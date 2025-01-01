Меню
Цитаты из фильма Дивергент

Цитаты из фильма Дивергент

Beatrice 'Tris' Prior Можно тебя кое-что спросить?
Four Конечно.
Beatrice 'Tris' Prior Что у тебя за татуировка?
Four Хочешь посмотреть?
Beatrice 'Tris' Prior [кивает, и Фо снимает рубашку] Она потрясающая. Фракции. Почему у тебя все они?
Four Я не хочу быть только чем-то одним. Я не могу. Я хочу быть храбрым, хочу быть самоотверженным, умным, честным и добрым. Ну, с добротой я пока работаю.
[улыбается и целует Трис]
[из трейлера]
Беатрис «Трис» Прайор Они меня убьют.
Фоур Я не позволю этому случиться.
Eric Ты дерёшься, пока один из вас не сдастся.
Four Или пока кто-то не признает поражение.
Eric Храбрый человек никогда не отступает.
Four Тебе повезло, что во время нашей драки таких правил не было.
Four Ты в порядке?
Beatrice 'Tris' Prior Ты меня порезал.
Four Я специально.
Beatrice 'Tris' Prior Специально?
Four Думаешь, он отпустит тебя без царапины? Ты бы всё ещё стояла, если бы я тебя не ударил.
Beatrice 'Tris' Prior Так мне теперь благодарить тебя?
Four Ты должна быть умной. Если бы я хотел навредить, я бы это сделал.
[из трейлера]
Caleb Prior Ты нервничаешь, да?
Beatrice 'Tris' Prior Почему я должна нервничать? Нам же всего лишь решать, как дальше жить.
[из трейлера]
Фоур Я знаю, кто ты. Если хочешь выжить — иди за мной.
[из трейлера]
Beatrice 'Tris' Prior Не пытайся меня определить.
Питер Ты не станешь меня стрелять.
Беатрис «Трис» Приор Почему все продолжают это говорить?
[стреляет Питера в руку]
Jeanine Matthews Система фракций — это живой организм, состоящий из клеток, то есть из вас. И единственный способ, чтобы он выжил и процветал, — это чтобы каждый занял своё законное место. Будущее принадлежит тем, кто знает, где их место.
[из трейлера]
Beatrice 'Tris' Prior А если они уже знают?
Tori Значит, ты уже мертва.
Tori Твои результаты не дали однозначного ответа.
Beatrice 'Tris' Prior Это невозможно. В это нет никакого смысла.
Tori Нет, не невозможно. Просто это очень редко. Это называют «Дивергент». Никому не говори об этом.
Beatrice 'Tris' Prior Я должна была понять, что делать. Этот тест должен был показать, в какую фракцию идти. Мы должны доверять тесту.
Tori Тест на тебе не сработал. Ты должна доверять себе.
[из трейлера]
Four Если хочешь выжить — иди за мной.
Four Страх творит странные вещи с такими, как Эл. Но не с тобой. Страх не парализует тебя — он будит.
[из трейлера]
Jeanine Matthews Система устраняет угрозу самостоятельной воли. Дивергенты — угроза этой системе. Пока их не уберут, безопасности не будет.
Beatrice 'Tris' Prior Я не хочу спешить.
[из трейлера]
Jeanine Matthews Ты жалкая смесь импульсов и нечистот.
Jeanine Matthews Может, ты не так бесстрашен, как думаешь.
Beatrice 'Tris' Prior [вводят Жанин сыворотку] Нет. Я — Дивергент. Остановите симуляцию и сотрите программу.
Eric Она не станет стрелять в меня.
Beatrice 'Tris' Prior Мне кажется, ты слишком хорошо обо мне думаешь.
[стреляет ему в ногу]
Four Меня зовут Четвертый.
Christina Четвертый, как цифра?
Four Точно, как цифра.
Christina Что, первые три уже заняты?
Four Как тебя зовут?
Christina Кристина.
Four Первый урок, который ты у меня выучишь, если хочешь выжить здесь — заткнись. Поняла меня?
[последние слова]
Beatrice 'Tris' Prior Теперь мы словно Безфракционные. Мы оставили всё позади, но нашли себя и друг друга. Завтра, возможно, нам снова придётся сражаться, а пока мы едем на поезде до конечной станции. А там — прыгнем.
Christina Ты никогда раньше не видела гамбургер?
Beatrice 'Tris' Prior Видела, просто никогда не ела.
Will Отречённые едят простую еду, растительную, без соусов и из минимального набора продуктов.
Christina Какой учебник ты проглотила?
Will Приятно познакомиться. Я — Уилл, Эрудит.
Christina Конечно, ты такой. Без обид, но я удивлена, что Отречённые вообще что-то едят. Слишком эгоистично, да? Неудивительно, что ты ушёл.
Will Нужно быть очень уверенным в себе, чтобы дружить с Кандором.
Christina Что ты этим хочешь сказать?
