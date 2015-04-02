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Географ глобус пропил
Отзывы о фильме «Географ глобус пропил»
Географ глобус пропил
2013 / Россия
Трейлер
7.0
Оцените
75
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Отзывы о фильме «Географ глобус пропил»
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Оля
2 апреля 2015, 12:51
Лучше дома посмотрю...
2 апреля 2015, 12:51
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Bbbugl
2 апреля 2015, 12:51
Вчера посмотрел
Отличный фильм!
Хабенский-АКТЕРИЩЕ!
Показана российская провинция,а в особенности школа и старшеклассники,как есть-реалистично,но и без всякого смакования чернухи,как в отвратном сериале Гай Германики
Хороший юмор
Никакой депрессии фильм не вызывает,а смеялись в зале больше,чем на комедии "Горько!"
Разумеется,идет малым прокатом-так что не пропустИте✊
2 апреля 2015, 12:51
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belkadura
2 апреля 2015, 12:51
шикарный фильм. даже в туалет боялся выйти, так держала сюжетная линия...идите и смотрите.9\10
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 09/11/2013 - 15:14:53):
Так ты сам то на гвоздях спишь, или режим устраивает?
2 апреля 2015, 12:51
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av52629
2 апреля 2015, 12:51
унылый депрессивный фильм про то как человек просрал собственную жизнь.
2 апреля 2015, 12:51
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0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 10/11/2013 - 15:27:10):
ты скоро сам себя начнешь цитировать))✊
2 апреля 2015, 12:51
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0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 12/11/2013 - 02:09:41):
опять Достоевский✊ ✊ ✊ ✊ ✊ . Достоевский русский Кафка, только более образованный. Вот по его сценариям, как раз и можно передать было бы русский дух, по крайне мере тех времен. А с тех времен, люди только по обмельчали, как ни странно, поэтому ничего кроме русской водки, современник передать то и не могут. Все вокруг алкоголя крутится. О чем снимать то?✊
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 12/11/2013 - 02:09:41):
Тарковский? так то понятно не про водку, тот что то по тяжелее употреблял.✊
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (ТатаZzzz, 12/11/2013 - 13:25:35):
Многие ищут ищут и никак не найдут, в чем он Русский Дух и смысл, в чем его черта?! В водке, угрюмой печали, кармической покорности, широте взглядов или способности принять всех и все, может в империализме, вере в свою божественную участь, может просто серая бедность... ?
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 13/11/2013 - 02:24:58):
Написал разгромную статью на ваш опус, но как бывает часто ваш сайт сказал "ОШИБОЧКА" и текст не сохранился✊ ✊ . Видимо нельзя писать про оппозиционный, талантливый дух Ф.М.Доса у вас, АНБ не дремлет✊ ✊ . А так советую вам все таки перечитать Доса, он точно не писал про "быдло", это вы его путаете с кем то.✊
2 апреля 2015, 12:51
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
А мне понравилось кино. Оно как-то сердцем воспринималось. Смешное очень и грустное тоже.
Некоторые моменты я в свою визуальную копилочку утянула. Как например, тонущее любовное письмо или полет на качелях. Сцена совращения Машей географа смешная. Как она подошла и резинку с волос стянула, вся такая красивая и отчаянная... Боже, неужели мы такие дуры со стороны, когда влюбимся?..
Школьники 1997 г. вроде аутентичные и не особо страшные, мы ужаснее были. У нас пьяными на уроках дрыхли на партах отдельные индивидуумы, в порядке вещей, притом, что школа далеко не плохая и учителя отличные были. Ваще школа такое гнусное занятие, самое обидное, что 6-7 лет жизни отгрызает без толку. Человек любой сложности и объема информацию может освоить лет до 10, а потом идет просто оболванивание и потеря времени.
Но это я не о том. Надо о Служкине. А что, Служкин мне понравился. Безобидный чудик. Тихо млеет от любого проблеска красоты, не важно, в ком или в чем она проявится. Его полная противоположность, училка Кира, вот уж кто и практичен, и успешен, и трезв, но от нее холодно, да и счастьем она что-то не светится.
