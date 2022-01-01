Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Макс Мартини
Макс Мартини
Max Martini
О персоне
Фильмография
Вопросы и ответы
Макс Мартини
Max Martini
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
11 декабря 1969
Возраст
52 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Кингстон, Нью-Йорк, США
Рост
185 см
Биография Макса Мартини
Родился 11 декабря 1969 года. Кингстон, Нью-Йорк, США.
Развернуть
Фильмография Макса Мартини
Элай
ужасы, триллер, драма
2019, США
5.0
Пятьдесят оттенков свободы
мелодрама
2018, США
6.0
13 часов: Тайные солдаты Бенгази
боевик, триллер, драма, военный
2016, США
7.0
Спектральный анализ
боевик
2016, США
6.0
Пятьдесят оттенков серого
драма, мелодрама
2015, США
4.0
Капитан Филлипс
драма
2013, США
7.0
Тихоокеанский рубеж
боевик, фантастика, приключения
2013, США
7.0
Коломбиана
драма, приключения, боевик, триллер
2011, США / Франция
7.0
Все фильмы
Related video
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне