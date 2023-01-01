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Географ глобус пропил Географ глобус пропил
Киноафиша Фильмы Географ глобус пропил Награды и номинации фильма Географ глобус пропил
Географ глобус пропил 2013 / Россия
7.2 Оцените
76 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Награды и номинации фильма Географ глобус пропил

Вся информация о фильме
Кинотавр 2013 Кинотавр 2013
Главный приз
Победитель
Приз за лучшую мужскую роль
Победитель
Приз им. М. Таривердиева «За лучшую музыку к фильму»
Победитель
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Барби
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2023, Россия, приключения, драма
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Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
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2023, США, боевик, биография, драма
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Праздники
2023, Россия, комедия
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Астрал. 13-й этаж
2022, Малайзия, фэнтези, ужасы, детектив
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2023, Россия, семейный, комедия
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