Из Служкина мог бы получиться хороший учитель. Вот лично я с теплотой и благодарностью вспоминаю как раз нестандартных преподов, их наука для жизни самая полезная оказалась.
А вообще надо бы почитать, конечно. Еще любопытно будет сравнить Хабенского и Феникса в фильме "Она" Джонза.
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (viscabarca, 15/11/2013 - 14:33:45):
[quote] Искусственно состаренный Хабенский мучался [/quote]
Ну ему уже за сорок, он бухает все время, и поэтому выглядит так✊ Но в принципе так выглядит мужчина средних лет в РФ, Хабо даже лучше выглядит в целом.✊ Ну странно было бы ему Джонни Депа изображать✊
Цитата (viscabarca, 15/11/2013 - 14:33:45):
[quote]Фильм - это карикатура на современную эпоху стабильности[/quote] - здесь попахивает Единоросовскими тезисами✊ Ну во первых реальная жизнь гораздо хуже, чем в ГГП, во вторых я бы с радостью пожил в такой карикатуре. Ну смотрите, ты особо ничего не делаешь, постоянно бухой, тебя любят разные, красивые телки, в том числе даже школьницы, и у тебя в часе езды на электричке КАМА и тайга!! Всякая безысходность и прочие моменты, присутствуют только в головах политизированных накроманов. Там прекрасные виды, красивые телки, и вобще все хорошо. Ну да, там нет Твиттера, WI FI, Невского проспекта с чебуречными, но многим этого и не надо. Многим людям действительно хорошо и без Лэнд Крузера✊
Цитата (viscabarca, 15/11/2013 - 14:33:45):
[quote]В ✊
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (viscabarca, 15/11/2013 - 14:33:45):
Полная безнадега точка ру. Заводы, трубы и разруха.
✊ ✊ малыш, это наша страна - заводы, трубы, киллометры - центр планеты, как говорил Хабо.✊
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (viscabarca, 15/11/2013 - 14:33:45):
В фильме «Географ глобус пропил» не раскрыт ни один характер. Совершенно непонятно, с какой стати и почему герой Хабенского, так сказать, докатился до такой жизни. Главного героя окружают некрасивые и банальные женщины – жена и любовница. Обе сексуально не удовлетворенные и с завышенными амбициями, как говорят руководители HR департаментов крупных федеральных компаний.
За свою проффесиональную жизнь, я не встречал более глупых и не удовлетворенных людей чем HR, ведь их задача разрушать, а иногда так получается что разрушать нечего, им грусто, они бухают✊ . Докатиться до такой жизни??!! Какой? Жена, дочь, пару любовниц, друг депутат, бухло, рабjта в школе. Мне кажеться вы живете на Охотном Ряду, пора очнуться!!!
Девушки кста в фильме очень очаровательны, такие конечно врядли в реальной жизни бы к нему подкатили, но там же людей мало, не пьющих мужчин еще меньше, вот ему и РАЗДОЛЬЕ!!! как это можно было не понять? Вы вобще кино смотрели и попкорн точили?✊
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (viscabarca, 15/11/2013 - 14:33:45):
В 2004 году фильм «Русское» вытащил блестящей актерской игрой юный Андрей Чадов. Хабенский, к сожалению, «Географ» не спас от провала в моих глазах. Я не верю актерам фильма «Географ».
Тут я окончательно убедился что Вы Бондарчук
✊ ✊ Ну что же, умейте проигрывать Федор✊
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Queen Julia, 14/11/2013 - 08:31:37):
так и говорит: вы быдло, я вас не уважаю. И это все в лицо детям.
герой Хабо не претендует на философствующего неудачника, он вобще слова то с трудом складывал. Почему вы думает что он должен был с играть правильного персонажа? Который и бухает и с детишками правильно себя ведет. Да тут обычный человек совершенно. Да и не детишки то уже они. Я себя в 9 классе помню, вобще жесть✊ .
