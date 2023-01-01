Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Моя ужасная сестра 2" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Хранитель времени Хранитель времени
Киноафиша Фильмы Хранитель времени Хранитель времени, 2011: актеры и роли
Hugo Хранитель времени 2011 / США
7.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Написать отзыв
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном

Хранитель времени, 2011: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Мартин Скорсезе Мартин Скорсезе Martin Scorsese
В ролях
Эйса Баттерфилд Эйса Баттерфилд Asa Butterfield Бен Кингсли Бен Кингсли Ben Kingsley Саша Барон Коэн Саша Барон Коэн Sacha Noam Baron Cohen Хлоя Грейс Морец Хлоя Грейс Морец Chloë Grace Moretz Джуд Лоу Джуд Лоу Jude Law Эмили Мортимер Эмили Мортимер Emily Mortimer Майкл Стулбарг Майкл Стулбарг Michael Stuhlbarg Ричард Гриффитс Ричард Гриффитс Richard Griffiths
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Синдром
Синдром
2023, Россия, триллер
Пять ночей с Фредди
Пять ночей с Фредди
2023, США, ужасы
Катастрофа
Катастрофа
2023, Бельгия / Франция, драма, фантастика, триллер
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
2023, США, боевик, криминал, триллер
Человек ниоткуда
Человек ниоткуда
2023, Россия, триллер, приключения, фантастика
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Одержимые злом
Одержимые злом
2023, Аргентина / Уругвай, ужасы
Крылатая история
Крылатая история
2023, Канада / Германия, анимация
Императрицы
Императрицы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
Related video
Вот почему кошки друг другу не мяукают: секрет знают только избранные хозяева
Эти имена на Руси считали постыдными: сейчас так называют самых достойных
Призналась ради безопасности близких: не поверите, во что оказалась втянута Орбакайте
В Советском Союзе эти вещи были в каждом доме: единицы знают, как их использовали (тест)
Не такая, как все: Лютаева из «Гардемаринов» выболтала правду о тайной внучке
Нежеланных детей на Руси называли двумя особенными именами: может, и среди ваших родственников были такие
Оленька все испортила: этот ляп в «Служебном романе» не заметил только Рязанов
Два сыночка и лапочка-дочка: как выглядят дети Мэрилин Керро, от которых отказались отцы
Турки над этим смеются: на странность с бывшим Хюррем в России не обратили внимания
Сэкономите на диетах: так похудел доктор Мясников, в семье которого все становятся долгожителями
Далеко не Брэд Питт: этот седой и старый актер признан самым сексуальным мужчиной в мире
Мальчика-зайца никто не любил: что с ним после операции, на которую собрали больше 6 млн рублей
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше