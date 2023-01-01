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Киноафиша Фильмы Тысяча акров Фильмы похожие на Тысяча акров
A Thousand Acres Тысяча акров 1997 / США
6.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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