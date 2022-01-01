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Александр Велединский
Александр Велединский
О персоне
Фильмография
Александр Велединский
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Дата рождения
27 июля 1959
Возраст
62 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Сценарист, Режиссер
Место рождения
Горький (Нижний Новгород), СССР (Россия)
Биография Александра Велединского
Родился 27 июля 1959 года. Горький, СССР (Нижний Новгород, Россия).
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Фильмография Александра Велединского
В Кейптаунском порту
драма
2019, Россия
5.0
Географ глобус пропил
драма
2013, Россия
6.0
Живой
драма, мистика, военный
2006, Россия
7.0
Русское
драма, комедия
2004, Россия
6.0
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