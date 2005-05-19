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Don't Come Knockin'

Входите без стука, 2005

2005 / Франция / Германия / США
4.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме
В 60 лет Спенс – наркоман, алкоголик, гуляка. Но однажды во время съемок, приняв немало спиртного, он задумался о смысле своей жизни и обнаружил, что никому не нужен, и никто не будет горевать, когда он умрет. Спенс сбегает с киноплощадки, уезжает в маленький городок в штате Невада, где он вырос, где живет его 80-летняя мать. В этом городке он встречает Дорин – одну из своих бывших поклонниц и... мать его ребенка, от которого Говард отказался двадцать лет назад. Но Дорин отказывается принять Спенса, а ее сын – Эрл, музыкант и рок-певец – не желает даже говорить с ним.
4.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 2005
Премьера в России 11 ноября 2005
Премьера в мире 19 мая 2005
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик Парадиз
Бюджет $11 000 000
Режиссер
Вим Вендерс
Вим Вендерс
В ролях
Сэм Шепард
Сэм Шепард
Тим Рот
Тим Рот
Сара Полли
Сара Полли
Файруза Балк
Файруза Балк
Джессика Лэнг
Джессика Лэнг
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Входите без стука 2 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
30 января в киноцентре «Родина» начнется ретроспектива Вима Вендерса С 30 января по субботам будут показаны 12 фильмов выдающегося режиссера, на языке оригинала, с русскими субтитрами. Вим Вендерс известен не только как режиссер со своим авторским почерком, но и как
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28 января 2016 00:00
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