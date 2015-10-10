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Миньоны Миньоны
Киноафиша Фильмы Миньоны Отзывы о мультфильме «Миньоны»
Minions Миньоны 2015 / США
6.9 Оцените
47 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Отзывы о мультфильме «Миньоны»

Вся информация о мультфильме
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Денис 10 октября 2015, 16:23
У режисера фимилия Балда, что вы от него хотели?✊
10 октября 2015, 16:23 Ответить
Ольга 10 октября 2015, 16:23
Не советую смотреть этот мультик, такой бред надо ещё поискать
10 октября 2015, 16:23 Ответить
Ника 10 октября 2015, 18:31
Разочарование по-полной. Повторюсь и не скажу ничего нового, но, да, в трейлере единственные смешные моменты. Зал молчал весь сеанс, не смеялся никто. С середины мультика люди стали уходить потихоньку и это первый кинопросмотр скторого ушла, под конец как пытка было выседеть эту муть.Безумно жалко времени, ну и денег. Жаль, раньше не прочитала отзывы, а просто повелась на рекламу и ждала расслабляющей комедии.
10 октября 2015, 18:31 Ответить
Ignat-46 10 октября 2015, 18:31
это просто ДИЧЬ!!!!!!!!!!!!!!!!
10 октября 2015, 18:31 Ответить
Света 10 октября 2015, 18:31
самое интересное в трейлере✊
10 октября 2015, 18:31 Ответить
максим 10 октября 2015, 18:31
Нам втерли какую-то дичь!Скучно,не смешно,не интересно.
10 октября 2015, 18:31 Ответить
Мария 10 октября 2015, 18:31
Ходила с ребенком 5 летним. Дочь весь мультик просилась домой,я пару раз засыпала)В зале была тишина.
10 октября 2015, 18:31 Ответить
Павел 10 октября 2015, 18:31
Закончил просмотр через 30 минут

Очень жаль денег которые потратили на создание этого мультфильма.
10 октября 2015, 18:31 Ответить
Виктория 10 октября 2015, 18:31
Скучно, не интересно.
10 октября 2015, 18:31 Ответить
Анирам 11 октября 2015, 23:29
Скучный, глупый и не смешной. Муж заснул я еле досидела.
11 октября 2015, 23:29 Ответить
Юлия 11 октября 2015, 23:29
Мне не понравилось, ребенок чуть-чуть посмеялся, но только в начале фильма, очень много неподобающих слов ( идиот, придурок и т.п) разочарование(((((
11 октября 2015, 23:29 Ответить
Александр 11 октября 2015, 23:29
Сюжет мультика прямолинеен до ужаса. Пришлось сожрать весь попкорн. Верхняя планка 8 лет максиму.

11 октября 2015, 23:29 Ответить
Константин 11 октября 2015, 23:29
Полный шлак. Все самое интересное в трейлере. Жаль потраченного врмени.✊
11 октября 2015, 23:29 Ответить
Я 11 октября 2015, 23:29
Скучный фильм ((
11 октября 2015, 23:29 Ответить
Елена 11 октября 2015, 23:29
Самое интересное в рекламе мультика. Очень Не смешной и нудный мульт
11 октября 2015, 23:29 Ответить
Роман 11 октября 2015, 23:29
Достала реклама Билайна в трейлерах, только из-за этого никогда не подключусь к Билайн!
11 октября 2015, 23:29 Ответить
Александр 11 октября 2015, 23:29
полный отстой
11 октября 2015, 23:29 Ответить
Ольга 11 октября 2015, 23:29
Ничем не впечатлил, даже не разу не посмеялась.

Вот "Головоломка" - совсем другое дело.
11 октября 2015, 23:29 Ответить
Наталья 11 октября 2015, 23:29
Ужасный мультик!Через 10 минут после начала появилось желание встать и уйти. Испортили впечатление о предыдущих сериях. Зря потраченное время и деньги!!!Никому не советую!!!
11 октября 2015, 23:29 Ответить
Петр 11 октября 2015, 23:29
Этот мультик по-моему вообще не стоит детям показывать.

Мало то что ни о чем, так еще и содержит целый ряд сомнительных идеи и сцен.
11 октября 2015, 23:29 Ответить
Владимир 11 октября 2015, 23:29
Мультфильмом разочарован, скучный и не интересный. Смешной только трейлер к нему, но его можно посмотреть бесплатно.
11 октября 2015, 23:29 Ответить
Ignat-46 11 октября 2015, 23:29
это просто ДИЧЬ!!!!!!!!!!!!!!!!
11 октября 2015, 23:29 Ответить
Елена 11 октября 2015, 23:29
Фильму присвоено ограничение по возрасту 6+, я бы добавила "10 -". Весь фильм в зале была тишина - не смеялись ни взрослые, ни дети...
11 октября 2015, 23:29 Ответить
Дмитрий 11 октября 2015, 23:29
Только вышел из зала. Это первый в моей жизни комедийный мультфильм, когда не смеялись ни взрослые, ни дети. Нудятина. И чушь. Всё самое смешное, как уже написали, было показано в рекламе. Разочарован ✊
11 октября 2015, 23:29 Ответить
Андрей 11 октября 2015, 23:29
Зря потраченое время и деньги. Испохабили всю идею.
11 октября 2015, 23:29 Ответить
Саша 11 октября 2015, 23:29
самое интересное в трейлере. сам мультик скучный еле досидела
11 октября 2015, 23:29 Ответить
Правда 11 октября 2015, 23:29
Очень скучный и не смешной мульт. Не досидел до конца. Зевал все время. Шутки плоские, все нормальные моменты показаны в рекламе.

Никому не советую идти на эту чушь.
11 октября 2015, 23:29 Ответить
Дима 11 октября 2015, 23:34
11 октября 2015, 23:34 Ответить
Аноним 11 октября 2015, 23:36
норм
11 октября 2015, 23:36 Ответить
Морган 15 октября 2015, 22:22
15 октября 2015, 22:22 Ответить
Морган 15 октября 2015, 22:22
✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊
15 октября 2015, 22:22 Ответить
berestovairis 28 апреля 2020, 17:47
Оценка
Миньоны прикольные и веселые. Мультик смешной и красочный. 😇
28 апреля 2020, 17:47 Ответить
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