Will Ты говоришь первое, что приходит в голову.
Al Типа, «ты — идиот»?
Christina [Кристина смеётся] Отлично, Эл!
[первые реплики]
Beatrice 'Tris' Prior Нам повезло, что мы в городе. Говорят, война была ужасной, что остальной мир уничтожен. Наши основатели построили стену, чтобы защитить нас, и разделили нас на пять групп — фракций, чтобы сохранить мир. Умные, те, кто ценит знания и логику, в Эрудите. Они знают всё. Амити обрабатывают землю. Они про доброту и гармонию, всегда радостные. Кандор ценят честность и порядок. Они говорят правду, даже когда ты бы хотел, чтобы нет. А потом есть Бесстрашные. Они наши защитники, наши солдаты, наша полиция. Я всегда думала, что они потрясающие. Смелые, бесстрашные и свободные. Некоторые думают, что Бесстрашные сумасшедшие, и в этом есть доля правды.
Beatrice 'Tris' Prior Моя фракция — Отречение. Другие называют нас «трупами». Мы ведём простую жизнь, бескорыстные, посвящённые помощи другим. Мы даже кормим Безфракционных — тех, кто никуда не вписывается. Так как мы государственные служащие, нам доверяют управлять правительством. Мой отец работает вместе с нашим лидером, Маркусом. Всё работает. Каждый знает своё место. Кроме меня.
Beatrice 'Tris' Prior Я здесь самая слабая.
Christina Тогда ты станешь самой прогрессирующей.
Jeanine Matthews Возможно, ты не такая уж "Бесстрашная", как думала.
Beatrice 'Tris' Prior Ты права. Я — "Дивергент".
[ловит укол, который Фоур ей бросает, и втыкает его себе в шею]
Christina Мне кажется, или они действительно хотят нас убить?
Jeanine Matthews Трудно отпустить. Фракция важнее крови — это важный идеал, но порой очень трудно его соблюдать. Это противоречит нашей самой природе. Но именно эту слабость нам нужно преодолеть.
Beatrice 'Tris' Prior Ты считаешь, что человеческая природа — это слабость?
Jeanine Matthews Удивительно, правда? Всё, что мы считаем человеком — мысли, эмоции, прошлое — всё смывается химией.
Beatrice 'Tris' Prior Ты тоже переходная? Или с рождения бесстрашная?
Four Да ты шутишь?
Beatrice 'Tris' Prior Нет
Four Что заставляет тебя думать, что ты можешь со мной разговаривать?
Beatrice 'Tris' Prior Наверное, потому что ты такой доступный
Four Осторожнее
Christina Ты, дружок, явно ищешь смерти
[Повторяющаяся реплика]
Четвертый Иди.
Eric Будь осторожен. Мы готовим солдат, а не бунтарей.
Тори О них узнают.
Беатрис «Трис» Приор Кто? Кто узнает?
Тори Те, кому ты угрожаешь.
Беатрис «Трис» Приор Какие люди? Храбрые?
Тори Нет, общество. Если ты не вписываешься в рамки, ими не управлять.
Christina Ну, это было странно.
Beatrice 'Tris' Prior Сегодня я сдаю тест. Боюсь, что он скажет, что я не Абнегейт. Что мне придется покинуть свою семью. Но я ещё больше боюсь, что он скажет остаться.
Four Они видят твои галлюцинации на экране. Так что преодолевай страхи, как это сделал бы Бесстрашный, но делай это быстро.
Beatrice 'Tris' Prior Понял. Если я слишком хорош, меня убьют, если слишком медленный — я умру.
Four Понял. Удачи.
Beatrice 'Tris' Prior Я — Бесстрашная. Я стану Бесстрашной. Я выбрала Бесстрашных.
Jeanine Matthews Я хочу, чтобы ты выбрал, кто ты на самом деле и где твоё настоящее место. Не по прихоти. Не потому что хочешь быть кем-то другим — а потому что по-настоящему знаешь себя. Хочу, чтобы ты выбрал мудро. И я знаю, что ты так и сделаешь.
Beatrice 'Tris' Prior Тест должен показать, что нам делать.
Jeanine Matthews Но выбор всё равно остаётся за тобой.
Beatrice 'Tris' Prior Но на самом деле ты этого не хочешь.
Beatrice 'Tris' Prior Моя мама говорит, что есть искусство потерять себя. Но я пока не поняла, как это сделать.
Jeanine Matthews Не пойми меня неправильно. В твоём сопротивлении есть своя красота — в твоём нежелании поддаваться ярлыкам. Но это красота, которую мы не можем себе позволить.
Jeanine Matthews Я восхищаюсь тем, что ты готова умереть за свои убеждения. Но я тоже.
Jeanine Matthews Гениальность системы фракций в том, что принадлежность к фракции исключает угрозу проявления чьей-либо собственной воли. Дивергенты — угроза этой системе.