Так вот , у меня с 7 по 8 класса, на окраине РФ, в Кавказких предгорьях, была в 90-х дикая проблема с учителями. Нет они конечно были, но иногда некем было менять если что. Выбыла один раз географичка, пол года небыло географии или вел директор. Тут к моим соседям, приехал погостить парень после службы в Морфлоте, лет 25ти. Там бухал пару лет, приехал на гражданке бухал уже год, приехал к своему брату и семье в гости (к соседям моим), так мол и так, решили они его тащить из пьянства и устроить на работу в школу, не поверите ГЕОГРАФОМ✊ . Ну месяц мы семьями (с моими родителями), по притерались, знакомились, выпивали с ним, вобщем мне было в двойне радостно, что географ почти мой друг (сосед). Ой и что там началось✊ ✊ Трезвым за год, я его видел пару раз на уроках, он мог изображать бой спецназовца, приемы Шаолинь, рассказы про кабаки в портах разных стран. А иногода просто спал во время урока в каморке. Но суть в том, что его все любили, ну может кроме зауча. Парень был он очень добрый, а может и есть еще. Да и у школы других вариантов не было тогда. Так что история более чем правдивая, и добрая. Школьницу он все таки не чпокнул, детей не утопил, к жене вернулся - душевный парень. Это наша страна✊
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 15/11/2013 - 23:48:15):
Есть наверное и там быдло... но нет так много как у нас. В Америке, например, если избегать городов, особо таких как крупных Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анджелес, где действительно полно быдла и достаточно агрессивного, да какого-нить захолустья в глубинке с тихой быдло-пьянью, то быдла практически не встретишь. Люди все при деле и работают. Кто не работает или халявит - тот обычно и быдлячит.
Ну это глупости. Тупее Американцев особенно нигеров, трудно найти людей. Нет но то есть люди, как бы еще дикие, но они перспективные, а Пендосы "отрафированые", то есть они были умными. ✊
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Comon, 14/11/2013 - 19:36:52):
А вот полуинтеллигенты на мой взгляд - из серии и нашим и вашим. Среди полуинтеллигентов попадаются и весьма крепкие устойчивые мужики, это многие как говорится поднявшиеся интеллигенты из народа а не по-рождению. Лично я уже давно зарекся делить людей на категории, пишу чисто по привычке. Теперь всегда можно ошибиться, смотришь - вроде быдло, а у него на самом деле Душа и Поступки есть покруче чем у тебя, и наоборот, так что всё относительно
Вот действительно правильно. Есть интеллигенты, не прочитавшие ни одной книги, а есть алкаши конченые, в канаве лежащие- доктора наук. Делить на категории людей, не реально, все течет все меняется постоянно. Все зависит от обертки, внутрь уже никто не смотрит. У нас на планете люмпенов конечно в разы больше, иначе бы не было 1го канала, едра, но и никто бы на заводе не работал, никто бы не строил, никто бы не был официантом.
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (ProfiCinic, 16/11/2013 - 12:32:23):
Служкин мне показался достаточно стандартным преподом. Даже то что он бухает... а кто в наше время не бухает, в том числе и в школе. Если бы Служкин даже пришел в эту школу трезвенником, то быстро бы спился там с горя, тоски и отчаяния, поскольку ему бы каждый день приходилось снимать стресс бухлом
Все пьют, что тут нового. Допустим фильм "На игле", все считают гениальным (в том чилсе я), но там весь фильм ширяются, полные идиоты, на окраинах полуразрушенной Англии. В чем разница? у них "падение" как то стильнее отображено? Или бухать не стильно, можно ширяться? Фильм весьма и весьма не плох, да где переигран, но в целом все очень похоже на нащу жизнь, начиная с 90-х до сегодняшнего дня. Я соглашусь где краски сгущены, но у них там нет Киноафиши обсудить это все, у них есть зато Кама и тайга, и секс без обязательств - как пионер лагерь какой то✊ ✊ . Философская мысль, формулируется фразой школьницы, про Вечный Взрыв - а по сути так и есть. Мы живем (люди), как маленькие блохи на теле организма, дышим, чето паримся, переживаем, пока тянется Большой термоядерный солнечный взрыв. Может нужно получать все каждый день, да и хрен с этими правилами, особенно в школе?✊ А Хабо настоящий, потребитель красоты, вот он кто. Да и кто не бухает...✊ рекомендую к просмотру, особенно для поколение которое только сейчас заканчивает школы в Москве и Питере, а то многие уже от реальной земли оторвались✊
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (ProfiCinic, 16/11/2013 - 12:32:23):
Про Кинотавр очень хорошо высказался актер Баширов. Верить тамошним мега экспертам себе дороже.
