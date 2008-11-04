Меню
Майкл Крайтон
Michael Crichton
Майкл Крайтон
Michael Crichton
Дата рождения
23 октября 1942
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
4 ноября 2008
Карьера
Сценарист, Продюсер, Режиссер
Популярные фильмы
8.3
Скорая помощь
(1994)
8.1
Парк Юрского периода
(1993)
8.1
Мир дикого запада
(2016)
Фильмография Майкл Крайтон
7.1
Мир Юрского периода: Возрождение
Jurassic World: Rebirth
боевик, приключения, фантастика
2025, США
Смотреть трейлер
Рецензия
Билеты
Мир Юрского периода: Теория хаоса
боевик, приключения
2024, США
7
Смерч 2
Twisters
боевик, приключения, триллер
2024, США
Смотреть трейлер
Рецензия
6.6
Мир Юрского периода: Господство
Jurassic World: Dominion
фантастика, приключения, боевик
2022, США
Смотреть трейлер
Мир Юрского периода: Лагерь Мелового периода
приключения
2020, США
7
Мир Юрского периода 2
Jurassic World:Fallen Kingdom
фантастика, боевик, приключения
2018, США
Смотреть трейлер
Рецензия
8.1
Мир дикого запада
драма, фантастика, вестерн
2016, США
7.3
Мир Юрского периода
Jurassic World
боевик, триллер, приключения, фантастика
2015, США
Смотреть трейлер
Рецензия
5.6
В ловушке времени
Timeline
боевик, сказка, приключения, фантастика, триллер
2003, США
Рецензия
6.5
Парк Юрского периода 3
Jurassic Park III
боевик, приключения, триллер, фантастика
2001, США
Смотреть трейлер
7
13-й воин
The 13th Warrior
приключения, боевик
1999, США
Смотреть трейлер
6.4
Сфера
Sphere
фантастика, триллер
1998, США
6.9
Парк Юрского периода 2: Затерянный мир
The Lost World: Jurassic Park
фантастика, боевик, приключения
1997, США
Смотреть трейлер
6.6
Смерч
Twister
драма, приключения, боевик, триллер
1996, США
5.3
Конго
Congo
боевик, приключения, мистика
1995, США
8.3
Скорая помощь
драма
1994, США
6.3
Разоблачение
Disclosure
драма, триллер
1994, США
8.1
Парк Юрского периода
Jurassic Park
боевик, фантастика, триллер, приключения
1993, США
Смотреть трейлер
6.3
Восходящее солнце
Rising Sun
драма, боевик, триллер, криминал
1993, США
6.9
Большое ограбление поезда
The First Great Train Robbery
драма, триллер, приключения, криминал, боевик
1979, Великобритания
6.9
Кома
Coma
детектив, фантастика, драма, триллер
1978, США
6.9
Мир Запада
Westworld
вестерн, боевик
1973, США
7.2
Штамм Андромеда
The Andromeda Strain
мистика, фантастика, триллер
1971, США
