Jeanine MatthewsСистема фракций — это живой организм, состоящий из клеток, то есть из вас. И единственный способ, чтобы он выжил и процветал, — это чтобы каждый занял своё законное место. Будущее принадлежит тем, кто знает, где их место.
FourПервый урок, который ты у меня выучишь, если хочешь выжить здесь — заткнись. Поняла меня?
Beatrice 'Tris' PriorТеперь мы словно Безфракционные. Мы оставили всё позади, но нашли себя и друг друга. Завтра, возможно, нам снова придётся сражаться, а пока мы едем на поезде до конечной станции. А там — прыгнем.
Beatrice 'Tris' PriorНам повезло, что мы в городе. Говорят, война была ужасной, что остальной мир уничтожен. Наши основатели построили стену, чтобы защитить нас, и разделили нас на пять групп — фракций, чтобы сохранить мир. Умные, те, кто ценит знания и логику, в Эрудите. Они знают всё. Амити обрабатывают землю. Они про доброту и гармонию, всегда радостные. Кандор ценят честность и порядок. Они говорят правду, даже когда ты бы хотел, чтобы нет. А потом есть Бесстрашные. Они наши защитники, наши солдаты, наша полиция. Я всегда думала, что они потрясающие. Смелые, бесстрашные и свободные. Некоторые думают, что Бесстрашные сумасшедшие, и в этом есть доля правды.
Beatrice 'Tris' PriorМоя фракция — Отречение. Другие называют нас «трупами». Мы ведём простую жизнь, бескорыстные, посвящённые помощи другим. Мы даже кормим Безфракционных — тех, кто никуда не вписывается. Так как мы государственные служащие, нам доверяют управлять правительством. Мой отец работает вместе с нашим лидером, Маркусом. Всё работает. Каждый знает своё место. Кроме меня.
Jeanine MatthewsЯ хочу, чтобы ты выбрал, кто ты на самом деле и где твоё настоящее место. Не по прихоти. Не потому что хочешь быть кем-то другим — а потому что по-настоящему знаешь себя. Хочу, чтобы ты выбрал мудро. И я знаю, что ты так и сделаешь.