Наемный убийца, 2013

Спустя двадцать лет после начала Корпоративной Мировой войны, некогда цветущая и плодородная планета превратилась в выжженную пустыню, усеянную полуразрушенными останками людских поселений. Среди непрекращающейся тьмы и разрухи на свет появился Совет Девяти Роз, призванный уничтожить всё, что хоть отдалённо напоминает о корпорациях. Так началась эпоха наёмных убийц, охотящихся за «белыми воротничками».