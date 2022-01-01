После того как создатели фильмов о Гарри Поттере разделили экранизацию последней книги серии на две части, эту моду подхватили многие. Подобная участь ждала и серию «Дивергент». Должен был выйти четвертый, заключительный фильм — «Дивергент, глава 4: Асцендент», однако из-за низких кассовых сборов предыдущей части и общей невостребованности, а также незаинтересованности актеров в дальнейших съемках, этого так и не произошло.

Также последний фильм хотели выпустить в виде небольшого сериала, однако эта идея также не была реализована по вышеназванным причинам.

События фильма «Дивергент» происходят в будущем, в мире, который пережил какую-то глобальную войну или катастрофу. Действие разворачивается в городе Чикаго. Общество там разделено на пять различных фракций, каждая из которых обладает определенными отличительными чертами. Каждый человек, достигший шестнадцатилетнего возраста, должен выбрать одну из этих фракций, где он останется до самой смерти и будет приносить пользу обществу. Такова общая концепция мира, в котором происходит действие фильмов.

Главная героиня серии Беатрис (Трис), проходя тест, который поможет ей определиться, в какую фракцию она больше подходит, обнаруживает, что ей подходят сразу все фракции, поэтому она является так называемым дивергентом. Подобных людей опасается общество, поскольку считают, что они слишком непредсказуемы и могут повредить стабильности мироустройства. В итоге Беатрис решает не признаваться в том, что она дивергент, и выбирает фракцию «Бесстрашие», поскольку всегда отдавала ей предпочтение.

В конечном счете в городе происходит восстание. Фракция «Эрудиция» считает, что именно она должна управлять обществом, а от «Отречения» необходимо избавиться. Беатрис оказывается втянутой в эту войну вместе с некоторыми своими соратниками из «Бесстрашия». В конце первого фильма им приходится покинуть город, поскольку противостоять «Эрудиции» они не могут.

В двух следующих фильма продолжается борьба между группой главных героев, правящей фракцией, а также группой людей, не принадлежащей ни к одной касте. Серия фильмов остается без завершения, поэтому для того чтобы узнать, чем закончилось это противостояние, нужно читать книги. Также необходимо отметить, что у фильмов и книг несколько отличается сюжет.