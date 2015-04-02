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РЭД 2
Отзывы о фильме «РЭД 2»
Red 2
РЭД 2
2013 / США
Трейлер
7.4
Оцените
34
голоса
Рейтинг IMDb: 6.6
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Swi4e1
2 апреля 2015, 12:51
Фильм не очень =((( Обычный и скучный. Актёры классные , но фильм нудный.
2/10 ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Swi4e1
2 апреля 2015, 12:51
ILM ✊ , как тебе могла понравиться эта туфта ??????
Первая часть лучше в 10 раз. Фильм скучный и шутки там плоские до ужаса !!!
2/10
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Ширин999
2 апреля 2015, 12:51
Главное разочарование лета! Унылая глупая муть, с фальшивыми переигрывающими героями! Раз 5 смотрела на часы, зал тоже откровенно скучал, очень плоско, скучно, первая часть лучше в 10 раз
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Swi4e1
2 апреля 2015, 12:51
ILM ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Kirill86
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Местами смешно, иногда провисает фильм. Сильно не зацепил. 6/10 только за актеров поставил 6✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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patish
2 апреля 2015, 12:51
Первая часть не понравилась тем, что там все построено вокрук юмора на тему "старые пердуны снова трясут своими костями"... Во второй части главные актеры уже не прикалываются над своим возрастом и даже не концентрируют на это ни какого внимания, что не может не порадовать, ибо мы и так знаем, что они все старые и лишний раз напоминать об этом в шутке про склероз или радикулит не смешно.
8/10
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Андрей
5 апреля 2020, 21:23
Оценка
8 баллов из 10!
вот эта серия поинтереснее первой в два раза!
актёры - классные!
приятно было на них и на картинку смотреть, хотя, фильм и жанр, в принципе, без единой мысли ;))
Малкович кадр, хахаха
никак не пойму, как эта линия к ДС относится
5 апреля 2020, 21:23
0
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2/10 ✊
Первая часть лучше в 10 раз. Фильм скучный и шутки там плоские до ужаса !!!
2/10
8/10
вот эта серия поинтереснее первой в два раза!
актёры - классные!
приятно было на них и на картинку смотреть, хотя, фильм и жанр, в принципе, без единой мысли ;))
Малкович кадр, хахаха
никак не пойму, как эта линия к ДС относится
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