не верьте ему, хороший фильм 8\10
Hey, Teacher, leave those kids alone!✊
2 апреля 2015, 12:51
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Валерий01
2 апреля 2015, 12:51
фильм отличный, рекомендую всем, кто еще помнит, как за душу брала русская классика.
И заставляла думать.
Пьянство Хабенского - это метафора нежелания участвовать в окружающей реальности.
Чеховский герой Палаты №6 ведь тоже не просто сумасшедший, он тоже метафора нежелания участвовать в окружающей "мерзости".
Можно тут вспоминать и Чацкого (тоже горе от ума!) с его итоговым бегством, и Тургеневских Рудиных и прочих - каждый подавал надежды и сам надеялся, но каждый по-своему самоустранялся от участия, когда судьба давала шанс. Каждому давался выбор: тебе верят, иди, делай свою жизнь и меняй судьбу окружающих.
Можно вспоминать и разочарованного бездельника Онегина, и бессмысленно харизматичного Печорина (тоже кумира провинциальных барышень).
От всех от них веет той же интеллигентской гамлетовской тоской и непроходимой безнадегой.
И все они - несмотря на это - кумиры поколений русской интеллигенции.
Так же и с географом Хабенского.
Но когда географ получает шанс принять участие в создании собственной реальности - школа, поход, любовь Маши - он этот шанс не упускает.
И это без фальшивого соцреалистического пафоса.
В этом и достоинство фильма - он оставляет надежду.
2 апреля 2015, 12:51
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um007
2 апреля 2015, 12:51
Глобус пропило поколение учителя, страну раздербанила власть. Кому её спасать и как? Вот в чем главный вопрос фильма. Навальные, пономаревы, яшины и иже с ними -те же беcтолковые "учителя", линяющие от ответственности. Найдутся ли в новом поколении личности, готовые взять на себя ответственность? Мне кажется этот прекрасный фильм именно об этом.
Юрий
2 апреля 2015, 12:51
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 17/11/2013 - 16:28:04):
Хабенскому дорога одна... вниз с балкона... во всяком случае его жена только этого и ждет..
Жена-то вернулась к нему, сама. Я так понимаю, что ей положение замужней женщины, пусть и муж-выпивоха, интереснее, чем положение чьей-то любовницы. О разводе речи не было.
Цитата (um007, 17/11/2013 - 16:33:45):
Найдутся ли в новом поколении личности, готовые взять на себя ответственность?
Так я и отвечаю, потому как живу в раздербаненной стране и последствия расхлебываю вместе со всеми.
Или Вы о какой-то другой ответственности? надо пойти горлопанить на митингах и на деньги бизнеса лезть во власть? тогда ответственность перед спонсорами возникает, которым тоже подербанить охота.
2 апреля 2015, 12:51
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 17/11/2013 - 19:29:54):
Будкина этого посадили за взятки вместе с депутатом, помощником которого он был
А неплохо было бы. Как говорится, Богу бы да в уши. Пусть коррупционеры друг дружку сажают хоть изредка.
Это к вопросу об ответственности✊
2 апреля 2015, 12:51
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Swi4e1
2 апреля 2015, 12:51
Даже не ходил на этот фильм ✊ Поберегу деньги =))
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 21/11/2013 - 04:23:47):
Во во. А овощные рынки?! Это ж вобще раковые опухоли, все конец ребята!❗️
2 апреля 2015, 12:51
0
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Viking_M
2 апреля 2015, 12:51
Весьма странный фильм про алкаша, который ничего не меняет в своей жизни. Он просто живет, как написано в аннотации, но уважения у меня не вызывает. Несмотря на то, что сам по себе географ человек неплохой.
