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Зона 414
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Zone 414

Зона 414, 2021

2021 / Великобритания
4.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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О фильме

В недалёком будущем всю грязную работу людей делают андроиды, приносящие колоссальную прибыль производственной компании Veidt Corporation. После того как дочь владельца корпорации Марлона Вейдта сбежала из дома, бизнесмен нанял для поисков частного детектива Дэвида Кармайкла. Бывшему полицейскому и его напарнице — синтетической женщине Джейн — предстоит отправиться в город роботов, где прячется беглянка. Во время расследования Кармайклу придётся узнать не только историю создания Зоны 414, но и страшную тайну этой колонии и её обитателей.

4.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 3 сентября 2021
Премьера в мире 3 сентября 2021
Возраст 18+
В ролях
Трэвис Фиммел
Трэвис Фиммел
Гай Пирс
Гай Пирс
Йоуханнес Хейкьюр Йоуханнессон
Йоуханнес Хейкьюр Йоуханнессон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Зона 414 2 постера
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