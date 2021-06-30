Анфиса Черных родилась 30 апреля 1996 года в Москве. Ее семья не была связана с актерской средой, но с раннего возраста в Анфисе проявлялись творческие способности – девочка играла на фортепиано и виолончели, талантливо пародировала знаменитостей. При этом в раннем возрасте Анфиса не думала об актерской карьере, но мечтала стать юристом.

В 11 лет во время занятий в английской гимназии ее заметил Борис Грачевский и пригласил на кастинг в свой новый фильм о трех девочках из неблагополучных семей. После съемок она «заболела» мечтами об актерской карьере и, отучившись в гимназии, поступила в ГИТИС, где ее мастером стал Олег Кудряшов. Вместе с Анфисой на курсе училась внучка Олега Янковского Елизавета.

Через четыре года Анфисе поступило предложение сыграть главную роль в картине Александра Велединского «Географ глобус пропил» с участием Константина Хабенского. Образ влюбленной школьницы в исполнении Черных был отмечен множеством наград, в том числе премией «Ника».

С тех пор актриса приняла участие во многих проектах. Чтобы получить роль Анны в фильме «Кухня. Последняя битва», ей даже пришлось раздеться на кастинге. Продюсеры хотели удостовериться, что и в купальнике девушка будет соответствовать задуманному образу героини.

В 2019 году Анфиса стала участницей шоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов» на ТВ-3. По признанию девушки, для нее это был огромный опыт с точки зрения самопознания и психологии.

Свою личную жизнь она предпочитает скрывать от посторонних глаз. Однако после участия в телепроекте ее заподозрили в романе с коллегой Романом Маякиным. Актер эти слухи опроверг.