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Жозе Падилья
Жозе Падилья
José Padilha
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Жозе Падилья
José Padilha
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Дата рождения
1 августа 1967
Возраст
54 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Продюсер, Режиссер, Сценарист
Биография Жозе Падильи
Родилась 1 августа 1967 года. Рио-де-Жанейро, Бразилия.
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Фильмография Жозе Падильи
Операция «Шаровая молния»
триллер, драма, криминал
2018, Великобритания
6.0
Робокоп
фантастика, боевик, криминал
2014, США
6.0
Рио, я люблю тебя
драма, мелодрама
2014, Бразилия / США
6.0
Элитный отряд: Враг внутри
триллер, криминал, боевик, драма
2010, Бразилия
8.0
Элитный отряд
криминал, драма, боевик
2007, Бразилия
8.0
Автобус 174
документальный
2002, Бразилия
8.0
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29 ноября 2021 16:36
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