
Киноафиша Фильмы Дивергент Дивергент, 2014: актеры и роли
Divergent Дивергент 2014 / США
7.3 Оцените
53 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
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Дивергент, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Нил Бергер Нил Бергер Neil Burger
В ролях
Шейлин Вудли Шейлин Вудли Shailene Woodley Тео Джеймс Тео Джеймс Theo James Майлз Теллер Майлз Теллер Miles Teller Рэй Стивенсон Рэй Стивенсон Ray Stevenson Эшли Джадд Эшли Джадд Ashley Judd Мэгги Кью Мэгги Кью Maggie Q Джай Кортни Джай Кортни Jai Courtney Кейт Уинслет Кейт Уинслет Kate Winslet Энсел Элгорт Энсел Элгорт Ansel Elgort
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