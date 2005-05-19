Входите без стука, 2005

В 60 лет Спенс – наркоман, алкоголик, гуляка. Но однажды во время съемок, приняв немало спиртного, он задумался о смысле своей жизни и обнаружил, что никому не нужен, и никто не будет горевать, когда он умрет. Спенс сбегает с киноплощадки, уезжает в маленький городок в штате Невада, где он вырос, где живет его 80-летняя мать. В этом городке он встречает Дорин – одну из своих бывших поклонниц и... мать его ребенка, от которого Говард отказался двадцать лет назад. Но Дорин отказывается принять Спенса, а ее сын – Эрл, музыкант и рок-певец – не желает даже говорить с ним.

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