Игра Константина и актеров выше всех похвал, но фильм делится на 2 части. Первая интересная и динамичная. Вторую половину фильма откровенно сдули и затянули, и не понятен её смысл.
Финал такой, каким и должен быть у фильма без опеределенной цели.
Увы только 7, и только за потрясную игру актеров.
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Viking_M, 09/12/2013 - 11:06:58):
Алкаши как правило, в принципе не меняют ничего в своей жизни..✊
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (IYL, 11/12/2013 - 12:34:14):
А вы попробуйте ради интереса откройте свою овощебазу в Москве и МО✊ ✊ Тут то у вас и случиться локальный конец света, в прямом смысле✊
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 12/12/2013 - 13:47:08):
✊ ✊ только не Ашот, там сейчас Нурсулах, Бек и Толон✊
2 апреля 2015, 12:51
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Crimson
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Imrahil, 06/01/2014 - 10:59:10):
Мне понравилось,душевный такой русский фильм,такое в Голивуде не снимают , да и не снимут никогда..
Это просто праздник какой-то. До тех пор, пока у нас в России Имрахили будут решать что русское, а что нет, у нас так и будет адский ад. Конечно, Имрахиль, пьяный Ванька такой душевный. Он за балалайку для своего медведя будет работать в две смены и радоваться, что он не фашист. Главное не даваать ему протрезветь, ага.
2 апреля 2015, 12:51
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Crimson от 03/04/2014 - 16:56:13
Имрахиль - великий воин Средиземья. Бил орков знатно, командовал обороной Минас Тирит.
Я этого форумчанина не знаю, но отличный ник, по-моему.
2 апреля 2015, 12:51
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Очевидец
2 апреля 2015, 12:51
Фильм про жизненные обстоятельства, которые выше человека потому, что он не может их изменить и вынужден жить таким образом . Единственная надежда на то, что главный герой всё ещё жив и может быть ему или его дочке в конце концов улыбнется удача.
2 апреля 2015, 12:51
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Foggy
4 февраля 2016, 21:02
это кино полностью неправильное ✊ ✊ ✊
оно призывает быть всех алкашами, только на бухого географа лезет потрахаться чужая женщина с ребенком и пельменями, его тащит в ванную училка немецкого, прижимает к заднице в трусах горячая школьница ✊ ✊ ✊ прям мечта для женского пола
ps а если серьезно, то это хотя бы фильм, да не самый лучший и отнюдь не с оптимистичным посылом, но снято с душой и разруха, и красота природы, и мельтешение людей-букашек (каждый танцует, как умеет и всех можно запихать в разные банки, глядя на такое начинаешь понимать, что Богом быть весело, если он все-таки есть), и даже фотки взрыва и воды удачные...не пожалел, что глянул дома (Сталинград не смотрю и не посмотрю принципиально ✊ )
4 февраля 2016, 21:02
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Отличный фильм!
Хабенский-АКТЕРИЩЕ!
Показана российская провинция,а в особенности школа и старшеклассники,как есть-реалистично,но и без всякого смакования чернухи,как в отвратном сериале Гай Германики
Хороший юмор
Никакой депрессии фильм не вызывает,а смеялись в зале больше,чем на комедии "Горько!"
Разумеется,идет малым прокатом-так что не пропустИте✊
Так ты сам то на гвоздях спишь, или режим устраивает?
ты скоро сам себя начнешь цитировать))✊
опять Достоевский✊ ✊ ✊ ✊ ✊ . Достоевский русский Кафка, только более образованный. Вот по его сценариям, как раз и можно передать было бы русский дух, по крайне мере тех времен. А с тех времен, люди только по обмельчали, как ни странно, поэтому ничего кроме русской водки, современник передать то и не могут. Все вокруг алкоголя крутится. О чем снимать то?✊
Тарковский? так то понятно не про водку, тот что то по тяжелее употреблял.✊
Многие ищут ищут и никак не найдут, в чем он Русский Дух и смысл, в чем его черта?! В водке, угрюмой печали, кармической покорности, широте взглядов или способности принять всех и все, может в империализме, вере в свою божественную участь, может просто серая бедность... ?
