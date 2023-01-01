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Хранитель времени Хранитель времени
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Hugo Хранитель времени 2011 / США
7.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Награды и номинации фильма Хранитель времени

Вся информация о фильме
Оскар 2012 Оскар 2012
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучший звуковой монтаж
Победитель
Лучшая операторская работа
Победитель
Лучшее сведение звука
Победитель
Лучшие визуальные эффекты
Победитель
Лучший фильм года
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Золотой глобус 2012 Золотой глобус 2012
Лучший режиссёр
Победитель
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
BAFTA 2012 BAFTA 2012
Награда Дэвида Лина за лучшую режиссуру
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучший грим/прически
Номинант
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