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Агриппина Стеклова
Агриппина Стеклова
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Агриппина Стеклова
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Дата рождения
15 февраля 1973
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Место рождения
Краснодар, СССР (Россия)
Биография Агриппины Стекловой
Родилась 15 февраля 1973 года. Краснодар, СССР (Россия).
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Фильмография Агриппины Стекловой
По щучьему велению
фэнтези, приключения
2023, Россия
0.0
Фортануло
короткометражный, комедия
2021, Россия
0.0
День мертвых
драма
2021, Россия
0.0
Это не навсегда
драма
2018, Россия
5.0
Кровь
драма, криминал
2018, Россия
6.0
Без меня
мелодрама
2018, Россия
7.0
Инсайт
мелодрама, драма
2016, Россия
7.0
Клинч
драма
2015, Россия
5.0
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