Написал разгромную статью на ваш опус, но как бывает часто ваш сайт сказал "ОШИБОЧКА" и текст не сохранился✊ ✊ . Видимо нельзя писать про оппозиционный, талантливый дух Ф.М.Доса у вас, АНБ не дремлет✊ ✊ . А так советую вам все таки перечитать Доса, он точно не писал про "быдло", это вы его путаете с кем то.✊
Некоторые моменты я в свою визуальную копилочку утянула. Как например, тонущее любовное письмо или полет на качелях. Сцена совращения Машей географа смешная. Как она подошла и резинку с волос стянула, вся такая красивая и отчаянная... Боже, неужели мы такие дуры со стороны, когда влюбимся?..
Школьники 1997 г. вроде аутентичные и не особо страшные, мы ужаснее были. У нас пьяными на уроках дрыхли на партах отдельные индивидуумы, в порядке вещей, притом, что школа далеко не плохая и учителя отличные были. Ваще школа такое гнусное занятие, самое обидное, что 6-7 лет жизни отгрызает без толку. Человек любой сложности и объема информацию может освоить лет до 10, а потом идет просто оболванивание и потеря времени.
Но это я не о том. Надо о Служкине. А что, Служкин мне понравился. Безобидный чудик. Тихо млеет от любого проблеска красоты, не важно, в ком или в чем она проявится. Его полная противоположность, училка Кира, вот уж кто и практичен, и успешен, и трезв, но от нее холодно, да и счастьем она что-то не светится.
Из Служкина мог бы получиться хороший учитель. Вот лично я с теплотой и благодарностью вспоминаю как раз нестандартных преподов, их наука для жизни самая полезная оказалась.
А вообще надо бы почитать, конечно. Еще любопытно будет сравнить Хабенского и Феникса в фильме "Она" Джонза.
Ну ему уже за сорок, он бухает все время, и поэтому выглядит так✊ Но в принципе так выглядит мужчина средних лет в РФ, Хабо даже лучше выглядит в целом.✊ Ну странно было бы ему Джонни Депа изображать✊ Цитата (viscabarca, 15/11/2013 - 14:33:45):[quote]Фильм - это карикатура на современную эпоху стабильности[/quote] - здесь попахивает Единоросовскими тезисами✊ Ну во первых реальная жизнь гораздо хуже, чем в ГГП, во вторых я бы с радостью пожил в такой карикатуре. Ну смотрите, ты особо ничего не делаешь, постоянно бухой, тебя любят разные, красивые телки, в том числе даже школьницы, и у тебя в часе езды на электричке КАМА и тайга!! Всякая безысходность и прочие моменты, присутствуют только в головах политизированных накроманов. Там прекрасные виды, красивые телки, и вобще все хорошо. Ну да, там нет Твиттера, WI FI, Невского проспекта с чебуречными, но многим этого и не надо. Многим людям действительно хорошо и без Лэнд Крузера✊ Цитата (viscabarca, 15/11/2013 - 14:33:45):[quote]В ✊
✊ ✊ малыш, это наша страна - заводы, трубы, киллометры - центр планеты, как говорил Хабо.✊
За свою проффесиональную жизнь, я не встречал более глупых и не удовлетворенных людей чем HR, ведь их задача разрушать, а иногда так получается что разрушать нечего, им грусто, они бухают✊ . Докатиться до такой жизни??!! Какой? Жена, дочь, пару любовниц, друг депутат, бухло, рабjта в школе. Мне кажеться вы живете на Охотном Ряду, пора очнуться!!! Девушки кста в фильме очень очаровательны, такие конечно врядли в реальной жизни бы к нему подкатили, но там же людей мало, не пьющих мужчин еще меньше, вот ему и РАЗДОЛЬЕ!!! как это можно было не понять? Вы вобще кино смотрели и попкорн точили?✊
Тут я окончательно убедился что Вы Бондарчук ✊ ✊ Ну что же, умейте проигрывать Федор✊
герой Хабо не претендует на философствующего неудачника, он вобще слова то с трудом складывал. Почему вы думает что он должен был с играть правильного персонажа? Который и бухает и с детишками правильно себя ведет. Да тут обычный человек совершенно. Да и не детишки то уже они. Я себя в 9 классе помню, вобще жесть✊ .
