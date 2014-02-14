Меню
Робокоп - дублированный трейлер с комментариями юэля киннамана
Робокоп. Дублированный трейлер с комментариями юэля киннамана

Робокоп. Дублированный трейлер с комментариями юэля киннамана

Дата публикации: 14 февраля 2014
Робокоп – В 2029 году многонациональный конгломерат OmniCorp находится во главе исследований в области робототехники. Дроны компании одержали победы во всех американских войнах, и теперь фирма планирует использовать свои достижения и в тылу. Алекс Мерфи, любящий муж, отец и хороший полицейский, борется с лавиной преступности и коррупции, обрушившейся на Детройт. Его, тяжело раненного при исполнении служебных обязанностей, OmniCorp решает задействовать в своем робототехническом эксперименте, чтобы спасти герою жизнь. Алекс возвращается на улицы города, имея в багаже новые способности, но задаваясь вопросами, с которыми человеку никогда ранее не приходилось сталкиваться.
6.3 Робокоп
Робокоп фантастика, боевик, криминал, 2014, США
