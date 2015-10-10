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Миньоны
Отзывы о мультфильме «Миньоны»
Minions
Миньоны
2015 / США
Трейлер
6.9
Оцените
47
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Денис
10 октября 2015, 16:23
У режисера фимилия Балда, что вы от него хотели?✊
10 октября 2015, 16:23
0
0
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Ольга
10 октября 2015, 16:23
Не советую смотреть этот мультик, такой бред надо ещё поискать
10 октября 2015, 16:23
0
0
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Ника
10 октября 2015, 18:31
Разочарование по-полной. Повторюсь и не скажу ничего нового, но, да, в трейлере единственные смешные моменты. Зал молчал весь сеанс, не смеялся никто. С середины мультика люди стали уходить потихоньку и это первый кинопросмотр скторого ушла, под конец как пытка было выседеть эту муть.Безумно жалко времени, ну и денег. Жаль, раньше не прочитала отзывы, а просто повелась на рекламу и ждала расслабляющей комедии.
10 октября 2015, 18:31
0
0
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Ignat-46
10 октября 2015, 18:31
это просто ДИЧЬ!!!!!!!!!!!!!!!!
10 октября 2015, 18:31
0
0
Ответить
Света
10 октября 2015, 18:31
самое интересное в трейлере✊
10 октября 2015, 18:31
0
0
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максим
10 октября 2015, 18:31
Нам втерли какую-то дичь!Скучно,не смешно,не интересно.
10 октября 2015, 18:31
0
0
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Мария
10 октября 2015, 18:31
Ходила с ребенком 5 летним. Дочь весь мультик просилась домой,я пару раз засыпала)В зале была тишина.
10 октября 2015, 18:31
0
0
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Павел
10 октября 2015, 18:31
Закончил просмотр через 30 минут
Очень жаль денег которые потратили на создание этого мультфильма.
10 октября 2015, 18:31
0
0
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Виктория
10 октября 2015, 18:31
Скучно, не интересно.
10 октября 2015, 18:31
0
0
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Анирам
11 октября 2015, 23:29
Скучный, глупый и не смешной. Муж заснул я еле досидела.
11 октября 2015, 23:29
0
0
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Юлия
11 октября 2015, 23:29
Мне не понравилось, ребенок чуть-чуть посмеялся, но только в начале фильма, очень много неподобающих слов ( идиот, придурок и т.п) разочарование(((((
11 октября 2015, 23:29
0
0
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Александр
11 октября 2015, 23:29
Сюжет мультика прямолинеен до ужаса. Пришлось сожрать весь попкорн. Верхняя планка 8 лет максиму.
✊
11 октября 2015, 23:29
0
0
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Константин
11 октября 2015, 23:29
Полный шлак. Все самое интересное в трейлере. Жаль потраченного врмени.✊
11 октября 2015, 23:29
0
0
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Я
11 октября 2015, 23:29
Скучный фильм ((
11 октября 2015, 23:29
0
0
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Елена
11 октября 2015, 23:29
Самое интересное в рекламе мультика. Очень Не смешной и нудный мульт
11 октября 2015, 23:29
0
0
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Роман
11 октября 2015, 23:29
Достала реклама Билайна в трейлерах, только из-за этого никогда не подключусь к Билайн!
11 октября 2015, 23:29
0
0
Ответить
Александр
11 октября 2015, 23:29
полный отстой
11 октября 2015, 23:29
0
0
Ответить
Ольга
11 октября 2015, 23:29
Ничем не впечатлил, даже не разу не посмеялась.
Вот "Головоломка" - совсем другое дело.
11 октября 2015, 23:29
0
0
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Наталья
11 октября 2015, 23:29
Ужасный мультик!Через 10 минут после начала появилось желание встать и уйти. Испортили впечатление о предыдущих сериях. Зря потраченное время и деньги!!!Никому не советую!!!
11 октября 2015, 23:29
0
0
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Петр
11 октября 2015, 23:29
Этот мультик по-моему вообще не стоит детям показывать.
Мало то что ни о чем, так еще и содержит целый ряд сомнительных идеи и сцен.
11 октября 2015, 23:29
0
0
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Владимир
11 октября 2015, 23:29
Мультфильмом разочарован, скучный и не интересный. Смешной только трейлер к нему, но его можно посмотреть бесплатно.
11 октября 2015, 23:29
0
0
Ответить
Ignat-46
11 октября 2015, 23:29
это просто ДИЧЬ!!!!!!!!!!!!!!!!
11 октября 2015, 23:29
0
0
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Елена
11 октября 2015, 23:29
Фильму присвоено ограничение по возрасту 6+, я бы добавила "10 -". Весь фильм в зале была тишина - не смеялись ни взрослые, ни дети...
11 октября 2015, 23:29
0
0
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Дмитрий
11 октября 2015, 23:29
Только вышел из зала. Это первый в моей жизни комедийный мультфильм, когда не смеялись ни взрослые, ни дети. Нудятина. И чушь. Всё самое смешное, как уже написали, было показано в рекламе. Разочарован ✊
11 октября 2015, 23:29
0
0
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Андрей
11 октября 2015, 23:29
Зря потраченое время и деньги. Испохабили всю идею.
11 октября 2015, 23:29
0
0
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Саша
11 октября 2015, 23:29
самое интересное в трейлере. сам мультик скучный еле досидела
11 октября 2015, 23:29
0
0
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Правда
11 октября 2015, 23:29
Очень скучный и не смешной мульт. Не досидел до конца. Зевал все время. Шутки плоские, все нормальные моменты показаны в рекламе.
Никому не советую идти на эту чушь.
11 октября 2015, 23:29
0
0
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Дима
11 октября 2015, 23:34
✊
11 октября 2015, 23:34
0
0
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Аноним
11 октября 2015, 23:36
норм
11 октября 2015, 23:36
0
0
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Морган
15 октября 2015, 22:22
✊
15 октября 2015, 22:22
0
0
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Морган
15 октября 2015, 22:22
✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊
15 октября 2015, 22:22
0
0
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berestovairis
28 апреля 2020, 17:47
Оценка
Миньоны прикольные и веселые. Мультик смешной и красочный. 😇
28 апреля 2020, 17:47
0
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Очень жаль денег которые потратили на создание этого мультфильма.
✊
Вот "Головоломка" - совсем другое дело.
Мало то что ни о чем, так еще и содержит целый ряд сомнительных идеи и сцен.
Никому не советую идти на эту чушь.
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