Так вот , у меня с 7 по 8 класса, на окраине РФ, в Кавказких предгорьях, была в 90-х дикая проблема с учителями. Нет они конечно были, но иногда некем было менять если что. Выбыла один раз географичка, пол года небыло географии или вел директор. Тут к моим соседям, приехал погостить парень после службы в Морфлоте, лет 25ти. Там бухал пару лет, приехал на гражданке бухал уже год, приехал к своему брату и семье в гости (к соседям моим), так мол и так, решили они его тащить из пьянства и устроить на работу в школу, не поверите ГЕОГРАФОМ✊ . Ну месяц мы семьями (с моими родителями), по притерались, знакомились, выпивали с ним, вобщем мне было в двойне радостно, что географ почти мой друг (сосед). Ой и что там началось✊ ✊ Трезвым за год, я его видел пару раз на уроках, он мог изображать бой спецназовца, приемы Шаолинь, рассказы про кабаки в портах разных стран. А иногода просто спал во время урока в каморке. Но суть в том, что его все любили, ну может кроме зауча. Парень был он очень добрый, а может и есть еще. Да и у школы других вариантов не было тогда. Так что история более чем правдивая, и добрая. Школьницу он все таки не чпокнул, детей не утопил, к жене вернулся - душевный парень. Это наша страна✊
Ну это глупости. Тупее Американцев особенно нигеров, трудно найти людей. Нет но то есть люди, как бы еще дикие, но они перспективные, а Пендосы "отрафированые", то есть они были умными. ✊
Вот действительно правильно. Есть интеллигенты, не прочитавшие ни одной книги, а есть алкаши конченые, в канаве лежащие- доктора наук. Делить на категории людей, не реально, все течет все меняется постоянно. Все зависит от обертки, внутрь уже никто не смотрит. У нас на планете люмпенов конечно в разы больше, иначе бы не было 1го канала, едра, но и никто бы на заводе не работал, никто бы не строил, никто бы не был официантом.
Служкин мне показался достаточно стандартным преподом. Даже то что он бухает... а кто в наше время не бухает, в том числе и в школе. Если бы Служкин даже пришел в эту школу трезвенником, то быстро бы спился там с горя, тоски и отчаяния, поскольку ему бы каждый день приходилось снимать стресс бухлом
Все пьют, что тут нового. Допустим фильм "На игле", все считают гениальным (в том чилсе я), но там весь фильм ширяются, полные идиоты, на окраинах полуразрушенной Англии. В чем разница? у них "падение" как то стильнее отображено? Или бухать не стильно, можно ширяться? Фильм весьма и весьма не плох, да где переигран, но в целом все очень похоже на нащу жизнь, начиная с 90-х до сегодняшнего дня. Я соглашусь где краски сгущены, но у них там нет Киноафиши обсудить это все, у них есть зато Кама и тайга, и секс без обязательств - как пионер лагерь какой то✊ ✊ . Философская мысль, формулируется фразой школьницы, про Вечный Взрыв - а по сути так и есть. Мы живем (люди), как маленькие блохи на теле организма, дышим, чето паримся, переживаем, пока тянется Большой термоядерный солнечный взрыв. Может нужно получать все каждый день, да и хрен с этими правилами, особенно в школе?✊ А Хабо настоящий, потребитель красоты, вот он кто. Да и кто не бухает...✊ рекомендую к просмотру, особенно для поколение которое только сейчас заканчивает школы в Москве и Питере, а то многие уже от реальной земли оторвались✊
не верьте ему, хороший фильм 8\10
Hey, Teacher, leave those kids alone!✊
И заставляла думать.
