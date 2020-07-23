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Дин Паризо
Дин Паризо
Dean Parisot
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Дин Паризо
Dean Parisot
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Дата рождения
19 октября 1950
Возраст
71 год
Знак зодиака
Весы
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Биография Дина Паризо
Родился 19 октября 1950 года. США.
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Фильмография Дина Паризо
Билл и Тед
комедия, фантастика
2020, США
5.0
РЭД 2
боевик, комедия, триллер
2013, США
7.0
Аферисты: Дик и Джейн развлекаются
криминал, комедия
2005, США
6.0
В поисках галактики
фантастика, комедия, приключения
1999, США
8.0
Вот такие пироги
драма, мелодрама, комедия
1998, США
5.0
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Киану Ривз и Алекс Уинтер во втором эпичном трейлере «Билла и Теда 3»
Премьера состоится 1 сентября в кинотеатрах и в «цифре».
Написать
23 июля 2020 16:59
Фанатам предложили стать частью комедии «Билл и Тед» с Киану Ривзом
Нужно проявить воображение и снять необычное музыкальное видео.
Написать
6 мая 2020 16:24
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