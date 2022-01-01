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Дэвид Уоршофски
Дэвид Уоршофски
David Warshofsky
О персоне
Фильмография
Дэвид Уоршофски
David Warshofsky
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Дата рождения
23 февраля 1961
Возраст
61 год
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Место рождения
Сан-Франциско, Калифорния, США
Биография Дэвида Уоршофски
Родился 23 февраля 1961 года. Сан-Франциско, Калифорния, США.
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Фильмография Дэвида Уоршофски
Оперативная съемка
ужасы, мистика, триллер
2020, США
5.0
Уилсон
комедия
2017, США
5.0
Беатрис на ужине
комедия
2017, США
6.0
Заложница 3
криминал, боевик, триллер
2015, Франция
7.0
Будущее
драма
2011, Германия / США
7.0
Неуправляемый
триллер, драма, боевик
2010, США
7.0
Беги без оглядки
боевик, драма, триллер, криминал
2006, Германия / США
6.0
Звериная натура
драма, комедия
2001, Франция / США
6.0
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