Зона 414, 2021

В недалёком будущем всю грязную работу людей делают андроиды, приносящие колоссальную прибыль производственной компании Veidt Corporation. После того как дочь владельца корпорации Марлона Вейдта сбежала из дома, бизнесмен нанял для поисков частного детектива Дэвида Кармайкла. Бывшему полицейскому и его напарнице — синтетической женщине Джейн — предстоит отправиться в город роботов, где прячется беглянка. Во время расследования Кармайклу придётся узнать не только историю создания Зоны 414, но и страшную тайну этой колонии и её обитателей.