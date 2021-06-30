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Анфиса Черных

Анфиса Черных
Анфиса Черных
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Дата рождения
30 апреля 1996
Возраст
26 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Место рождения
Москва, Россия
Рост
171 см
Биография Анфисы Черных

Анфиса Черных родилась 30 апреля 1996 года в Москве. Ее семья не была связана с актерской средой, но с раннего возраста в Анфисе проявлялись творческие способности – девочка играла на фортепиано и виолончели, талантливо пародировала знаменитостей. При этом в раннем возрасте Анфиса не думала об актерской карьере, но мечтала стать юристом.

В 11 лет во время занятий в английской гимназии ее заметил Борис Грачевский и пригласил на кастинг в свой новый фильм о трех девочках из неблагополучных семей. После съемок она «заболела» мечтами об актерской карьере и, отучившись в гимназии, поступила в ГИТИС, где ее мастером стал Олег Кудряшов. Вместе с Анфисой на курсе училась внучка Олега Янковского Елизавета.

Через четыре года Анфисе поступило предложение сыграть главную роль в картине Александра Велединского «Географ глобус пропил» с участием Константина Хабенского. Образ влюбленной школьницы в исполнении Черных был отмечен множеством наград, в том числе премией «Ника».

С тех пор актриса приняла участие во многих проектах. Чтобы получить роль Анны в фильме «Кухня. Последняя битва», ей даже пришлось раздеться на кастинге. Продюсеры хотели удостовериться, что и в купальнике девушка будет соответствовать задуманному образу героини.

В 2019 году Анфиса стала участницей шоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов» на ТВ-3. По признанию девушки, для нее это был огромный опыт с точки зрения самопознания и психологии.

Свою личную жизнь она предпочитает скрывать от посторонних глаз. Однако после участия в телепроекте ее заподозрили в романе с коллегой Романом Маякиным. Актер эти слухи опроверг.

Интересные факты о Анфисе Черных
  • Актриса признается, что роль Маши в фильме «Географ глобус пропил», которая принесла ей огромную популярность, послужила причиной развития у нее «звездной болезни». Черных забрала документы из ГИТИСа, где на тот момент училась, чтобы целиком посвятить себя съемкам;
  • Анфиса весит всего 51 килограмм при росте 171 сантиметр. Благодаря прекрасным параметрам девушка совмещает актерскую деятельность и работу модели, являясь лицом сразу нескольких популярных брендов;
  • Всю свою жизнь Анфиса ужасно боялась крыс. Грызуны вызывали в девушке настоящий приступ паники. Благодаря участию в шоу «Последний герой» актрисе удалось перебороть этот страх.
Фильмография Анфисы Черных
Праздник
Праздник
комедия 2018, Россия
6.0
Кухня. Последняя битва
Кухня. Последняя битва
комедия 2017, Россия
7.0
Географ глобус пропил
Географ глобус пропил
драма 2013, Россия
6.0
Крыша
Крыша
драма 2009, Россия
5.0
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14 апреля 2017 20:11
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