Пьянство Хабенского - это метафора нежелания участвовать в окружающей реальности.
Чеховский герой Палаты №6 ведь тоже не просто сумасшедший, он тоже метафора нежелания участвовать в окружающей "мерзости".
Можно тут вспоминать и Чацкого (тоже горе от ума!) с его итоговым бегством, и Тургеневских Рудиных и прочих - каждый подавал надежды и сам надеялся, но каждый по-своему самоустранялся от участия, когда судьба давала шанс. Каждому давался выбор: тебе верят, иди, делай свою жизнь и меняй судьбу окружающих.
Можно вспоминать и разочарованного бездельника Онегина, и бессмысленно харизматичного Печорина (тоже кумира провинциальных барышень).
От всех от них веет той же интеллигентской гамлетовской тоской и непроходимой безнадегой.
И все они - несмотря на это - кумиры поколений русской интеллигенции.
Так же и с географом Хабенского.
Но когда географ получает шанс принять участие в создании собственной реальности - школа, поход, любовь Маши - он этот шанс не упускает.
И это без фальшивого соцреалистического пафоса.
В этом и достоинство фильма - он оставляет надежду.
Юрий
Жена-то вернулась к нему, сама. Я так понимаю, что ей положение замужней женщины, пусть и муж-выпивоха, интереснее, чем положение чьей-то любовницы. О разводе речи не было.
Цитата (um007, 17/11/2013 - 16:33:45):Найдутся ли в новом поколении личности, готовые взять на себя ответственность?
Так я и отвечаю, потому как живу в раздербаненной стране и последствия расхлебываю вместе со всеми.
Или Вы о какой-то другой ответственности? надо пойти горлопанить на митингах и на деньги бизнеса лезть во власть? тогда ответственность перед спонсорами возникает, которым тоже подербанить охота.
А неплохо было бы. Как говорится, Богу бы да в уши. Пусть коррупционеры друг дружку сажают хоть изредка.
Это к вопросу об ответственности✊
Во во. А овощные рынки?! Это ж вобще раковые опухоли, все конец ребята!❗️
Игра Константина и актеров выше всех похвал, но фильм делится на 2 части. Первая интересная и динамичная. Вторую половину фильма откровенно сдули и затянули, и не понятен её смысл.
Финал такой, каким и должен быть у фильма без опеределенной цели.
Увы только 7, и только за потрясную игру актеров.
Алкаши как правило, в принципе не меняют ничего в своей жизни..✊
А вы попробуйте ради интереса откройте свою овощебазу в Москве и МО✊ ✊ Тут то у вас и случиться локальный конец света, в прямом смысле✊
✊ ✊ только не Ашот, там сейчас Нурсулах, Бек и Толон✊
Это просто праздник какой-то. До тех пор, пока у нас в России Имрахили будут решать что русское, а что нет, у нас так и будет адский ад. Конечно, Имрахиль, пьяный Ванька такой душевный. Он за балалайку для своего медведя будет работать в две смены и радоваться, что он не фашист. Главное не даваать ему протрезветь, ага.
Имрахиль - великий воин Средиземья. Бил орков знатно, командовал обороной Минас Тирит.
Я этого форумчанина не знаю, но отличный ник, по-моему.
оно призывает быть всех алкашами, только на бухого географа лезет потрахаться чужая женщина с ребенком и пельменями, его тащит в ванную училка немецкого, прижимает к заднице в трусах горячая школьница ✊ ✊ ✊ прям мечта для женского пола
ps а если серьезно, то это хотя бы фильм, да не самый лучший и отнюдь не с оптимистичным посылом, но снято с душой и разруха, и красота природы, и мельтешение людей-букашек (каждый танцует, как умеет и всех можно запихать в разные банки, глядя на такое начинаешь понимать, что Богом быть весело, если он все-таки есть), и даже фотки взрыва и воды удачные...не пожалел, что глянул дома (Сталинград не смотрю и не посмотрю принципиально ✊ )
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