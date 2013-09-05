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Наемный убийца Наемный убийца
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Bounty Killer

Наемный убийца, 2013

2013 / США
5.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Двое самых высокопоставленных киллеров в Трижды сожженных землях, Скиталец и Мэри Смерть, объединяются, чтобы уничтожить организованную преступную группировку…

  • Сюжет фильма основан на графическом романе, опубликованном Kickstarter Comics в том же году.
  • Съемки продолжались 18 дней.
  • На стилистику этой картины Генри Сэйна повлияли «Ледяные пираты», «Шестиструнный самурай» и «Смертельная гонка 2000». Хотя он отказался от явного ретрофутуризма, как слишком сложного для понимания зрителей, в сеттинге осталась ретро-эстетика. Старые автомашины 1970-х годов (они были или подарены съемочной группе, или куплены за невысокую цену), почти все технологии — аналоговые.
  • Пока Кэтрин разговаривает со Скитальцем в офисном здании, позади них Мэри проходит мимо открытой двери. В следующем кадре залитая кровью стеклянная дверь полностью закрыта.
  • С автомобилем тоже творится странное — ощущение, что он одушевленный. В бою шины на этом «Мустанге» самопроизвольно меняются с Goodyear Eagle ST на BF Goodrich. Перед побоищем у машины Мэри находится под ее задней частью, но момент с выстрелом из-под авто показывает ее руку на передней подвеске. На Грега падает заднее колесо. На крупном плане, когда мужчина кричит, виден логотип Mach 1. Его расположение указывает, что колесо… переднее! 

Спустя двадцать лет после начала Корпоративной Мировой войны, некогда цветущая и плодородная планета превратилась в выжженную пустыню, усеянную полуразрушенными останками людских поселений. Среди непрекращающейся тьмы и разрухи на свет появился Совет Девяти Роз, призванный уничтожить всё, что хоть отдалённо напоминает о корпорациях. Так началась эпоха наёмных убийц, охотящихся за «белыми воротничками».

5.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 5 сентября 2013
Возраст 18+
MPAA R
Режиссер
Генри Сэйн
В ролях
Кевин МакНэлли
Кевин МакНэлли
Гэри Бьюзи
Гэри Бьюзи
Абрахам Бенруби
Абрахам Бенруби
Беверли Д’Анджело
Беверли Д’Анджело
Кристанна Локен
Все актеры и съемочная группа
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