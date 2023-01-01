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Хранитель времени
Хранитель времени, 2011: актеры и роли
Hugo
Хранитель времени
2011 / США
7.3
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Хранитель времени, 2011: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Мартин Скорсезе
Martin Scorsese
В ролях
Эйса Баттерфилд
Asa Butterfield
Бен Кингсли
Ben Kingsley
Саша Барон Коэн
Sacha Noam Baron Cohen
Хлоя Грейс Морец
Chloë Grace Moretz
Джуд Лоу
Jude Law
Эмили Мортимер
Emily Mortimer
Майкл Стулбарг
Michael Stuhlbarg
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