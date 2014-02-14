Робокоп
– В 2029 году многонациональный конгломерат OmniCorp находится во главе исследований в области робототехники. Дроны компании одержали победы во всех американских войнах, и теперь фирма планирует использовать свои достижения и в тылу.
Алекс Мерфи, любящий муж, отец и хороший полицейский, борется с лавиной преступности и коррупции, обрушившейся на Детройт. Его, тяжело раненного при исполнении служебных обязанностей, OmniCorp решает задействовать в своем робототехническом эксперименте, чтобы спасти герою жизнь. Алекс возвращается на улицы города, имея в багаже новые способности, но задаваясь вопросами, с которыми человеку никогда ранее не приходилось сталкиваться.
