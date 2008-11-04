Меню
Майкл Крайтон
Киноафиша Персоны Майкл Крайтон

Дата рождения
23 октября 1942
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
4 ноября 2008
Карьера
Сценарист, Продюсер, Режиссер

Популярные фильмы

Скорая помощь 8.3
Скорая помощь (1994)
Парк Юрского периода 8.1
Парк Юрского периода (1993)
Мир дикого запада 8.1
Мир дикого запада (2016)

Фильмография Майкл Крайтон

Жанр
Год
Все 23 Фильмы 19 Сериалы 4 Сценарист 23 Продюсер 4 Режиссер 4 Автор идеи 1
Мир Юрского периода: Возрождение 7.1
Мир Юрского периода: Возрождение Jurassic World: Rebirth
боевик, приключения, фантастика 2025, США
Смотреть трейлер Рецензия
Билеты
Мир Юрского периода: Теория хаоса
Мир Юрского периода: Теория хаоса
боевик, приключения 2024, США
Смерч 2 7
Смерч 2 Twisters
боевик, приключения, триллер 2024, США
Смотреть трейлер Рецензия
Мир Юрского периода: Господство 6.6
Мир Юрского периода: Господство Jurassic World: Dominion
фантастика, приключения, боевик 2022, США
Смотреть трейлер
Мир Юрского периода: Лагерь Мелового периода
Мир Юрского периода: Лагерь Мелового периода
приключения 2020, США
Мир Юрского периода 2 7
Мир Юрского периода 2 Jurassic World:Fallen Kingdom
фантастика, боевик, приключения 2018, США
Смотреть трейлер Рецензия
Мир дикого запада 8.1
Мир дикого запада
драма, фантастика, вестерн 2016, США
Мир Юрского периода 7.3
Мир Юрского периода Jurassic World
боевик, триллер, приключения, фантастика 2015, США
Смотреть трейлер Рецензия
В ловушке времени 5.6
В ловушке времени Timeline
боевик, сказка, приключения, фантастика, триллер 2003, США
Рецензия
Парк Юрского периода 3 6.5
Парк Юрского периода 3 Jurassic Park III
боевик, приключения, триллер, фантастика 2001, США
Смотреть трейлер
13-й воин 7
13-й воин The 13th Warrior
приключения, боевик 1999, США
Смотреть трейлер
Сфера 6.4
Сфера Sphere
фантастика, триллер 1998, США
Парк Юрского периода 2: Затерянный мир 6.9
Парк Юрского периода 2: Затерянный мир The Lost World: Jurassic Park
фантастика, боевик, приключения 1997, США
Смотреть трейлер
Смерч 6.6
Смерч Twister
драма, приключения, боевик, триллер 1996, США
Конго 5.3
Конго Congo
боевик, приключения, мистика 1995, США
Скорая помощь 8.3
Скорая помощь
драма 1994, США
Разоблачение 6.3
Разоблачение Disclosure
драма, триллер 1994, США
Парк Юрского периода 8.1
Парк Юрского периода Jurassic Park
боевик, фантастика, триллер, приключения 1993, США
Смотреть трейлер
Восходящее солнце 6.3
Восходящее солнце Rising Sun
драма, боевик, триллер, криминал 1993, США
Большое ограбление поезда 6.9
Большое ограбление поезда The First Great Train Robbery
драма, триллер, приключения, криминал, боевик 1979, Великобритания
Кома 6.9
Кома Coma
детектив, фантастика, драма, триллер 1978, США
Мир Запада 6.9
Мир Запада Westworld
вестерн, боевик 1973, США
Штамм Андромеда 7.2
Штамм Андромеда The Andromeda Strain
мистика, фантастика, триллер 1971, США
